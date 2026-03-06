कपड्यांशिवाय आहात, बाथरूममध्ये आणि बेडरूमधील रोमान्स...; Meta AI चष्मा पाहतोय सर्व खाजगी क्षण; नवीन वाद

Meta AI Smart Glasses Privacy Lawsuit: तुमच्या आयुष्यातही काही खाजगी राहिलेले नाही, असं म्हटलं तर तुमच्या पायाखालची जमीन सरकेल. पण एका चष्माद्वारे तुमच्या बाथरुमपासून बेडरूममधील प्रायव्हेट क्षण हजारो कर्मचारी लाइव्ह पाहत आहेत. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तो चष्मा आहे, रे-बॅन मेटा स्मार्ट चष्मा...अन् हा चष्मा तुम्ही तुमच्या बेडरूममध्ये किंवा बाथरूममध्ये असेल तर आता सावधगिरी बाळगा...कारण अमेरिकेत फेसबुकची मूळ कंपनी मेटाविरुद्ध एक अतिशय गंभीर खटला दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये, मार्क झुकरबर्गची कंपनी मेटा गोपनीयतेचे आश्वासन देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
स्वीडिश वृत्तपत्रे आणि मनीकंट्रोलच्या वृत्तांनुसार, तुमच्या चष्म्यातील डेटा मेटाच्या एआयला प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली केनियाची राजधानी नैरोबीला देण्यात येत आहे. या कामासाठी मेटाने डेटा लेबलिंग सामा नावाच्या कंपनीला आउटसोर्स करण्यात आलंय. इथल्या कर्मचाऱ्यांनी धक्कादायक खुलासा केलाय. ते म्हणाले की, त्यांना इतर लोकांचे कपडे बदलताना, बाथरूममध्ये जाताना किंवा खाजगी क्षण घालवतानाचे व्हिडीओ दाखवले जातात. कधीकधी, चष्मा काढून टेबलावर ठेवल्यानंतरही, चष्मा चालू राहतो, ज्यामुळे घरातील सर्व संभाषणे आणि व्हिडीओ रेकॉर्ड करत आहे. हे रेकॉर्डिंग थेट मेटाच्या सर्व्हरवर पाठवले जात आहे.
लोकांचे वैयक्तिक आयुष्यावर नजर ठेवली जात असल्याने हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे न्यू जर्सीच्या जीना बार्टन आणि कॅलिफोर्नियाच्या मॅटेओ कॅनो यांनी प्रकरणात न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांचे म्हणणंय की मेटाने जाहिरात केली की हे चष्मे गोपनीयतेसाठी सुरक्षित आहेत, तर प्रत्यक्षात ते चालण्याचे गुप्तचर कॅमेरा असल्याचे समोर आलंय. मेटाने दावा केला की, हा चष्मामुळे लोकांचे चेहरे अस्पष्ट दिसतात, पण मेटाचे कर्मचारी म्हणतात की ही तंत्रज्ञान अनेकदा अपयशी ठरते आणि लोकांचे चेहरे स्पष्टपणे दिसतात. कर्मचाऱ्यांनी सांगितलंय की व्हिडीओमध्ये लोकांचे क्रेडिट कार्ड नंबर आणि एटीएम पिन देखील स्पष्टपणे दिसतात.
हे प्रकणात कोर्टात गेल्यावर आपल्या बचावात, मेटाने सांगितलं की, वापरकर्ते मेटा एआय वापरताना त्यांची संमती देतात. कंपनीच्या मते, एआय सुधारण्यासाठी कधीकधी मानवी हस्तक्षेप आवश्यक असतो. पण अशा संवेदनशील डेटाची गळती कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर एक मोठा डाग मानली गेली आहे. कंपनीचा असा दावा आहे की, अचूक आणि बुद्धिमान एआय प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक मानली गेली आहे.
A shocking new investigation reveals that Meta’s Ray-Ban smart glasses aren’t just using AI—they’re sending intimate footage from private homes to human reviewers working @SamaAI in Nairobi, Kenya
Workers in the Nairobi office have reported seeing things they never should… pic.twitter.com/d0OLNsEpkq
— MacJordan (@MacJordaN) March 5, 2026
एआय आणि वेअरेबल गॅझेट्स वेगाने वाढती मागणी चिंता निर्माण करत आहेत. अशा परिस्थितीत, तज्ज्ञ सांगतात की त्या उपकरणांचा वापर खूप काळजीपूर्वक कराला हवा. असे उपकरण जे तुमचे 24 तास रेकॉर्डिंग करत असतात. यासोबतच, कंपन्यांना डेटा सुरक्षा नियम अधिक कडक करावे लागणार आहेत. मेटाचे हे प्रकरण केवळ त्यांच्या कंपनीसाठीच नाही तर संपूर्ण टेक इंडस्ट्रीसाठी खूप भयावह असल्याचे समोर आलं आहे. तज्ज्ञ सांगतात की बेडरूम, बाथरूम किंवा चेंजिंग रूममध्ये स्मार्ट चष्मा चुकूनही घालू नका. फोन किंवा कार्ड वापरताना चष्म्याचा कॅमेरा खाली तोंड करून ठेवा किंवा तो बंद ठेवणे जास्त हिताचे ठरणार आहे. तसंच अॅपच्या प्रायव्हसी सेटिंग्जमध्ये जा आणि 'एआय इम्प्रूव्हमेंट'साठी तुम्ही डेटा शेअरिंग चालू आहे का ते नक्की तपासून पाहा. कारण तंत्रज्ञानाच्या या युगात, तुमची गोपनीयता तुमच्या हातात आहे, पण अनेक वेळा आपल्याच एका चुकीमुळे आपण मोठ्या संकटाला आमंत्रण देतो.