Marathi News
मान्सून हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये पोहोचला, पृथ्वीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला भयानक चमत्कार! जगभरातील संशोधक टेन्शनमध्ये

2025 वर्षात एक महाभयानक भौगोलिक घटना घडली आहे.  पृथ्वीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मान्सून हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये पोहोचला आहे. यामुळे जगात अनेक भयानक विध्वंस येण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Sep 10, 2025, 08:56 PM IST
Monsoon Cross Himalayas : 2025 मध्ये घडणाऱ्या एका असामान्य हवामान घटनेने शास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नैऋत्य मान्सूनचे दमट वारे हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये पोहोचल्याचे संकेत मिळाले आहेत. ही घटना हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे होऊ शकते, ज्यामुळे दक्षिण आशियातील हवामान बदलत आहे.

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर सारखी राज्ये भीषण पुराचा सामना करत आहेत. ढगफुटी आणि भूस्खलन यासारख्या घटनांमुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे आणि अनेक लोकांचे प्राणही गेले आहेत. या प्रचंड विध्वंसात, इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेल्या घटनेबद्दल शास्त्रज्ञ चिंतेत आहेत. हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये मान्सूनने प्रवेश करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सहसा, मान्सूनचे ढग हिमालय पर्वतांवर आदळल्यानंतर भारताकडे परत जातात आणि भारतातील पर्वतीय आणि सपाट भागात पाऊस पाडतो. हवामान आणि हवामान शास्त्रज्ञ याला गंभीर बाब म्हणत आहेत. हवामानशास्त्रज्ञांच्या मते, जागतिक तापमानवाढीचे परिणाम आता संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशात स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. येणाऱ्या काळात ही समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते, ज्याचे भयानक परिणाम होतील.

शास्त्रज्ञांच्या मते, यावेळी मध्य हिमालयात दुप्पटपेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे. वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजीच्या शास्त्रज्ञांच्या पथकाने लडाखच्या झंस्कर खोऱ्यात संशोधन करताना काही आश्चर्यकारक गोष्टी शोधल्या आहेत. संस्थेच्या शास्त्रज्ञांच्या मते, हिमालय ओलांडून तिबेटकडे जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तिबेट हा एक पठार प्रदेश आहे आणि जर या प्रदेशात मुसळधार पाऊस पडला तर तो विनाश घडवून आणेल. पावसाळ्यात हिमालयाच्या अनेक भागात बर्फवृष्टी सुरू झाली आहे हे पाहून शास्त्रज्ञांनाही आश्चर्य वाटते. सहसा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात हे घडते.

शास्त्रज्ञांच्या मते, हिमालय ओलांडून मान्सून येणे आणि लवकर हिमवर्षाव होणे ही या प्रदेशात वसलेल्या मानवी संस्कृतीसाठी चांगली बातमी नाही. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की हजारो वर्षांपासून हा क्रम चालू आहे की मान्सूनचे ढग हिमालयावर आदळतात आणि भारतात मोठा जलसाठा निर्माण करतात. पश्चिमी विक्षोभ आणि मान्सूनचे ढग एकमेकांशी भिडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे हिमालयीन प्रदेशात अतिवृष्टी होत आहे. या अतिवृष्टीमुळे विध्वंस होत आहे. संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे हवामान उष्ण होत चालले आहे, त्यामुळे हवा वाढत आहे. त्यामुळे ढगही उंच होत आहेत. ढग आता 2000 मीटर उंचीवरून जात आहेत. केदारनाथसारख्या भागात जास्त पाऊस पडण्याचे हेच कारण आहे. 

FAQ

1. २०२५ मध्ये मान्सूनबाबत कोणती असामान्य घटना घडली आहे?
नैऋत्य मान्सूनचे दमट वारे हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये पोहोचले आहेत, ही इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. यामुळे शास्त्रज्ञ चिंतेत आहेत.

2 ही घटना का घडली असावी?
शास्त्रज्ञांच्या मते, हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे मान्सूनचे ढग हिमालय ओलांडून तिबेटपर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे दक्षिण आशियातील हवामानात बदल होत आहेत.

3 या घटनेचा कोणत्या भागांवर परिणाम झाला आहे?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर यांसारख्या राज्यांमध्ये भीषण पूर, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे आणि अनेकांचे प्राण गेले आहेत.

4. मान्सून हिमालय ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ का आहे?
सहसा, मान्सूनचे ढग हिमालय पर्वतांवर आदळून भारतात परत येतात आणि पर्वतीय तसेच सपाट भागात पाऊस पाडतात. मात्र, यावेळी हवामान बदलामुळे ढग उंचावरून तिबेटपर्यंत गेले.

5 हवामानशास्त्रज्ञ याला का गंभीर बाब मानतात?
हवामान बदलामुळे हिमालयीन प्रदेशात अतिवृष्टी, लवकर बर्फवृष्टी आणि विध्वंसक परिणाम दिसून येत आहेत. येणाऱ्या काळात ही समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते, ज्याचे भयानक परिणाम होतील.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

