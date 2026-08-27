/‘बायको मलब्यात दबली, आम्ही छतावर बसलो…’; नेपाळच्या महापुरातून वाचलेल्या केशव यांची अंगावर काटा आणणारी कहाणी

नेपाळ-तिबेट सीमेवर आलेल्या भीषण फ्लॅश फ्लडने मोठी मानवी आणि आर्थिक हानी केली आहे. अचानक आलेल्या पाण्याच्या लोंढ्यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून शेकडो लोक बेपत्ता आहेत. या आपत्तीतून बचावलेल्या लोकांच्या अंगावर काटा आणणाऱ्या कहाण्या आता समोर येत आहेत. त्यापैकीच एक आहेत केशव प्रसाद बराल. त्यांच्या डोळ्यांसमोर पत्नी मलब्याखाली अडकली, तर स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी त्यांना घराच्या छताचा आधार घ्यावा लागला.
केशव प्रसाद बराल यांनी सांगितले की, अचानक आलेल्या पुरामुळे त्यांच्या घरात वेगाने पाणी शिरले. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की घराची वरची मजलही पाण्याच्या तडाख्यात आली. जीव वाचवण्यासाठी त्यांना छतावर आश्रय घ्यावा लागला. मात्र, या गोंधळात त्यांची पत्नी मलब्याखाली दबली. मदत पोहोचेपर्यंत कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले होते.
केशव यांच्या म्हणण्यानुसार, ते जवळपास चार ते पाच तास छतावर अडकून होते. खाली प्रचंड वेगाने पाणी आणि मलबा वाहत होता. अशा परिस्थितीत स्वतःहून बाहेर पडणे जवळजवळ अशक्य होते. शेवटी हेलिकॉप्टरच्या मदतीने त्यांची सुटका करण्यात आली. मात्र, या बचावानंतरही पत्नीला गमावल्याचे दुःख त्यांच्या आयुष्यावर कायमचे कोरले गेले.
या आपत्तीतून वाचलेल्या 11 वर्षीय रिहाना लामिछानेची कहाणीही समोर आली आहे. शाळेतून घरी परतताना ती नदी ओलांडत होती. त्याच वेळी अचानक पाण्याचा प्रचंड प्रवाह आला. परिस्थिती बिघडल्याने शाळा बंद करण्यात आली होती आणि विद्यार्थ्यांना घरी जाण्यास सांगण्यात आले होते. रिहानाच्या छातीला आणि पायाला दुखापत झाली. ती वाचली असली तरी तिचे अनेक मित्र कुठे आहेत, याची तिला माहिती नाही.
24 वर्षीय नेपाळी कामगार बिबेक कुमाल यांच्याही बचावाची कहाणी समोर आली आहे. पुराच्या प्रचंड प्रवाहाने त्यांना अक्षरशः वाहून नेले. मात्र, प्रवाहात आलेल्या आंब्याच्या झाडाला ते अडकले आणि त्याचाच आधार घेत त्यांनी जीव वाचवला. काही क्षणांसाठी मिळालेला हा आधार त्यांच्यासाठी जीवन-मृत्यूमधील फरक ठरला.
नेपाळमध्ये 27 ऑगस्टच्या सकाळपर्यंत मृतांचा आकडा 157 ते 160च्या आसपास पोहोचल्याचे विविध अहवालांत नमूद करण्यात आले होते. शेकडो लोक बेपत्ता असून त्यात स्थानिक नागरिकांसह परदेशी पर्यटकांचाही समावेश आहे. नेपाळच्या पंतप्रधान कार्यालयाने एका टप्प्यावर 484 पर्यटक बेपत्ता असल्याचे सांगितले होते. यामध्ये 391 परदेशी नागरिक आणि 93 नेपाळी नागरिकांचा समावेश होता.
ही आपत्ती नेमकी कशी घडली, याबाबत सुरुवातीला भूकंपाचा संशय व्यक्त करण्यात आला. मात्र, पुढील विश्लेषणात हिमनदीचा मोठा भाग कोसळून त्यातून बर्फ, दगड, माती आणि पाण्याचा प्रचंड लोंढा निर्माण झाल्याचे संकेत मिळाले. या प्रवाहाने भोटेकोशी नदीच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस केला. त्यामुळे ही केवळ मुसळधार पावसामुळे आलेली पारंपरिक पूरस्थिती नसून हिमालयीन प्रदेशातील अत्यंत धोकादायक ग्लेशियल आपत्ती असल्याचे चित्र आहे.
पूरग्रस्त भागात रस्ते, पूल आणि संपर्क व्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी मदत पोहोचवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे नेपाळी लष्कराने हेलिकॉप्टरच्या मदतीने बचावकार्य सुरू केले आहे. दरम्यान, भारतानेही नेपाळला मदतीचा हात देत 10 टन मदतसामग्री आणि आवश्यक औषधांची पहिली खेप पाठवली आहे. भारताने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्येही संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन सतर्कता वाढवली आहे.