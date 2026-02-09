भारताच्या शत्रू देशात सापडला सोन्याचा डोंगर! 1,000 टन सोन्याचा साठा, किंमत 78,49,96,80,00,00

China Thousand Tons Gold Discovery : चीनमध्ये सापडला सोन्याचा डोंगर सापडला आहे. चीनच्या वांगू गोल्ड फील्डमध्ये 1,000 टनांपेक्षा जास्त सोने असू शकते असा दावा करण्यात आला आहे. आतापर्यंत, अंदाजे 300 टन सोने दबले असल्याचे संकेत मिळाले आहेत, ज्याची एकूण किंमत अंदाजे 600 अब्ज युआन आहे. भारतीय रुपयांमध्ये हा आकडा 78,49,96,80,00,00 इतका आहे.
तज्ञांच्या मते, हे आकडे फक्त अंदाजे आहेत. अधिक खोदकाम, खडकांचे विश्लेषण आणि चाचणी घेतल्यास, हा आकडा वाढू किंवा कमी होऊ शकतो. म्हणून, याला अंतिम राखीव म्हणून मानणे चुकीचे ठरेल. अहवालात असे म्हटले आहे की वांगू परिसरात अंदाजे 2000 मीटर (6,560 फूट) खोलीवर 40 हून अधिक सोन्याच्या धारा सापडल्या आहेत. 3डी मॉडेलिंगवरून असे दिसून येते की हे खनिजीकरण 3,000 मीटर (9,840 फूट) पर्यंत वाढू शकते.
संबधीत ठिकाणाहून सतत डेटा संकलन आणि पुष्टीकरण केले जात आहे. शास्त्रज्ञांचा असा अंदाज आहे की एका खडकामध्ये सोन्याचे प्रमाण g/t (प्रति टन ग्रॅम) मध्ये मोजले जाते. हे एक टन खडकामध्ये किती ग्रॅम सोने असते ते दर्शवते. साधारणपणे, ग्रेड जितका जास्त असेल तितकी खाण प्रक्रिया स्वस्त आणि अधिक फायदेशीर असते. अहवालात असे म्हटले आहे की दक्षिण आफ्रिकेच्या साउथ डीप माइनमध्ये अंदाजे 27.998 दशलक्ष औंस साठा आहे, जो अंदाजे 870 टन इतका आहे. वांगू हा साठा आणखी जास्त असल्याचा अंदाज आहे.
येथे 1,000 टनांपेक्षा जास्त सोन्याचा साठा आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अनेक कोर नमुन्यांमध्ये सोने स्पष्टपणे दिसून आले. 2000 मीटर खोलीवर एका नमुन्यात कमाल ग्रेड १३८ ग्रॅम/टन होता. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की एका ठिकाणी उच्च ग्रेड संपूर्ण ठेवीसाठी सरासरी ग्रेड दर्शवू शकत नाही. या प्रकल्पात आता अधिक ड्रिलिंग, अॅसे टेस्टिंग आणि मॉडेल अपडेट्सचा समावेश असेल. जेणेकरून सोन्याच्या शिरा किती सतत आणि जाड आहेत हे निश्चित करता येईल, कारण जास्त खोलीमुळे खर्च वाढतो.