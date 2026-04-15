  • अवघ्या 298 चौ.किमीचा भूखंड; तरीही या देशानं अमेरिकेला दाखवला माज, राजदूतांना आल्यापावली माघारी पाठवलं

World News : जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या असंख्य घडामोडींचे परिणाम हे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहेत. सोबतच विविध देशांमध्ये असणाऱ्या नात्यांवरही आता तणावाचं सावट पाहायला मिळत आहे. त्यातच या वृत्ताची भर...   

सायली पाटील | Updated: Apr 15, 2026, 12:17 PM IST
World News : जगात अशी काही महासत्ता राष्ट्र आहेत ज्यांच्याशी व्यापारी किंवा तत्सम धर्तीवर करार व्हावेत आणि या देशांसमवेत आपल्या देशांचं नातं चांगलं रहावं याच धोरणावर अनेक लहान देश काम करायचे. यामध्ये युरोपपासून आशियाई देशांचा कल प्रामुख्यानं अमेरिकेशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित करण्याकडे दिसून आला. किंबहुना यात आपलाही फायदा असल्याचं पाहत अमेरिकेनंसुद्धा या अशा करारांसाठी मैत्रीचा हात पुढे केला. मात्र, युद्धजन्य परिस्थिती, त्यापूर्वी सुरू असणारा आयात शुल्काबाबतचा तणाव आणि या साऱ्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होताना दिसून आला. हा तणाव संपत नाही तोच अमेरिकेला एका लहानशा देशानं गुर्मी दाखवल्यानं जगभरात याचीच चर्चा सुरू आहे. हा देश म्हणजे अवघ्या 298 चौ.किमीचा भूखंड असणारा मालदीव. 

इराणसोबत सुरु असणाऱ्या युद्धामुळं इतर देशांच्या नजरेत अमेरिकेचं असणारं महत्त्वं काही अंशी घटताना दिसत आहे. मालदीवच्या राष्ट्रपतींच्या एका निर्णयामुळं याबाबतचा अनेक चर्चांनी डोकं वर काढल्यानं या वृत्तानं जागतिक राजकारणाचंही लक्ष वेधलं आहे. 

मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी काय केलं? 

भारतातील अमेरिकेचे राजदूत आणि ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय सल्लागार सर्जियो गोर यांना नुकताच मालदीवमध्ये गेलं असता या देशाच्या 'अनपेक्षित पाहुणचारा'चा अनुभव आला, ज्यासंदर्भातील वृत्त आता चर्चेत आलं आहे. 23 मार्च रोजी माले इथं पोहोचलेल्या गोर यांना मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुईज्जू यांची भेट घेता आली नाही. दरम्यान, मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री, संरक्षण मंत्री यांची मात्र त्यांनी भेट घेतली. मात्र, राष्ट्रपतींसमवेतची बैठक आणि भेट अखेरच्या क्षणी रद्द करण्यात आली. कूटनितीचं राजकारण करत जेव्हा गोर यांनी राष्ट्रपती कार्यालयाकडे पुन्हा एकदा बैठकीचं नियोजन करण्याची विचारणा केली तेव्हा मालदीवकडून खासगीतील भेट आणि बैठकीचा प्रस्ताव दिला. अमेरिकेला मात्र हा प्रस्ताव अमान्य असल्यानं मालदीवच्या राष्ट्रपतींची भेट न घेताच ट्रम्प यांच्या देशाचे प्रतिनिधी परतले. 

या भेटीमागं नेमकं कोणतं राजकारण सुरुय? 

अमेरिका आणि मालदीवमध्ये झालेल्या या 'सायलेंट ट्रिटमेंट'चा राजकीय दृष्टीकोनातून विचार केला असता अमेरिका- इराणच्या युद्धामुळंच मालदीवच्या राष्ट्रपतींनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचं दिसून आलं. मोहम्मद मुइज्जू हे इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि इस्रायलच्या धोरणांचे विरोधक आहेत, ज्यामुळं त्यांनी अमेरिकेच्या प्रतिनिधींना भेट नाकारली असं स्पष्ट होत आहे. मालेतून समोर येत असणाऱ्या वृत्तांनुसार राष्ट्रपती मुइज्जू यांनी काही महिन्यांपासून कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना भेट दिलेली नाही. देशांतर्गत राजकारणासह विकासावर तणाव येऊ नये याचसाठी ते ही भूमिका घेत असल्याचं म्हटलं जात आहे.  

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

