पृथ्वीवरील सर्वात मोठं रहस्य! डायनासोरपेक्षा जुना जीव सापडला;40 कोटी वर्षांपुर्वी 'जिवंत होता हा खांब'

Mysterious fossil: स्कॉटलंडच्या अबर्डीनशायर भागातील रायनी गावाजवळील खडकांमध्ये वैज्ञानिकांना सुमारे 420 दशलक्ष वर्षांपूर्वीचे प्रोटोटॅक्साइट्स नावाचे विशाल जीवाश्म सापडले आहेत. हे खांबासारखे उभे टॉवर 26 फूट म्हणजे 8 मीटर उंच होते. हे पृथ्वीवरील पहिले खूप मोठे स्थलीय जीव होते. विशेष म्हणजे डायनासोर येण्यापूर्वीच अस्तित्वात होते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
हे जीवाश्म आता नॅशनल म्युझियम ऑफ स्कॉटलंडमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. हे प्राचीन जीवनाच्या विविधतेचे आणि उत्क्रांतीच्या अनोख्या मार्गांचे उत्तम उदाहरण मानले जाते. पृथ्वीवर असे अनेक जीव होते जे आजच्या जीवनाशी काहीही संबंधित नाहीत. त्यामुळे हे रहस्य अजूनही संशोधकांना आकर्षित करतय.
हे जीवाश्म लेट सिल्युरियन ते लेट डेव्होनियन काळातील म्हणजे 420 ते 370 दशलक्ष वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्यावेळी पृथ्वीवर झाडे आणि प्राणी जमिनीवर येण्यास सुरुवात झाली होती. हे प्रोटोटॅक्साइट्स इतर प्राचीन वनस्पतींपेक्षा खूप उंच होते आणि दलदलीच्या भागात उगवले होते.
या जीवांमध्ये पाने, फांद्या किंवा मुळे नव्हते. ते सरळ, रुंद आधार असलेले खांब किंवा टॉवरसारखे दिसत होते. वरच्या बाजूला काही फांद्या नव्हत्या, फक्त एकसंध खांबासारखी रचना होती. हे आधुनिक हॉर्सटेल किंवा फर्नसारखे वाटत असले तरी पूर्णपणे वेगळे होते.
165 वर्षांपासून वैज्ञानिक हे प्रोटोटॅक्साइट्स काय होते हे ठरवू शकले नाहीत. सुरुवातीला ते कुजलेले मोठे झाड किंवा शंकूझाड समजले गेले. नंतर काहींनी ते विशाल बुरशी (फंगस) म्हणून गृहीत धरले. पण हे ना वनस्पती आहेत, ना बुरशी, ना शैवाल हे नवीन अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले. यामुळे त्याची रासायनिक आणि शारीरिक रचना पूर्णपणे वेगळी आहे.
एडिनबर्ग विद्यापीठ आणि नॅशनल म्युझियम ऑफ स्कॉटलंडच्या संशोधकांनी याबद्दल माहिती दिली. हे जीव जीवनाच्या पूर्णपणे वेगळ्या शाखेतील होते. निसर्गाने मोठ्या जटिल जीव तयार करण्याचा एक स्वतंत्र प्रयोग केला होता, जो यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे आज त्यांचे कोणतेही वंशज किंवा नातेवाईक उरले नाहीत. त्यामुळे हा एक 'अयशस्वी प्रयोग' मानला जातो.