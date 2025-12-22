English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • जगातील अशी 3 ठिकाणं जिथे मानवांना जाण्यास पूर्णपणे बंदी, चुकून कुणी गेले तर... यापैकी एक डेंजर ठिकाण आपल्या भारतात

जगातील अशी 3 ठिकाणं जिथे मानवांना जाण्यास पूर्णपणे बंदी, चुकून कुणी गेले तर... यापैकी एक डेंजर ठिकाण आपल्या भारतात

जगात अशी तीन ठिकाणे आहेत जिथे मानवांना जाण्यास पूर्णपणे मनाई आहे, त्यापैकी एक भारतात आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 22, 2025, 09:54 PM IST
जगातील अशी 3 ठिकाणं जिथे मानवांना जाण्यास पूर्णपणे बंदी, चुकून कुणी गेले तर... यापैकी एक डेंजर ठिकाण आपल्या भारतात

Most Dangerous Place On Earth : मानवाने आकाशाची उंची आणि समुद्राचा तळ गाठला आहे. पृथ्वीवर अशी तीन ठिकाणे आहेत जिथे मानवांना जाण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. यापैकी एक डेंजर ठिकाण आपल्या भारतात आहे. ही तीन अत्यंत धोकादायक ठिकाणे आहेत. जिथून कोणीही जिवंत परत आलेले नाही. एक अमेरिकेत आहे, दुसरे भारतात आहे आणि तिसरे विषारी सापांनी भरलेले आहे. या ठिकाणांबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकेने अलिकडेच अनेक देशांवर लादलेल्या प्रवास बंदीमुळे जागतिक चर्चेला उधाण आले आहे. ज्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास सक्त मनाई आहे अशा ठिकाणांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. जग कितीही मोठे असो किंवा कितीही देश असोत, काही ठिकाणी भेट देणे अजूनही जीव धोक्यात घालण्यासारखे वाटते. तुम्ही जिवंत परत येऊ शकाल याची कोणतीही हमी नाही. जगात तीन अत्यंत धोकादायक ठिकाणे आहेत. एक अमेरिकेत आहे. 

अमेरिका एरिया 51

अमेरिका एरिया 51 हे सर्वात डेंजर ठिकाण मानले जाते.  अमेरिकेच्या नेवाडा राज्यात स्थित, हा परिसर जगातील सर्वात गुप्त क्षेत्रांपैकी एक मानला जातो. अधिकृतपणे, हा एक लष्करी तळ आहे, परंतु येथे एलियन राहत असल्याच्या अफवा नेहमीच पसरत आल्या आहेत. स्थानिकांनी वारंवार या भागात यूएफओ (अमेरिकन विमान) पाहिल्याचा दावा केला आहे. तथापि, अमेरिकन सरकार या आरोपांना नकार देते आणि म्हणते की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हा परिसर जनतेसाठी बंद आहे. परवानगीशिवाय या भागात प्रवेश केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.

स्नेक आयलंड 

ब्राझीलच्या किनाऱ्याजवळ असलेले स्नेक आयलंड हे जगातील सर्वात धोकादायक बेटांपैकी एक मानले जाते. येथे मोठ्या संख्येने अत्यंत विषारी साप राहतात. या बेटावरील काही सापांच्या विषाचा एक थेंबही प्राणघातक ठरू शकतो. म्हणूनच सरकारने या बेटावर मानवी प्रवेश पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तथापि, काही लोक बेकायदेशीरपणे प्रवेश करतात आणि साप आणि त्यांच्या विषाची तस्करी करतात.

नॉर्थ सेंटिनेल बेट 

भारतातील अंदमान आणि निकोबार बेटांवर स्थित, हे बेट देखील पूर्णपणे निर्जन आहे. 2001 च्या जनगणनेनुसार, येथे फक्त 40 आदिवासी लोक राहतात. या जमातीच्या लोकांना बाहेरील लोकांबद्दल कडक सहिष्णुता आहे. जो कोणी बेटावर प्रवेश करतो त्याला ताबडतोब मारले जाते. पूर्वी, जेव्हा कोणी धर्माचा प्रचार करण्यासाठी बेटावर जाण्याचा प्रयत्न करत असे, तेव्हा आदिवासी लोक त्याला मारत असत. या कारणास्तव, भारत सरकारने या बेटावर पूर्ण बंदी घातली आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Most Dangerous Place On Earth3 places in the world where humans are completely forbidden to visitजगातील सर्वात धोकादाय ठिकाणे

इतर बातम्या

मुंबईत भाजप-शिवसेनेत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरुच; 150 जाग...

मुंबई बातम्या