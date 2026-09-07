'अल निनो' च्या तीव्रतेबाबत सर्वात शॉकिंग अपडेट; पहिल्यांदाच प्रशांत महासागरात एकाचवेळी 3 शक्तिशाली चक्रीवादळे सक्रिय; 241 KM स्पीड

अल निनो : सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच 'अल निनो' च्या तीव्रतेबाबत सर्वात शॉकिंग अपडेट समोर आली आहे. 'अल निनो' ची तीव्रता वाढत आहे. प्रशांत महासागरात एकाचवेळी 3 शक्तिशाली चक्रीवादळे सक्रिय झाली आहे. चौथ्या वादळाची शक्यता अधिकच बळावत आहे. ताशी 241 किलोमीटर वेगाच्या वाऱ्यांनी अनेक शहरांमध्ये हाहाकार माजवला आहे. विशेष म्हणजे, जवळपास एका दशकात पॅसिफिक महासागरात एकाच वेळी तीन चक्रीवादळे सक्रिय होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. परिणामी, मेक्सिकोपासून अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यापर्यंत विध्वंस होताना दिसत आहे.
2026 या वर्षात पॅसिफिक महासागरात चक्रीवादळांच्या हालचालींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अल निनोचा प्रभाव वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, हा अल निनो लवकरच विक्रमी पातळीपर्यंत अधिक तीव्र होऊ शकतो. अशातच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय चक्रीवादळ केंद्राने (NHC) दिलेल्या माहितीनुसार मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरात लोवेल, करीना आणि मेरी ही तीन वादळी सक्रिय झाली आहेत. 7 सप्टेंबरपर्यंत या वादळांच्या प्रणालींच्या तीव्रतेत लक्षणीय बदल झाला होता. लोवेल श्रेणी 3 चे चक्रीवादळ राहिले, मारी कमकुवत होऊन उष्णकटिबंधीय वादळात रूपांतरित झाले आणि करिनाच्या पोस्ट-ट्रॉपिकल चक्रीवादळात रूपांतर झाले.
3 वादळांपैकी लोवेल चक्रीवादळ सर्वात शक्तिशाली आहे. सध्या ते श्रेणी 4 चे चक्रीवादळ असून, वाऱ्याचा कमाल वेग अंदाजे 241 किलोमीटर प्रति तास आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, लोवेल येत्या काही दिवसांपर्यंत एक मोठे चक्रीवादळ म्हणून कायम राहू शकते. यामुळे हवाईच्या काही भागांमध्ये उंच आणि धोकादायक लाटा निर्माण होऊ शकतात. जोरदार प्रवाह आणि जीवघेण्या सागरी लाटांमुळे लोकांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. पश्चिम हवाई बेटांच्या काही भागांसाठी उष्णकटिबंधीय वादळाचा इशारा (Tropical Storm Watch) देखील जारी केला जाऊ शकतो.
करिना (कॅरिना) चक्रीवादळ कमकुवत होऊन श्रेणी 1 चे चक्रीवादळ बनले आहे. शनिवारी सकाळी, ते हवाईमधील हिलोच्या पूर्वेला सुमारे 800 मैल अंतरावर होते. कॅरिना ताशी 8 मैल वेगाने वायव्य दिशेने सरकत होते. वाऱ्याचा वेग ताशी सुमारे 120 किलोमीटर होता. हवामान विभागाने सांगितले की, येत्या काही दिवसांत करीना झपाट्याने कमकुवत होईल. पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीपर्यंत ती विरून जाण्याची शक्यता आहे. सध्या, तिच्यामुळे जमिनीला कोणताही मोठा धोका नाही.
मेरी चक्रीवादळ तिसरे वादळ आहे. हरिकेन मारी, सध्या श्रेणी 1 चे चक्रीवादळ आहे. मारीमध्ये वाऱ्याचा कमाल वेग सुमारे 140 मैल प्रति तास होता. हे वादळ ताशी 14 किलोमीटर वेगाने कॅलिफोर्नियाच्या दिशेने सरकत आहे. तथापि, येत्या काही दिवसांत मारी देखील हळूहळू कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
सध्या सर्वात मोठी चिंता समुद्रातील चौथ्या प्रणालीची आहे, ज्यावर हवामान विभाग लक्ष ठेवून आहे. ही प्रणाली नैऋत्य मेक्सिकोच्या किनाऱ्याजवळ असून ताशी 10 ते 15 मैल वेगाने पश्चिम-वायव्य दिशेने सरकत आहे. हवामान तज्ज्ञांनी हे तयार होण्याची 60 टक्के शक्यता वर्तवली आहे. जर ही प्रणाली तयार झाली, तर तिचे नाव नॉर्बर्ट ठेवले जाईल. यापूर्वी 2015 मध्ये एकाच वेळी तीन चक्रीवादळे तयार झाली होती. त्यावेळी, किलो, इग्नासिओ आणि जिमेना ही सर्व मोठी श्रेणी 4 ची चक्रीवादळे बनली होती.
NOAA च्या हवामान अंदाज केंद्रानुसार (CPC), अल निनो अधिक तीव्र होत आहे. ज्यामुळे पूर्व विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सरासरीपेक्षा 2 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढत आहे. महासागर आणि वातावरण यांच्यातील आंतरक्रियेमुळे अल निनो निर्माण होतो. ज्यामुळे पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढत आहे. यामुळे अल निनो ही नैसर्गिक हवामान प्रणाली सक्रिय होत आहे.