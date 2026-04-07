Video : आर्टेमिस 2 नं नील आर्मस्ट्राँगच्याही टीमला मागे टाकलं; चंद्र मोहिमेत पृथ्वीपासून सर्वात दूर जाणारे 'ते' चौघं कोण?

NASA Artemis II Moon Flyby : आर्टेमिस 2 मुळं मानवानं सर्वात जवळून पाहिला चंद्र! अंतराळात पृथ्वीपासून 406778 किमी दूर पोहोचले 'ते' चौघं, तिथूनच पाहिलं सूर्यग्रहण. भारावणारी दृश्य जगासमोर...   

सायली पाटील | Updated: Apr 7, 2026, 07:30 AM IST
NASA Artemis II Moon Flyby : नासाच्या चंद्रमोहिमेनं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार आर्टेमिस 2 मोहिमेअंतर्गत मानवानं पहिल्यांदाच पृथ्वीपासून इतक्या दूरवरचा प्रवास केला आहे. नील आर्मस्ट्राँग यांच्या 'अपोलो 13' मोहिमेचा विक्रमसुद्धा आर्टेमिसमं मोडित काढला आहे. ज्यामुळं नासाच्या आर्टेमिस 2 मोहिमेतून पृथ्वीपासून सर्वात दूर आणि चंद्राच्या सर्वात जवळ जाण्याचा विक्रम या मोहिमेत सहभागी झालेल्या चार अंतराळवीरांच्या नावावर नोंदवण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पृथ्वीपासून त्यांच्या ओरियन कॅप्स्यूलचं अंतर 406778 किमी दूर असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

अधिकृत माहितीनुसार भारतीय प्रमाण वेळेनुसार मध्यरात्र उलटून 12 वाजून 15 मिनिटांनी नासाच्या या मोहिमेअंतर्गत अंतराळवीरांनी अधिकृतपणे चंद्राच्या चारही बाजूंचा प्रवास पूर्ण करत इतिहास रचला. ही मोहिम अतिशय ऐतिहासिक मानली जात आहे कारण, अंतराळवीरांना घेऊन गेलेलं ओरियन स्पेसक्राफ्ट आता त्या क्षेत्रात आहे जिथं कथी अपोलो मोहिमांचं वर्चस्तंव होतं. सध्या यामधून प्रवास करणारे Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman हे अंतराळवीर अंतराळात महत्त्वपूर्म अध्ययन करत असून, चंद्रावर अतिशय दूर असणाऱ्या विवरांचा अभ्यास करत आहेत. याशिवाय त्यांनी तिथून सूर्यग्रहणही अनुभवल्याचं नासानं सांगितलं. 

नासानं ओरियन कॅप्स्यूलच्या फ्लायबायदरम्यानचे काही व्हिडीओ आणि थेट प्रक्षेपणसुद्धा जारी केलं. ज्यामध्ये तो क्षणही टीपण्यात आला जेव्हा हे स्पेसक्राफ्ट चंद्राच्या अगदी मागच्या बाजूस होतं जेव्हा त्यातील अंतराळवीरांना सूर्य अगदी ग्रहणात दिसला. या संपूर्ण अंधकारमय वेळेत त्यांना एका वेगळ्या दृष्टीकोनातून अध्ययन करण्याचीसुद्धा संधी मिळाली. 

आर्टेमिस 2चं ल्यूनर फ्लायबाय म्हणजे काय? 

ल्यूनर फ्लायबाय तेव्हा होतं जेव्हा एखादं अंतराळयान चंद्राच्या अगदी जवळून जातं. मात्र ही तिच वेळ असते जेव्हा यान वेग कमी करण्यासाठी किंवा त्या कक्षेत स्थिर राहण्यासाठी इंजिनाचा वापर करत नाही. चंद्राच्या चारही बाजूंना थांबण्याऐवजी आर्टेमिस 2 चे अंतराळवीर या मोहिमेत चंद्राचा एका कॉस्मिक पिवट पॉईंट म्हणून वापर करत आहेत. ज्यामध्ये अंतराळयान चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचा एक नैसर्गिक स्त्रोत म्हणून वापर करत आहेत. यामध्ये चंद्राचं गुरुत्वाकर्षण एका अदृश्य दुव्याचं काम करेल, जे कॅप्स्यूलला पडकून ठेवून दुसऱ्या बाजुनं त्याला तीव्र वळण देईल. या गतिमुळं ओरियन सहजपणे पृथ्वीकडे ढकललं जाईल आणि परतीचा प्रवास सुरू करण्यासाठी अंतराळवीरांना कोणत्याही मोठ्या इंजिन अथवा कृत्रिम गतिची गरज भासणार नाही. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

Video : आर्टेमिस 2 नं नील आर्मस्ट्राँगच्याही टीमला मागे टाक...

विश्व