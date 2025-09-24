खोल समुद्रात दडलयं लाखो टन सोने; किंमत 2,000,000,000.... छुप सोनं बाहेर काढण्याचा महाभयानक मार्ग

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महासागरांच्या आत खोलवर लपलेल्या जगातील प्रचंड खजिन्याची तुम्ही कल्पना करू शकता का? हा खजिना शुद्ध सोन्याच्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे, ज्याची किंमत अब्जावधी डॉलर्स आहे. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की पृथ्वीवरील महासागर आणि समुद्रांमध्ये लाखो टन सोने विरघळलेले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 24, 2025, 11:12 PM IST
Scientist Discovered 20 Million Tonnes Gold In Earth : महासागरांच्या आत खोलवर जगातील प्रचंड खजिना दडला आहे. हा खजिना शुद्ध सोन्याच्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे, ज्याची किंमत अब्जावधी डॉलर्स आहे. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की पृथ्वीवरील महासागर आणि समुद्रांमध्ये लाखो टन सोने आहे. शास्त्रज्ञांनी हे सोने काढण्याच्या पद्धतींवर संशोधन केले आहे, परंतु ते सोपे काम नाही. दर 100 दशलक्ष मेट्रिक टन समुद्राच्या पाण्यात एक ग्रॅम सोने आढळते. हे सोने कसे काढता येईल आणि भविष्यात समुद्रातून सोने काढणे शक्य होईल का? जाणून घेऊया. 

नेचर आणि जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसायटी (२०१८) मध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात हे सोने काढण्याच्या पद्धती सुचवण्यात आल्या आहेत, परंतु ही प्रक्रिया आर्थिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची आहे. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की महासागरांमध्ये लाखो टन सोने आहे, जे सध्याच्या अंदाजानुसार 20 अब्ज डॉलर्सचे असू शकते. अंदाजानुसार, 20 दशलक्ष टन सोने समुद्राच्या पाण्यात विरघळलेले आहे. या सोन्याच्या उत्खननावर वारंवार चर्चा झाली आहे, परंतु त्यावर कोणताही उपाय सापडलेला नाही.

पाण्यातून सोने कसे काढणार?

समुद्रातून सोने काढणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. सोने मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात आढळते. एका लिटर पाण्यात 1 नॅनोग्रामपेक्षा कमी सोने असते. हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की 1 अब्ज नॅनोग्राम एक ग्रॅम बनवतात. सागरी खाणकाम अजूनही एक तांत्रिक आव्हान आहे. नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या 1941 च्या अभ्यासात सोन्याच्या किमतीच्या पाचपट खर्च येईल अशी इलेक्ट्रोकेमिकल पद्धत प्रस्तावित करण्यात आली होती. 2018 मध्ये जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसायटीमध्ये प्रकाशित झालेल्या दुसऱ्या पद्धतीत स्पंजसारखे सोने शोषून घेऊ शकणाऱ्या पदार्थाचे वर्णन केले होते. तथापि, मोठ्या प्रमाणात सोने फायदेशीरपणे काढण्यासाठी या पद्धतीचा विस्तार करणे हे एक आव्हान आहे.

FAQ

1 महासागरांमध्ये किती प्रमाणात सोने आहे?
उत्तर: शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, पृथ्वीवरील महासागर आणि समुद्रांमध्ये २० दशलक्ष टन (२० मिलियन टन) सोने विरघळलेले आहे. हे सोने शुद्ध स्वरूपात अस्तित्वात आहे आणि त्याची किंमत अब्जावधी डॉलर्स इतकी आहे. 

2 समुद्राच्या पाण्यात सोन्याची एकाग्रता किती आहे?
उत्तर: दर १०० दशलक्ष मेट्रिक टन समुद्राच्या पाण्यात एक ग्रॅम सोने आढळते. एका लिटर पाण्यात १ नॅनोग्रामपेक्षा कमी सोने असते. एक अब्ज नॅनोग्राम एक ग्रॅम बनवतात. 

3 समुद्रातील सोन्याची किंमत किती आहे?
उत्तर: शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, महासागरांमध्ये लाखो टन सोने आहे, जे सध्याच्या किंमतीनुसार २० अब्ज डॉलर्सचे असू शकते. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

