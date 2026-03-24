Explained : इस्रायलमधील 'या' ठिकाणी आहे 'मिनी इंडिया'; 8000 भारतीयांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकांची वस्ती, इराणकडून मिसाइल हल्ला

Explained : इराण - इस्त्रालयमध्ये युद्ध सुरु आहे. दिवसेंदिवस हे युद्धामुळे जगात तणाव निर्माण झाला आहे. सध्या दक्षिण इस्रायलमधील एक शहर सध्या चर्चेत आलं आहे. या शहराला मिनी इंडिया म्हणून ओळखलं जातं. इथल्या भारतीय लोकसंख्येमध्ये सर्वाधिक लोक हे महाराष्ट्रातील आहेत. इथे इराणकडून मिसाइल हल्ला करण्यात आला आहे. हे ठिकाण दक्षिण इस्रायलमधील एक वाळवंटी शहर आहे. इथे जीवन जगणं तसं सोपे नाही. सुमारे 70-75 वर्षांपूर्वी भारतातील ज्यू येथे स्थायिक झाले अन् त्यांनी हे शहर वसवलं. पण या ठिकाणाचे एक रहस्यही तुम्हाला माहितीय का?
दक्षिण इस्रायलमधील दिमोना हे वाळवंटी शहर इस्रायलचे 'लिटल इंडिया' किंवा 'मिनी इंडिया' म्हणून ओळखलं जातं. इराणने या भागात क्षेपणास्त्र हल्ला केला आहे. ज्यामुळे हे ठिकाण आणि त्याचे नाव चर्चेत आलंय. या भागाला 'मिनी इंडिया' म्हटलंय. इराणच्या क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणामागील गोष्ट आणि कारण मात्र पूर्णपणे वेगळे आहेत.
डिमोना या शहरात भारतीय वंशाच्या ज्यूंची मोठी लोकसंख्या पाहिला मिळतात. अनेक दशकांपूर्वी इस्रायलमध्ये स्थलांतरित झालंय. मिळालेल्या माहितीनुसार इथे भारतीय वंशाचे ज्यू अंदाजे 7000 ते 8000 लोक राहतात. या समुदायांमध्ये प्रामुख्याने बेने-इस्रायल, कोचीन आणि बगदादी ज्यूंचा समावेश आहे. हे लोक 1950 आणि 1960 च्या दशकात महाराष्ट्र, केरळ आणि गुजरात येथून इस्रायलमध्ये गेलेत. या समुदायाने आपले भारतीय खाद्यसंस्कृती, सण, भाषा आणि परंपरा मोठ्या प्रमाणावर आजही जपली गेली आहे.
तुम्हाला इथे भारतीय मसाले, खाद्यपदार्थ आणि अगदी बॉलिवूड संगीतही ऐकायला मिळेल. तुम्हाला ऐकून नवलं वाटेल पण आजही इथे अनेक घरांमध्ये मराठी बोलली जाते. म्हणून इथले स्थानिक लोक याला इस्त्रालयमधील मिनी इंडिया म्हणतात.
डिमोनामध्ये राहणाऱ्या ज्यूंना 'भारतीय ज्यू' म्हणून ओळखलं जातं. इथे भारतीय लोक जगण्यासाठी वेगवेगळी कामं करतात. खरंतर इथे नव्याने आयुष्य सुरु करणे सोप नव्हतं. पण जेव्हा 1950 आणि 1960 च्या दशकात भारतातून इस्त्रालयमध्ये आले. तेव्हा त्यांना कारखान्यांमधील रिक्त जागा, वस्त्रोद्योग आणि बांधकाम उद्योगांमधील किरकोळ कामे, तसेच लष्करी साहाय्यक सेवा यांसारखी काम देण्यात येत होती. पण हळूहळू ही परिस्थिती बदलली.
आज ते शिक्षक, अभियंते, आयटी व्यावसायिक आणि लष्कर आणि पोलीस दलात हे भारतीय ज्यू दिसतात. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल भारतीय वंशाच्या अनेक तरुणांनी इस्रायली सैन्यातही सेवा बजावली आहे. येथील सर्वात मोठी लोकसंख्या बेने इस्रायल समुदायाची असून ते महाराष्ट्रातून इथे आले आहेत. कोचीन ज्यू हे केरळमधून आले आहेत. आता या कुटुंबांची तिसरी पिढी इथे काम करत पण अनेक कुटुंबांमध्ये भारतीय विवाह पद्धती आणि खाण्याच्या सवयी अजूनही जपल्या गेल्याचे पाहिला मिळतं.
