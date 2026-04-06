एक भयंकर टक्कर अनुभवणार Artemis II; अंधारात हरवणार नासाचं यान; पुढचे काही तास थरारक घटनांचे, अंतराळात काय घडणार?

NASA Artemis II Mission : नासाच्या आर्टेमिस मोहिमेमध्ये 6 एप्रिल 2026 हा महत्त्वाचा दिवस ठरणार असून, कसोटीचाच दिवस आहे असं म्हणायला हरकत नाही. नासा नेमके कोणते प्रयोग करणार? पाहा अतिशय रंजक माहिती...   

सायली पाटील | Updated: Apr 6, 2026, 10:08 AM IST
NASA Artemis II Mission : काही दिवसांपूर्वीच नासा, या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेनं आर्टेमिस 2 ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी मोहिम प्रक्षेपित केली. चार अंतराळवीरांना घेऊन नासाचं यान अवकाशाच्या दिशेनं झेपावलं आणि त्या क्षणापासून या मोहिमेतील बरीच माहिती पावलोपावली समोर आली. याच मोहिमेत 6 एप्रिलचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. पृथ्वी आणि चंद्र यांची उत्पत्ती एकाच प्ररारच्या निकषांवर आधारित आहे आणि त्याच कारणास्तव कोट्यवधी वर्षांपासून नेमके कोणते बदल झाले, याचं निरीक्षण सध्या संशोधक करत आहेत. हे कुतूहल संशोधकांना आर्टेमिस 2 च्या निमित्तानं चंद्राच्या अतिशय जवळ घेऊन जाताना दिसलं. 

नासानं जारी केलेल्या माहितीनुसार ओरियन स्पेसक्राफ्ट हे पृथ्वीच्या कक्षेबाहेर गेलं असून, आता ते चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालत आहे. याचदरम्यान यान काही वेळासाठीच सूर्यप्रकाशात असेल, ज्यानंतर ते गर्त अंधारात असल्यानं दिसेनासं होईल. यादरम्यान कॅप्स्युलमधील अंतराशवीर नासानं दिलेली अध्ययनं करतील. ही संपूर्ण आखणी चंद्रावर पडणाऱ्या सूर्यप्रकाशाला अनुसरून करण्यात आली आहे जिथं त्यांना उजेडात आणि अंधारात चंद्र पाहता येईल. 

चंद्राचा 80 टक्के भाग अंधारात 

'लूनर टारगेटिंग प्लान'च्या माध्यमातून अंतराळवीर या मोहिमेचा पुढचा टप्पा सर करतील. जसजसं हे कॅप्स्यूल चंद्राच्या नजीक पोहोचेल तसतसं चंद्राचा समोरचा भाग अधिक प्रकाशित जिसेल. हेच दृश्य पृथ्वीवरूनही दिसेल. ज्यावेळी यान चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूला जाईल तेव्हा अंतराळवीरांना चंद्राचा वाढणारा अर्धाकृती आकार दिसेल. चंद्राच्या मागील बाजूस 20 टक्के भागच प्रकाशात असेल तर, 80 टक्के भाग अंधारात असेल. 

हेसुद्धा वाचा : आर्टेमिस 2 च्या नजरेआड पृथ्वी! दिसली अखेरची झलक; पुढील स्थानक चंद्र... 'त्या' रहस्यमयी ठिकाणाचा होणार उलगडा

या मोहिमेमध्ये मुख्य लक्ष चंद्राच्या त्या भागांवर असेल जिथं सूर्यप्रकाश पोहोचत आहे. तर, चंद्रावरील ज्या भागांमध्ये अंधार आहे तो भागसुद्धा संशोधकांना काही नव्या संशोधनांची संधी देईल. जिथं त्यांना अशी चमकही दिसेल, जेव्हा अंतराळातील काही अवशेष चंद्रावर आदळतात आणि एक टक्कर पारायला मिळते. यास 'इम्पॅक्ट फ्लॅश' असं म्हणतात. ज्यासाठी चंद्राच्या क्षितिजावर (horizon) उठणाऱ्या धुळीकडे लक्ष असेल, ज्यामागून हा उजेड दिसेल, शिवाय तासाभरासाठी अंतराळवीर जवळपास चंद्रावरूनच सूर्यग्रहणही अनुभवतील आणि हा अतिशय कमाल असाच क्षण असेल. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

Mumbai Crime : 'महिलांच्या स्तनांना स्पर्श करुन......

मुंबई बातम्या