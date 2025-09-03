English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पृथ्वीभोवती लाल रंगाचा रहस्यमयी उजेड? जादूचा प्रयोग की आणखी काही? NASA च्या अंतराळवीरानं टीपला Video

Space Video : अंतराळातून थेट पृथ्वीवर .... पाहा कधीही पाहायला मिळत नाही इतकं कमाल दृश्य... निसर्गानं दाखवलेला एक अद्भूत जादूचा प्रयोग....   

सायली पाटील | Updated: Sep 3, 2025, 01:55 PM IST
पृथ्वीभोवती लाल रंगाचा रहस्यमयी उजेड? जादूचा प्रयोग की आणखी काही? NASA च्या अंतराळवीरानं टीपला Video
nasa astronaut share rare video of red aurora lights from space video viral

Space Video : जादूचे प्रयोग.. हा अनेकांच्याच आवडीचा विषय. मुळात जादूगार जादू करतोच कसा, त्याची हातचलाखी कशी असते, या आणि अशा अनेक प्रश्नांची रांगच हे प्रयोग पाहताना मनात घर करून जाते. असाच एक भन्नाट जादूचा प्रयोग नुकताच संपूर्ण जगानं पाहिला आणि तो दाखवला एका अंतराळवीरानं. इथं जादूगार होतं सबंध अवकाश, विश्व आणि जादूचा प्रयोग पाहणारे प्रेक्षत होते अंतराळातील ISS या अमेरिकी अंतराळ तळावर. 

Add Zee News as a Preferred Source

NASA च्या एका अंतराळवीरानं नुकताच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. ज्या व्हिडीओमध्ये पृथ्वीभोवती निर्माण झालेला हिरवा आणि लालसर उजेड त्यानं कॅमेरामध्ये टीपला. हा रहस्यमयी उजेड नेमका कशाचा आहे असाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करून केला. ही चिंतेची बाब नसून ही निसर्गाची, या विश्वाची आणि खरंतर विज्ञानाचीच कमाल आहे असं म्हणावं लागेल. 

अतिशय अद्भूत अशा या निसर्गाच्या चमत्काराला Red Aurora 'रेड ऑरोरा' असं म्हणतात. ऑरोरा हा एक नैसर्गिक किरणांचाच प्रकार आहे. जेव्हा सूर्यापासून निघणारी किरणं, पृथ्वीवरील चुंबकीय वातावरणावर आदळतात तेव्हा हा प्रकाश तयार होतो. 
 
पृथ्वीच्या उत्तर ध्रुवावर या किरणांना ऑरोरा बोरेलिस आणि दक्षिण ध्रुवावर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस असं म्हणतात. डॉन पेटिट नावाच्या अंतराळवीरानं आयएसएसमधून 6 महिन्यांच्या आपल्या अंतराळ मोहिमेदरम्यान हा ऑरोरा टीपला. अतिशय दुर्मिळ असणारा हा ऑरोरा फारच क्वचित दिसतो. 

ऑरोरा का तयार होतो? 

किरणांमधील हे सूक्ष्म कण वातावरणातील परमाणुंवर आदळतात आणि त्याचवेळी त्यांना उर्जा मिळून हे कण प्रकाशमान होतात, ज्यामुळं ऑरोराचा हिरवा उजेड तयार होतो. प्रकाशाची ही रचना वातावरणातील वरच्या थरात तयार होते, ज्यामुळं ती अनेकांसाठीच आकर्षणाचा विषय ठरते. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Don Pettit (@astro_pettit)

हेसुद्धा वाचा : जे नको हवं होतं तेच घडणार? पृथ्वी, मंगळावर हल्ला करण्यासाठी निघाले एलियन, संशोधकांना मिळाले संकेत

 

नासाच्या निरीक्षणानुसार सूर्यावर जेव्हा Coronal Mass Ejection नावाचा स्फोट होतो तेव्हा सूर्यापासूनच हे कण उत्सर्जित होतात आणि पूर्णत: पृथ्वीभोवती फिरू लागतात. ऑरोरा विविध रंगांमध्ये दिसू शकतो. त्याचा रंग त्यातील कणांची उर्जा आणि वातावरणाच्या स्थितीवर अवलंबून असतो. 

FAQ

ऑरोरा म्हणजे काय?
ऑरोरा हा एक नैसर्गिक प्रकाशाचा खेळ आहे, जो सूर्यापासून उत्सर्जित होणाऱ्या किरणांमुळे (सौर कण) पृथ्वीच्या चुंबकीय वातावरणावर आदळल्याने तयार होतो. 

ऑरोरा कोणत्या रंगांमध्ये दिसतो?
ऑरोरा हिरवा, लाल, निळा, जांभळा किंवा गुलाबी रंगांमध्ये दिसू शकतो, जे वातावरणातील परमाणू आणि कणांच्या ऊर्जेवर अवलंबून असतं.

ऑरोरा कुठे पाहता येतो?
उत्तर ध्रुवाजवळ (जसे, नॉर्वे, कॅनडा, अलास्का) ऑरोरा बोरेलिस आणि दक्षिण ध्रुवाजवळ (जसे, अंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया) ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दिसतो. ISS वरूनही तो टिपता येतो

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
NasaAuroraRare Red Auroraissvideo of Aurora from space

इतर बातम्या

‘मला मराठा समाजाचे वाटोळे करायचे असते तर 58 लाख...’, आरक्षण...

मराठवाडा