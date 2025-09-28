पृथ्वीच्या गाभ्यात रहस्यमयी बदल! सॅटेलाईट फोटो पाहून वैज्ञानिक हादरले

Mysterious Changes In Earth Core : पृथ्वीच्या गाभ्यात रहस्यमयी बदल होत आहेत. या गूढ बदलांमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. नासाने पृथ्वीच्या गाभ्याजवळील आश्चर्यकारक बदल दर्शविणारे सॅटेलाईट फोटो प्रसिद्ध केले आहेत. ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे. सॅटेलाईट डेटामध्ये पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रात अस्पष्ट बदल दिसत आहेत. शास्त्रज्ञांनी पृथ्वीच्या गाभा आणि आवरण यांच्या सीमेजवळ एक दुर्मिळ भूगर्भीय बदल ओळखला आहे असा अहवालात दावा केला आहे.
2006 ते 2008 दरम्यान हा बदल झालेला आहे. नुकताच पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणातील बदल मोजणाऱ्या दोन उपग्रहांकडून मिळालेल्या डेटाच्या विश्लेषणातून हे आढळून आले आहे. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की पृथ्वीच्या गाभा आणि आवरणातील सीमेजवळील काही खडकांची रचना बदलून घनता वाढल्याने हा बदल झाला. जिओफिजिकल रिसर्च लेटर्स या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनामुळे भूकंप, पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र आणि इतर घटनांवर परिणाम करणाऱ्या पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या थरांमधील संबंध स्पष्ट करण्यास मदत होऊ शकते. 2002 ते 2017 पर्यंत पृथ्वीभोवती फिरणाऱ्या यूएस-जर्मन उपग्रहांच्या जोडी ग्रॅव्हिटी रिकव्हरी अँड क्लायमेट एक्सपेरिमेंट (GRACE) मधील डेटा वापरून हा शोध लावण्यात आला. दोन्ही उपग्रहांनी एकत्र उड्डाण केले आणि पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रातील फरकांमुळे त्यांच्यातील अंतरातील बदल मोजले.
सामान्यतः पाणी आणि बर्फाच्या हालचाली मोजण्यासाठी GRACE चा वापर केला जातो, परंतु डेटाने 2007 च्या सुमारास आफ्रिकेच्या अटलांटिक किनाऱ्याजवळ एक सिग्नल शोधला जो पृष्ठभागावरील बदलांद्वारे स्पष्ट केला जाऊ शकत नव्हता. एक स्पष्टीकरण असे आहे की खालच्या आवरणाजवळील खडकांमध्ये आढळणारे पेरोव्स्काईट नावाचे खनिज, अत्यधिक दाबामुळे त्याची रचना बदलली. ज्यामुळे खडक अधिक दाट झाले. यामुळे कोर-आवरण सीमेवर बदलांची मालिका सुरू झाली आहे. या खडकांची जाडी कदाचित 10 सेंटीमीटरपर्यंत वाढलवी असल्याची भिती संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. अशा बदलामुळे 2007 च्या सुमारास त्याच भागात नोंदवलेल्या चुंबकीय विसंगती देखील स्पष्ट होऊ शकतात.
