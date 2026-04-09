Explained : Artemis II बाबत कसली भीती? चंद्रमोहिमेवरून परतताना NASA चं यान होणार आगीचा गोळा; 2700°C तापमानानं संपर्क तुटणार

NASA Artemis II Orion Heading Home: चंद्राच्या सर्वात दूरस्थ भागापर्यंत जाऊन संपूर्ण जगाला कधीही न पाहिलेला चंद्र नासा (NASA)च्या आर्टेमिस 2 मोहिमेनं दाखवला. ओरियन कॅप्स्यूलच्या माध्यमातून या मोहिमेअंतर्गत नासाचे 4 अंतराळवीर चंद्राची प्रदक्षिणा घातल्यानंतर आता पृथ्वीच्या दिशेनं मार्गस्थ झाले आहेत. विक्रमी अंतराळप्रवस करणाऱ्या या अंतराळवीरांमध्ये रीड वाइसमॅन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच आणि जेरेमी हॅनसेन यांचा समावेश आहे. ज्यांना अंतराळत नेणारंच कॅप्स्यूत अतिप्रचंड वेगानं पृथ्वीच्या दिशेनं आणत आहे. मात्र, या मोहिमेतील घातक टप्पा पुढं वाट पाहत असल्यानं संशोधकांना आता धास्ती लागली आहे.
परतीच्या मोहिमेत पुढील टप्प्यावर नासाच्या या यानाला अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे, ज्यामुळं मागच्या वेळी या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेचे तीनतेरा वाजवले होते. नासाचे व्यवस्थापक जेरेड आयसॅकमॅन (Jared Isaacman) आणि त्यांची संपूर्ण टीम सध्या ओरियनच्या हीट शील्डवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. आयसॅकमॅन यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नासाच्या टीमला शुभेच्छा देत मोहिम अद्याप पूर्ण झाली नाही, किंबहुना पॅराशूटनं जोपर्यंत कॅप्स्यूल समुद्रात येत नाही तोपर्यंत ही मोहिम पूर्ण होणार नाही हे त्यांनी लक्षात आणून दिलं.
नासाच्या कॅप्स्यूलचं समुद्रात सुरक्षित स्प्लॅशडाऊन होत नाही तोवर काळजाचे ठोके वाढलेलेच असतील असंच आयसॅकमॅन म्हणाले. यामागचं कारण म्हणजे या यानाची हीट शील्ड. ओरियन कॅप्स्यूल जेव्हा पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केल तेव्हा त्याचा वेग साधारण ताशी 40000 किमी इतका असेल. इतक्या प्रचंड वेगामुळं हवेच्या घर्षणामुळं यानाच्या बाह्य आवरणाचं तापमान 2760 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोतेल, जे सूर्याच्या तापमानापेक्षा अर्ध असेल. याआधी 2022 मध्ये आर्टेमिस 1 मोहिमेदरम्यान हीट शील्डचे काही तुकडे तुटले होते, ज्याची नासाला अपेक्षाच नव्हती, ज्यामुळं ही भीती संशोधकांना सतावत आहे.
2022 मधील ही मोहिम मानवरहित होती, जेव्हा कल्पना नसतानाच नासाच्या हीट शील्डनं पेट घेतला मात्र त्याचे तुकडे उन्मळून पडले. तपासातून समोर आलेल्या कारणांनुसार या आवरणात अडकलेल्या वायूवर उष्णतेमुळं दाब वाढला ज्यामुळं त्यावर तडे जाऊन तुकडे पडले. या त्रुटी लक्षात घेता यावेळी मोहिमेत यानात काही महत्त्वाचे बदलसुद्धा करण्यात आले.
आर्टेमिस 1 सोबतच्या या घटनांमुळं नासाला शिकवण मिळाली आणि या आर्टेमिस 2 मोहिमेमध्ये अंतराळवीरांच्या सुरक्षिततेसाठी परतीचा मार्गच नासानं बदलला. ज्यानुसार स्पेसक्राफ्ट अर्थात यानाचं मॅन्यूवर म्हणजेच ते हवेत उसळण्याऐवजी सरळ मार्गानं आणि तितक्याच वेगानं पृथ्वीवर येईल, ज्यामुळ हीट शील्डवर दीर्घ काळासाठी ताण येणार नाही. परतीच्या प्रवासादरम्यान तापमान उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर कॅप्स्यूलच्या चारही बाजूंना प्लाझ्माचा एक थर तयार होईल ज्यामुळं काही मिनिटं मिशन कंट्रोल आणि चालक दलामध्ये असणारा संपर्क पूर्णपणे तुटेल. जवळपास 5 ते 7 मिनिटं अंतराळवीरांचा नियंत्रण कक्षाशी कोणताही संपर्क नसेल आणि ही तिच वेळ असेल जेव्हा संपूर्ण जगाच्या काळजाचा ठोका चुकेल.
ओरियन अंतराळयानाचा वेग कमी झाल्यानंतर त्यातून 11 पॅराशूट उघडतील, जे कॅप्सूलचा वेग आणखी कमी करून 30 किमी प्रतितासवर आणतील. ज्यानंतर पॅसिफिक महासागरात कॅलिफोर्नियातील किनारपट्टीनजीक यान लँड अर्थात स्प्लॅशडाऊन करेल जिथं अमेरिकी नौदलाचं पथतच आधीपासूनच यानाच्या प्रतीक्षेत तैनात असेल. नासानं या यानामध्ये 'अबॉर्ट सिस्टीम' आणि 'लाईफ सपोर्ट' इतक्या अचूक पद्धतीनं लागू केलं आहे की, संकटाच्या वेळी कॅप्स्यूल तातडीनं विभाजित होऊ शकतं.