'600 ते 700 जणांनी माझ्यावर बलात्कार केला'; ब्रिटनच्या संसदेत पाकिस्तानी ग्रुमिंग गॅंगचा भांडाफोड!

Shocking Testimony: ब्रिटनमध्ये अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या ‘ग्रूमिंग गँग’ प्रकरणाने पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. ब्रिटिश खासदार रुपर्ट लो यांनी संसदेत काही पीडित महिलांच्या साक्षी वाचून दाखवल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पीडितांनी आपल्या जबाबांमध्ये अत्यंत भीषण लैंगिक अत्याचार, संस्थात्मक अपयश आणि पोलिसांच्या निष्काळजीपणाचे आरोप केले आहेत. या प्रकरणामुळे ब्रिटनमधील बाल लैंगिक शोषणाच्या घटनांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
रुपर्ट लोव यांनी संसदेत केलेल्या भाषणात अनेक पीडितांच्या अनुभवांचा उल्लेख केला. त्यापैकी एका महिलेने दावा केला की, तिच्यावर बालवयातच शेकडो वेळा अत्याचार करण्यात आले. काही पीडितांनी स्वतःला अनेक वर्षे एका संघटित टोळीच्या ताब्यात असल्यासारखे वाटत असल्याचे सांगितले. या साक्षींमध्ये शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक छळाचे गंभीर आरोप आहेत. अनेक महिलांनी सांगितले की त्यांना धमकावले गेले, मारहाण करण्यात आली आणि भीतीच्या वातावरणात ठेवण्यात आले. संसदेत या साक्षी वाचल्या गेल्यानंतर ब्रिटनमधील राजकीय पक्षांमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे काही पीडितांनी पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाने वेळेवर कारवाई केली नसल्याचा आरोप केला आहे. अनेक तक्रारी असूनही संबंधित यंत्रणांनी दुर्लक्ष केल्याचे दावे करण्यात आले आहेत.काही पीडितांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मदतीसाठी संपर्क साधला असताना त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले गेले नाही. त्यामुळे अत्याचार दीर्घकाळ सुरू राहिले. या आरोपांमुळे ब्रिटनमधील बाल संरक्षण यंत्रणा आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ब्रिटनमध्ये 1990 ते 2010 च्या दशकादरम्यान विविध शहरांमध्ये अल्पवयीन मुलींना फूस लावून, विश्वास संपादन करून आणि नंतर त्यांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या टोळ्यांची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली होती. या प्रकाराला ‘ग्रूमिंग गँग’ असे संबोधले जाते.अनेक सरकारी अहवालांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, काही भागांमध्ये संघटित स्वरूपात बाल लैंगिक शोषणाच्या घटना घडल्या होत्या. या प्रकरणांमध्ये सामाजिक संस्था, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिस यांच्याकडून झालेल्या त्रुटींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
रुपर्ट लोव यांनी या प्रकरणाच्या संपूर्ण तपासासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी आपल्या खासगी चौकशीद्वारे गोळा केलेल्या साक्षी आणि पुरावे सार्वजनिक केले असून दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.त्यांच्या मते, पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केवळ स्थानिक चौकशी पुरेशी नाही. या प्रकरणातील सर्व संबंधित संस्था, अधिकारी आणि संभाव्य दोषींवर सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. या मागणीला काही सामाजिक संघटनांनी आणि पीडितांच्या गटांनीही पाठिंबा दिला आहे.
या प्रकरणामुळे ब्रिटनमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विविध पक्षांकडून या विषयावर परस्पर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मात्र बाल लैंगिक शोषणाच्या बळी ठरलेल्या व्यक्तींना न्याय मिळवून देणे आणि भविष्यात अशा घटना रोखणे हेच सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.बालकांवरील लैंगिक अत्याचार हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असून त्याकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पीडितांच्या साक्षींनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये वेळेवर हस्तक्षेप, प्रभावी तपास आणि जबाबदारी निश्चित करणे किती आवश्यक आहे.