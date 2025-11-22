Fátima Bosch: 'जजचे स्पर्धकासोबत प्रेमसंबंध, अन्... विजेता...' Miss Universe 2025 मध्ये मोठा वाद

Miss Universe 2025 Controversy: थायलंडची राजधानी बँकॉक सध्या जगातील सर्वात मोठ्या ब्युटी पेजंटपैकी एक असलेल्या Miss Universe 2025 स्पर्धेमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. पण या वेळी ग्लॅमरपेक्षा अधिक चर्चेत आहे तर ती म्हणजे भ्रष्टाचार, पक्षपात आणि विनर फिक्सिंगचे आरोप. फिनालेच्या फक्त तीन दिवस आधी या स्पर्धेचे जज उमर हरफौच यांनी दिलेला राजीनामा संपूर्ण पॅजंट जगतात खळबळ उडवली. उमर यांनी केवळ राजीनामा दिला नाही, तर त्यांनी मिस यूनिवर्स ऑर्गनायझेशनवर काही अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. यामुळे लाखो चाहत्यांमध्ये आणि सहभागी देशांमध्येही प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
उमर हरफौच यांनी इंस्टाग्रामवर सविस्तर पोस्ट करत असा आरोप केला की, ऑफिशियल जजिंग सुरू होण्याआधीच टॉप 30 कंटेस्टेंट्स निवडल्या गेल्या होत्या. ही निवड एका सीक्रेट कमिटी किंवा अनऑफिशियल जूरीने केली होती. या कमिटीत असे काही लोक होते, ज्यांचे वैयक्तिक संबंध काही कंटेस्टेंट्ससोबत होते. उमरच्या म्हणण्यानुसार, “ही निवड प्रक्रिया पूर्णपणे अपारदर्शक होती. ज्या मुली स्टेजवर आल्याही नव्हत्या, त्यांचे आधीच मार्किंग झाले होते. अशा प्रणालीचा मी भाग राहू शकत नाही.”
उमर यांनी आणखी एक मोठा दावा केला की, एका जजचा एका कंटेस्टेंटसोबत रोमान्टिक रिलेशनशिप होती. पेजंट जगतात हा आरोप अत्यंत गंभीर मानला जातो कारण यामुळे संपूर्ण स्पर्धेची विश्वसनीयता धोक्यात येते. उमरच्या या दाव्यामुळे सोशल मीडियावर मिस यूनिवर्स ट्रेंड होऊ लागला. अनेक देशांच्या पेजंट कम्युनिटींनी या दाव्यांवर विचार करण्याची मागणी केली.
पीपल मॅगझिनला दिलेल्या निवेदनात उमर म्हणाले की, “आम्ही आठ अधिकृत जज 136 मुलींना जज करणार होतो. पण इंडक्शनदरम्यान आम्हाला सांगितले गेले की तुम्हाला फक्त त्या 30 मुलींना जज करायचं आहे ज्या आधीच कुणीतरी निवडल्या आहेत. हे पूर्णपणे चुकीचं होतं.” उमर पुढे म्हणाले, “ही स्पर्धा लाखो मुलींचे स्वप्न असते. कुणाच्या आयुष्याशी खेळणं मला मान्य नाही.”
उमर यांनी मिस यूनिवर्सचे मालक राउल रोचा यांच्यासोबत फोनवर झालेल्या चर्चेबद्दलही सांगितले. उमरच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी व्यवस्थापनाला या अनियमितता थांबवण्यास सांगितले. पण त्यांच्या शब्दांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट त्यांच्यासोबत अपमानास्पद पद्धतीने बोलण्यात आले. हा वाद चिघळल्यानंतरच त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.
विशेष म्हणजे, स्पर्धेत सहभागी झालेल्या एका कंटेस्टेंटनेही नाव न सांगण्याच्या अटीवर या आरोपांना समर्थन दिले. ती म्हणाली, “रिहर्सल संपल्यानंतर जेव्हा आम्ही सोशल मीडियावर आलो तेव्हा पाहिलं की टॉप 30 ची लिस्ट आधीच फिरत आहे, जजिंग सुरूही झाली नव्हती. आम्हाला धक्का बसला.” ती पुढे म्हणाली, “ओमरने सत्यासाठी आवाज उठवला, त्यासाठी आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.” या निवेदनामुळे उमरचे आरोप आणखी वजनदार झाले.
वाढत्या वादानंतर MUO ने अधिकृत विधान जारी करत सर्व आरोप संपूर्णपणे खोटे असल्याचे स्पष्ट केले.MUO चे म्हणणे आहे की, कोणतीही ‘सीक्रेट कमिटी’ अस्तित्वात नाही. जजिंग प्रक्रिया पूर्णपणे ट्रान्सपेरेंट आहे. उमर चुकीची माहिती पसरवत आहेत. त्यांच्या विधानाचा स्पर्धेच्या प्रतिष्ठेवर वाईट परिणाम होत आहे.
MUO ने कडक कारवाई करत जाहीर केले की,
MUO ने म्हटले की, “या प्रकारची चुकीची माहिती आमच्या ऑर्गनायझेशनच्या मूल्यांना आणि ट्रान्सपेरन्सीला हानी पोहोचवते.”
Miss Universe स्पर्धा यापूर्वीही काही विवादांमुळे चर्चेत आली आहे, पण यावर्षीचा वाद विशेषतः मोठा मानला जात आहे. कारण, स्पर्धेची परिणामकारकता आणि विश्वासार्हता थेट प्रश्नांत येते. अनेक देशांचे पेजंट डायरेक्टर्स व्यवस्थापनावर दबाव टाकत आहेत. सोशल मीडियावर ‘Miss Universe Fraud’, ‘Fixing’ आणि ‘JusticeForContestants’ सारखे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत जगभरातील लाखो प्रेक्षकांच्या अपेक्षांचे ओझे या स्पर्धेवर असते. त्यामुळे अशा आरोपांचा परिणाम स्पर्धेच्या प्रतिमेवर मोठ्या प्रमाणात पडू शकतो.
Miss Universe 2025 मिस मेक्सिको फातिमा बॉश झाली असून हा वाद स्पर्धेच्या मध्यवर्ती चर्चेचा विषय बनला आहे. उमर हरफौच यांच्या आरोपांमुळे स्पर्धेवर संशयाची छाया पडली असली, तरी Miss Universe Organization मात्र ते संपूर्णपणे नाकारत आहे. फिनालेनंतर या वादाचे पडसाद पेजंट जगतात नक्कीच दिसतील.