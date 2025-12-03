पृथ्वीच्या आत आणखी एक पृथ्वी; आकाश, समुद्र, नदी, जंगल, प्राणी इतकचं नाही तर इथलं हवामानही वेगळे; रहस्यमयी दुनिया

Mysterious World Found 650 Feet Below The Earth : पृथ्वीवर अशी अनेक रहस्यमय ठिकाणे आहेत. ज्यांबद्दल आजही लोकांना माहिती नाही. संशोधकांना कधीकधी अशा गोष्टी आढळतात ज्यांची कल्पना करणेही कठीण असते. असाचं एक शोध जगासमोर आला आहे. पृथ्वीच्या आत आणखी एक पृथ्वी सापडली आहे. इथं आकाश, समुद्र, नदी, जंगल, प्राणी इतकचं नाही तर इथलं हवामानही वेगळे. ही रहस्यमयी दुनिया राहून संशोधक अचंबित झाले आहेत.
पृथ्वीखाली असलेल्या अशा अकल्पनीय जगाचा कधीही विचार केला नसेल. हे ठिकाण व्हिएतनाममध्ये आहे, जे जगातील सर्वात मोठी गुहा म्हणून ओळखले जाते, हँग सोन डूंग. पृथ्वीपासून 262 मीटर खाली असलेली ही गुहा अंडरवर्ल्डपेक्षा कमी नाही. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे जमिनीखालील हे ठिकाण दुसऱ्या जगासारखे दिसते (अनदर वर्ल्ड एक्झिस्ट्स अंडर अर्थ). येथे लहान जंगले आणि झाडे आणि वनस्पती देखील आहेत. इतकेच नाही तर येथे जग ढग देखील आहे. येथे समुद्र आणि नद्या वाहतात.
या गुहेत एका लहान जंगलापासून ते झाडांपासून ते ढगांपर्यंत आणि नदीपर्यंत सर्व काही आहे. असे म्हणता येईल की येथे जमिनीखाली दुसरे जग अस्तित्वात आहे. 1991 मध्ये हो खान नावाच्या एका मुलाने ही गुहा शोधून काढली होती, जो फोंग न्हा के-बांग राष्ट्रीय उद्यानात अन्न आणि लाकडाच्या शोधात आठवडे भटकत होता. त्याला अचानक उद्यानात एक गुहा दिसली आणि तो आत गेला, त्याला काहीतरी खाण्यायोग्य मिळेल या आशेने. तो आत शिरताच त्याला वाहणाऱ्या नदीचा खळखळ असा आवाज आला. शिवाय, त्याला गुहेतून जोरदार वारा वाहतानाही ऐकू आला. जमिनीखाली इतक्या खोलवर असलेल्या आवाजाने तो घाबरून लगेच परतला. घरी परतल्यानंतर तो गुहेबद्दल आणि त्या जागेबद्दल विसरून गेला.
खान गुहेतून बाहेर पडल्यानंतर अनेक वर्षांनी, ब्रिटिश केव्ह रिसर्च असोसिएशन, गुहांवर संशोधन करणारी संस्था, चे हॉवर्ड आणि डेब लिम्बर्ट यांनी राष्ट्रीय उद्यानाला भेट दिली. ते हो खानला भेटले. त्यांच्या संभाषणादरम्यान खानने त्यांना गुहेबद्दल सांगितले. खान म्हणाला की जमिनीखाली फक्त एक गुहाच नाही तर नद्या, ढग आणि समुद्रकिनारे देखील आहेत. पण गेल्या काही वर्षांत तो मार्ग विसरला होता. तथापि, तिघांनी पुन्हा गुहेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना यश आले नाही. तथापि, खानने गुहेचा शोध सुरू ठेवला.
2008 मध्ये, हो खानने गुहा पुन्हा शोधली आणि मार्ग लक्षात ठेवला. त्यानंतर त्याने हॉवर्ड आणि डेब लिम्बर्टला त्याबद्दल माहिती दिली. ही गुहा 500 फूट रुंद, 660 फूट (सुमारे 200 मीटर) उंच आणि 9 किलोमीटर लांबीची आहे. तिच्या आत, गुहेला स्वतःची नदी, जंगल आणि स्वतःचे हवामान देखील आहे. वटवाघुळ, पक्षी, माकडे आणि इतर अनेक प्राणी गुहेत राहतात.
सुरुवातीला, गुहेत प्रवेश प्रतिबंधित होता, परंतु नंतर, 2013 मध्ये, ती प्रथमच पर्यटकांसाठी खुली करण्यात आली. तथापि, दरवर्षी फक्त काही निवडक, 250-300 पर्यटकांना परवानगी देण्यात आली. 2009 मध्ये एका ब्रिटिश संघटनेने या गुहेला आंतरराष्ट्रीय मान्यता दिली. ही गुहा कार्बोनिफेरस आणि पर्मियन चुनखडकांपासून बनलेली आहे, ज्यांचे वय 20 लाख ते 50 लाख वर्षे असल्याचा अंदाज आहे.
दरवर्षी मर्यादित संख्येने पर्यटकांना या युनेस्को जागतिक वारसा स्थळाला भेट देण्याची परवानगी आहे. 2016 पासून, 900 लोकांना येथे येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, त्यांनी तेथे चार दिवस आणि तीन रात्री घालवल्या आहेत. या कालावधीत, त्यांना गुहेत प्रवेश करण्यासाठी सहा महिने प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाचा एक भाग म्हणून, पर्यटकांना 10 किलोमीटर चालायला आणि सहा वेळा खडक चढायला लावले जाते. शिवाय, त्यांना योगाभ्यास करायला आणि फिटनेस चाचणी करायला लावली जाते. या गुहेत येणारा वारा आणि आवाज बाहेरील गेटवरही ऐकू येतो. तथापि, प्रवेशासाठी तिकिट लागते, ज्याची किंमत अंदाजे 2 लाख रुपये आहे.