इस्रायलमध्ये जेव्हा पहिल्यांदाच भारतीय ज्यू आले होते, त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले होते. सगळ्या मोठी गोष्टी म्हणजे त्यांना मध्य पूर्व आणि युरोपमधील ज्यूंपेक्षा कमी दर्जा दिला जात होता. त्यांना आशियाई समजून वाळीतही टाकण्यात आले होते. नोकरी आणि सामाजिक दर्जामध्येही विषमता इथे पाहिला मिळत होती. पण कालांतराने इथली परिस्थिती बदली आणि हे ज्यू भारतीय पण ताठ मानेने जगतायेत.
तुम्हाला माहितीये इथे जिलेबी, समोसे, छोले भटुरे आणि पुरी सब्जी खायला मिळेल. भारतीय खाद्यपदार्थ देणारी भारतीय दुकाने आणि हॉटेल्स देखील इथे पाहिला मिळतात. पण या शहराचे एक रहस्य आहे, ज्यामुळे इराणे इथे मिसाइल हल्ला केला.
दिमोना शहर केवळ तिथल्या भारतीय समुदायामुळेच नव्हे, तर आणखी एका कारणामुळे जगभरात प्रसिद्ध आहे, जे अनेकांना माहिती नाहीय. इस्रायलचे गुप्त अणुकेंद्र, जे सामान्यतः "दिमोना अणुभट्टी" म्हणून ओळखले जातं, ते या शहराच्या जवळ आहे. हे इस्रायलच्या अणुकार्यक्रमाचे केंद्र मानलं जातं. यामुळेच मध्यपूर्वेच्या सामरिक राजकारणात हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा मानला गेला आहे.
ताज्या वृत्तानुसार, इराणने हा मिसाइल हल्ला हा इस्त्रालयने केलेल्या हल्ला प्रत्युत्तर होतं, असा दावा करण्यात आला आहे. इस्रायलने इराणच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित असलेल्या नतान्झ अणुसुविधेला लक्ष्य केलंय. याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने इस्रायलमधील अनेक भागांवर मिसाइल डागली आहे. यातील काही मिसाइल दिमोना परिसरात पडल्याने एका निवासी भागाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय.
डिमोनाजवळचा इस्रायलचा अणुप्रकल्प हा जगातील सर्वात रहस्यमय लष्करी तळांपैकी एक मानला जातो. त्याचे अधिकृत नाव 'शिमोन पेरेस नेगेव अणुसंशोधन केंद्र' असं असून ते 'डिमोना अणुकेंद्र' म्हणूनही ओळखलं जातं. इस्रायलने आपली अण्वस्त्रे कधीही उघडपणे मान्य केलं नाहीय पण जगातील बहुतेक तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की, त्यांचा अणुकार्यक्रम या ठिकाणी विकसित झाला आहे.
हे केंद्र 1950 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात फ्रेंच मदतीने उभारण्यात आलं. त्यावेळी इस्रायलचे पंतप्रधान डेव्हिड बेन-गुरियन यांना वाटलं की, एक छोटा देश म्हणून इस्रायलला आपल्या सुरक्षेसाठी आण्विक क्षमतांची आवश्यकता नक्कीच आहे. त्यामुळे फ्रेंचची मदती घेऊन त्यांनी एक अणुभट्टी आणि अनेक भूमिगत प्रयोगशाळा बांधली. पण आजही इस्त्रालये याची अधिकृतपणे घोषणा केली नाही.
जरी इस्रायलने आपल्या अण्वस्त्रांची संख्या कधीही सार्वजनिकरित्या जाहीर नाही, तरीही आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार त्यांच्याकडे 80 ते 90 अण्वस्त्रे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काहींनी तर असाही दावा केला आहे की त्यांच्याकडे 100 ते 200 अण्वस्त्रे आहेत.
खरंतर हे केंद्र अनेक वर्ष गुप्त होतं पण1986 मध्ये डिमोनामध्ये काम करणाऱ्या एका इस्रायली तंत्रज्ञाने त्याचे रहस्य जगासमोर उघड केलं आणि जगात एकच खळबळ माजली. त्याने ब्रिटिश वृत्तपत्र 'द संडे टाइम्स'ला फोटो आणि माहिती दिली आणि इस्त्रायलमधील डिमोनामधील हे रहस्य जगासमोर आलं. त्यानंतर त्याला इस्रायलची गुप्तचर संस्था, मोसादने पकडलं आणि त्याच्यावर खटला चालवला गेला. त्याने या इस्त्रालयमधील अणुकेंदांचं रहस्य जगासमोर उघड केल्यामुळे त्याला 18 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठवण्यात आली.
हा परिसर इस्रायलमधील सर्वात सुरक्षित ठिकाणांपैकी एक असल्या तरी अपवादात्मक सुरक्षा व्यवस्था असून, त्यात अनेक किलोमीटरपर्यंत पसरलेला विमानबंदीचा प्रदेश, भूमिगत बंकर आणि परिसराभोवती कडक लष्करी सुरक्षा तैनात करण्यात आली.