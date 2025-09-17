English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PM Narendra Modi Birthday: जॉर्जिया मेलोनींची मोदींसाठी खास पोस्ट; 'मैत्री आणि...'

PM Narendra Modi 75th Birthday: लोनी यांनी इंस्टाग्रामवर मोदींसोबतचा एक फोटो शेअर करत पोस्ट लिहिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 17, 2025, 04:00 PM IST
नरेंद्र मोदी वाढदिवस

PM Narendra Modi 75th Birthday: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. मेलोनी यांनी इंस्टाग्रामवर मोदींसोबतचा एक फोटो शेअर करत पोस्ट लिहिली आहे. या पोस्टवर मोदींच्या जगभरातील चाहत्यांनीदेखील त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय म्हणाल्या जॉर्जिया? 

'पंतप्रधान मोदी यांचा दृढनिश्चय, सामर्थ्य आणि लाखो लोकांचे नेतृत्व करण्याची क्षमता खरोखर प्रेरणादायी आहे. मैत्री आणि आदराने, मी त्यांना उत्तम आरोग्य आणि ऊर्जेच्या शुभेच्छा देते, जेणेकरून ते भारताला उज्ज्वल भविष्याकडे नेऊ शकतील आणि आपल्या देशांमधील बंध अधिक दृढ करू शकतील.', असे जॉर्जिया आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या. 

जागतिक नेते म्हणून ओळख

पंतप्रधान मोदी यांनी जागतिक नेते म्हणून स्वतःची एक खास ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताचे अनेक देशांशी संबंध दृढ झाले आहेत. रशिया, चीन, अमेरिका यांसारख्या महासत्तांसह अनेक देश त्यांच्या धोरणांचे कौतुक करतात. 

ट्रम्प यांनीही दिल्या शुभेच्छा 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. ट्रम्प यांनी त्यांच्या ट्रुथ सोशल प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, "माझे मित्र नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर छान संवाद झाला. त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! ते उत्कृष्ट काम करत आहेत. नरेंद्र, रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी तुमच्या पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद!" ट्रम्प यांनी स्वाक्षरीत हा संदेश त्यांच्या मैत्रीपूर्ण स्वराला अधोरेखित करतो.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा

2014 मध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारल्यापासून, मोदींनी अनेक देशांना भेटी देऊन भारताला जागतिक स्तरावर मान मिळवून दिला आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीच्या नेतृत्वामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उज्ज्वल झाली आहे. मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाने जगभरातील नेत्यांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांच्या धोरणांमुळे भारताने जागतिक मंचावर आपले स्थान बळकट केले आहे, ज्यामुळे देशाला आर्थिक आणि राजनैतिकदृष्ट्या मोठी ओळख मिळाली आहे.

FAQ 

प्रश्न: इटलीच्या पंतप्रधानांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा कशा प्रकारे दिल्या?

उत्तर: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर करून शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी कॅप्शनमध्ये मोदींच्या नेतृत्वगुणांचे कौतुक केले आणि भारत-इटली संबंध अधिक दृढ करण्याच्या शुभेच्छा दिल्या.

प्रश्न: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींसाठी काय संदेश दिला?

उत्तर: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल प्लॅटफॉर्मवर पंतप्रधान मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी मोदींशी फोनवरील संभाषणाचा उल्लेख केला आणि रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.

प्रश्न: पंतप्रधान मोदींच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताला काय फायदा झाला आहे?

उत्तर: पंतप्रधान मोदींच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारताचे रशिया, चीन, अमेरिका यांसारख्या देशांशी संबंध मजबूत झाले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वामुळे भारताला जागतिक मंचावर मोठी ओळख आणि मान मिळाला आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

