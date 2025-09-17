PM Narendra Modi Birthday: जॉर्जिया मेलोनींची मोदींसाठी खास पोस्ट; 'मैत्री आणि...'

PM Narendra Modi 75th Birthday: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. मेलोनी यांनी इंस्टाग्रामवर मोदींसोबतचा एक फोटो शेअर करत पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टवर मोदींच्या जगभरातील चाहत्यांनीदेखील त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
'पंतप्रधान मोदी यांचा दृढनिश्चय, सामर्थ्य आणि लाखो लोकांचे नेतृत्व करण्याची क्षमता खरोखर प्रेरणादायी आहे. मैत्री आणि आदराने, मी त्यांना उत्तम आरोग्य आणि ऊर्जेच्या शुभेच्छा देते, जेणेकरून ते भारताला उज्ज्वल भविष्याकडे नेऊ शकतील आणि आपल्या देशांमधील बंध अधिक दृढ करू शकतील.', असे जॉर्जिया आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या.
पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक नेते म्हणून स्वतःची एक खास ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताचे अनेक देशांशी संबंध दृढ झाले आहेत. रशिया, चीन, अमेरिका यांसारख्या महासत्तांसह अनेक देश त्यांच्या धोरणांचे कौतुक करतात.
Buon 75° compleanno al Primo Ministro indiano @narendramodi.
La sua forza, la sua determinazione e la sua capacità di guidare milioni di persone sono fonte di ispirazione.
Con amicizia e stima gli auguro salute ed energia per continuare a guidare l’India verso un futuro luminoso… pic.twitter.com/OqXr1GFlc0
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 17, 2025
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, "माझे मित्र नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर छान संवाद झाला. त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! ते उत्कृष्ट काम करत आहेत. नरेंद्र, रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी तुमच्या पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद!" ट्रम्प यांनी स्वाक्षरीत हा संदेश त्यांच्या मैत्रीपूर्ण स्वराला अधोरेखित करतो.
2014 मध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून, मोदींनी अनेक देशांना भेटी देऊन भारताला जागतिक स्तरावर मान मिळवून दिला आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उज्ज्वल झाली आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाने जगभरातील नेत्यांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या धोरणांमुळे भारताने जागतिक मंचावर आपले स्थान बळकट केले आहे, ज्यामुळे देशाला आर्थिक आणि राजनैतिकदृष्ट्या मोठी ओळख मिळाली आहे.
उत्तर: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर करून शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी कॅप्शनमध्ये मोदींच्या नेतृत्वगुणांचे कौतुक केले आणि भारत-इटली संबंध अधिक दृढ करण्याच्या शुभेच्छा दिल्या.
उत्तर: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी मोदींशी फोनवरील संभाषणाचा उल्लेख केला आणि रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.
उत्तर: पंतप्रधान मोदींच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताचे रशिया, चीन, अमेरिका यांसारख्या देशांशी संबंध मजबूत झाले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वामुळे भारताला जागतिक मंचावर मोठी ओळख आणि मान मिळाला आहे.