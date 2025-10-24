अद्वितीय! निजलेल्या बुद्धमूर्तीखाली सापडला दुर्मिळ खजिना; 1300 वर्षांपूर्वीचं रांजण समोर येताच...

Treasure Found Buddha Statue : दडलेला खजिना सापडणं ही बाब पुरातत्वं विभागाच्या अनुषांगानं जितकी महत्त्वाची असते, तितकीच ही बाब इतरही कैक कारणांसाठीसुद्धा महत्त्वाची असते. कारण, त्यामुळं उलगडणार असतात काही अशा गोष्टी, ज्यांचा सामान्यत: विचारही केला जात नाही. अशीच एक घटना नुकतील घडली असून त्यात एका अवाढव्य मूर्तीखाली कोणी कल्पनाही केली नसेल इतका सोन्याचा साठा सापडला आहे.
उत्तर थायलंडमध्ये 13 मीटर लांबीची एक बुद्धप्रतिमा असून, या मूर्तीखाली खजिना दडला असेल असा विचारही कोणी दूरदूरपर्यंत केला नव्हता. मात्र तसं प्रत्यक्षात घडलं असून, मूर्तीखाली सापडलेलं सोनं, चांगी आणि कांस्य द्वारवती संस्कृती दर्शन घडवतात, ज्यांना कोणीच कधी स्पर्शही केला नाही. थायलंडच्या रत्चासिमा प्रांतात वाट थम्माचक सेमारम मंदिर इथं याचा उलगडा करण्यात आला.
दररोजप्रमाणं इथं मजुर पाणी काढण्याचं काम करत होते. तेव्हाच मूर्तीच्या साधारण 1 मीटर खोल अंतरावर त्यांना एक चिनी मातीचं भांडं सापडलं, ज्यामध्ये 33 भारावणाऱ्या गोष्टी सापडल्या. सापडलेल्या या चिनी मातीच्या भांड्यामध्ये सापडलेल्या या 33 गोष्टींमध्ये सोन्याच्या अंगठ्या, चांदीचं वळं, कांस्याच्या बांगड्या असा ठेवा सापडला. थायलंडमधील ललित कला विभागाच्या माहितीनुसार यामधील कैक वस्तू द्वारवती कालखंडातील असून, ही एक अशी संस्कृती आहे, जिच्या स्वरुपात लिखित स्वरुपात फार कमी पुरावे आहेत. थायलंडमध्ये या संस्कृतीचं अस्तित्वं साधारण 6 ते 11 व्या शतकादरम्यान असल्याचं म्हटलं जातं.
उत्खननामध्ये इथं फक्त सोनंनाणं नव्हे तर, पूजाअर्चा करण्याच्या गोष्टीसुद्धा सापडल्या. या वस्तूंमध्ये टीपण्यात आलेले बारकावे पाहून पुराततत्त्वं विभागसुद्धा हैराण झाला. या अवशेषांमध्ये 8x12.5 सेमी मापाचे सोन्याचे टाक असून, त्यावर थेरवाद बौद्धशैलीतील चिन्हं आहेत. बौद्धमूर्तीच्या शिरस्थानाखाली धातुच्या चादरींचा एक दबलेला थर दिसून आला ज्याच्यावर मातीचं लेपण लावण्यात आलं होतं. बुद्धाच्या शिरस्थानी खालच्या बाजूस असणारा हा खजाना ठेवल्याचं पाहता हे सारं एखाद्या संकल्पसिद्धीसाठी तयार करण्यात आल्याचा तर्त जाणकार लावत आहेत.
साधारण 1300 वर्षांपूर्वी किंबहुना त्या आधीपासून ही संस्कृती अस्तित्वात आहे. सुरुवातीला या संस्कृतीकडे फार लक्ष देण्यात आलं नाही, मात्र आता ही संस्कृती जाणकारांचं लक्ष वेधत आहे. अशा फार कमी इमारती आणि आत्यांचे अवशेष सध्या अस्तित्वात आहेत जे या संस्कृतीचं दर्शन घडवतात. मातीच्या मूर्ची, संस्कृत लेखनशैलीचा वापर पाहता भारत आणि मोन संस्कृतीसोबतचं द्वारवती संस्कृतीचं नातं समोर येतं.
असं म्हणतात की, गतकाळात एखाद्या मूर्तीच्या शिरस्थानाखाली अशा गोष्टी ठेवणं संकल्पसिद्धीचं प्रतिक होतं. आयही थायलंडमध्ये हीच धारणा असून, यामुळं मूर्तीचं रक्षण होतं असं म्हटलं जातं. दरम्यान सरकारी अहवालानुसार हे अवशेष सातव्या शतकाअखेरचे असून, त्याच्या परिक्षणातून आता आणखी कोणती माहिती समोर येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
खजिना कुठे आणि कधी सापडला?
थायलंडच्या नखॉन रत्चासिमा (रत्चासिमा) प्रांतातील वाट थम्माचक सेमारम मंदिरात. ही घटना मे 2025 मध्ये घडली, जेव्हा मूर्तीभोवतील आर्द्रता कमी करण्याच्या संवर्धन कार्यादरम्यान मजुरांना 1.3 मीटर खोलीवर चिनी मातीचे भांडं सापडले.
या वस्तूंचे महत्त्व काय?
या अवशेष द्वारवती संस्कृतीचे (6 ते 11 व्या शतक) आहेत, ज्याचे लिखित पुरावे दुर्मीळ आहेत. त्या भारत, मोन आणि चिनी संस्कृतीशी जोडलेल्या आहेत. मूर्तीखाली ठेवलेल्या वस्तू संकल्पसिद्धीचे (मूर्तीचे रक्षण) प्रतिक मानले जातात. पुरातत्त्व विभागाने या वस्तूंचे परीक्षण सुरू केले आहे.
द्वारवती संस्कृती म्हणजे काय?
ही थायलंडमधील प्राचीन संस्कृती (सु. 600-1100 ई.स.) आहे, जी बौद्ध आणि हिंदू प्रभावाखाली होती. मातीच्या मूर्ती, संस्कृत लेखन आणि भारत-मोन संस्कृतीशी संबंध दिसतात. फार कमी अवशेष शिल्लक असल्याने ही शोध महत्त्वाची आहे.