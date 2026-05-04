आईने नवऱ्यावर प्रेम करावे अशी लेकीची इच्छा मग पतीकडून सासुही प्रेग्नेंट; अजब नात्याचा धक्कादायक खुलासा!

Shocking Revelation : जगाच्या पाठीवर कधी काय घडेल याचा नेम नाही. अनेकदा अशा घटना समोर येतात ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. अशीच एक विस्मयकारक आणि तितकीच धक्कादायक घटना सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. एका व्यक्तीने एकाच वेळी आई आणि मुलगी या दोघींनाही गर्भवती केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, हे प्रकरण सध्या सोशल मीडियावर आणि कायदेशीर वर्तुळात चर्चेत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ही घटना बहुपत्नीत्व आणि अनैतिक संबंधांच्या चौकटी पलीकडली मानली जात आहे. संबंधित व्यक्तीचे एकाच वेळी दोन स्त्रियांशी शारीरिक संबंध होते, ज्या नात्याने एकमेकींच्या आई आणि मुलगी लागतात. जेव्हा या दोघीही एकाच वेळी गर्भवती झाल्या, तेव्हा हे गुपित चव्हाट्यावर आले. समाजात या घटनेकडे अत्यंत खालच्या पातळीवरील कृत्य म्हणून पाहिले जात असून, नैतिकतेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या गेल्याची टीका होत आहे.
साधारणपणे कुटुंबात आई आणि मुलगी यांचे नाते पवित्र आणि विश्वासाचे मानले जाते. मात्र, एकाच पुरुषासोबतच्या या संबंधांमुळे संपूर्ण कौटुंबिक वीण विस्कळीत झाली आहे. जन्माला येणाऱ्या मुलांचे एकमेकांशी नेमके नाते काय असेल? ते भाऊ-बहीण असतील की मामा-भाचे? असे गुंतागुंतीचे प्रश्न आता उभे राहिले आहेत. या प्रकारामुळे केवळ त्या कुटुंबातच नव्हे, तर परिसरातही संतापाचे वातावरण आहे.
अनेक देशांमध्ये आणि धर्मांमध्ये बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर मानले जाते. त्यातही आई आणि मुलगी अशा रक्ताच्या नात्यात असलेल्या स्त्रियांशी एकाच वेळी संबंध ठेवणे, हे कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत गंभीर मानले जाते. या प्रकरणातील पुरुषावर विविध कलमान्वये कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत असून, यामागे काही जबरदस्ती किंवा प्रलोभन होते का, याचाही तपास केला जात आहे.
नेटकऱ्यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केलाय. 'माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना' असे म्हणत या प्रकरणाचा निषेध केला जातोय. आधुनिक युगात वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली नैतिकतेचा बळी दिला जात असल्याची भीती अनेक समाजधुरिणांनी व्यक्त केली आहे. हा प्रकार मानवी मानसिकतेच्या कोणत्या स्तरावर जाऊन घडला असावा, याबद्दलही मानसशास्त्रज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
अशा घटना केवळ एका कुटुंबापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या समाजाच्या मानसिकतेवर खोलवर परिणाम करतात. विकृत मानसिकतेतून घडणारे असे प्रकार रोखण्यासाठी सामाजिक प्रबोधन आणि कडक कायद्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. या माय-लेकींच्या भविष्याबद्दल आणि जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या सामाजिक स्वास्थ्याबद्दल आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.