जगातील अशी 3 ठिकाणं जिथे मानवांना जाण्यास पूर्णपणे बंदी, चुकून कुणी गेले तर... यापैकी एक डेंजर ठिकाण आपल्या भारतात

Most Dangerous Place On Earth : मानवाने आकाशाची उंची आणि समुद्राचा तळ गाठला आहे. पृथ्वीवर अशी तीन ठिकाणे आहेत जिथे मानवांना जाण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. यापैकी एक डेंजर ठिकाण आपल्या भारतात आहे. ही तीन अत्यंत धोकादायक ठिकाणे आहेत. जिथून कोणीही जिवंत परत आलेले नाही. एक अमेरिकेत आहे, दुसरे भारतात आहे आणि तिसरे विषारी सापांनी भरलेले आहे. या ठिकाणांबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
अमेरिकेने अलिकडेच अनेक देशांवर लादलेल्या प्रवास बंदीमुळे जागतिक चर्चेला उधाण आले आहे. ज्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास सक्त मनाई आहे अशा ठिकाणांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. जग कितीही मोठे असो किंवा कितीही देश असोत, काही ठिकाणी भेट देणे अजूनही जीव धोक्यात घालण्यासारखे वाटते. तुम्ही जिवंत परत येऊ शकाल याची कोणतीही हमी नाही. जगात तीन अत्यंत धोकादायक ठिकाणे आहेत. एक अमेरिकेत आहे.
अमेरिका एरिया 51 हे सर्वात डेंजर ठिकाण मानले जाते. अमेरिकेच्या नेवाडा राज्यात स्थित, हा परिसर जगातील सर्वात गुप्त क्षेत्रांपैकी एक मानला जातो. अधिकृतपणे, हा एक लष्करी तळ आहे, परंतु येथे एलियन राहत असल्याच्या अफवा नेहमीच पसरत आल्या आहेत. स्थानिकांनी वारंवार या भागात यूएफओ (अमेरिकन विमान) पाहिल्याचा दावा केला आहे. तथापि, अमेरिकन सरकार या आरोपांना नकार देते आणि म्हणते की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हा परिसर जनतेसाठी बंद आहे. परवानगीशिवाय या भागात प्रवेश केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
ब्राझीलच्या किनाऱ्याजवळ असलेले स्नेक आयलंड हे जगातील सर्वात धोकादायक बेटांपैकी एक मानले जाते. येथे मोठ्या संख्येने अत्यंत विषारी साप राहतात. या बेटावरील काही सापांच्या विषाचा एक थेंबही प्राणघातक ठरू शकतो. म्हणूनच सरकारने या बेटावर मानवी प्रवेश पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तथापि, काही लोक बेकायदेशीरपणे प्रवेश करतात आणि साप आणि त्यांच्या विषाची तस्करी करतात.
भारतातील अंदमान आणि निकोबार बेटांवर स्थित, हे बेट देखील पूर्णपणे निर्जन आहे. 2001 च्या जनगणनेनुसार, येथे फक्त 40 आदिवासी लोक राहतात. या जमातीच्या लोकांना बाहेरील लोकांबद्दल कडक सहिष्णुता आहे. जो कोणी बेटावर प्रवेश करतो त्याला ताबडतोब मारले जाते. पूर्वी, जेव्हा कोणी धर्माचा प्रचार करण्यासाठी बेटावर जाण्याचा प्रयत्न करत असे, तेव्हा आदिवासी लोक त्याला मारत असत. या कारणास्तव, भारत सरकारने या बेटावर पूर्ण बंदी घातली आहे.