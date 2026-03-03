वैज्ञानिकांना मोठं यश! अंतराळात सापडला सूर्यासारखा मोठा तारा, ताकद 3 पट जास्त, अभ्यासातून होणार अनेक खुलासे

Nasa Chandra Telescope Captures Star Like Sun: नासाच्या चंद्रा एक्स-रे वेधशाळेने अवकाशातील एका तरुण ताऱ्याची दुर्मिळ झलक टिपली आहे. हा तारा सूर्यासारखाच आहे, परंतु त्याचे वय खूपच कमी आहे. ताऱ्याभोवती गरम वायूचा एक मोठा बुडबुडा दिसला आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे आपल्याला सूर्याचे बालपण (सूर्याचे सुरुवातीचे दिवस) समजण्यास मदत होऊ शकते. पृथ्वीपासून सुमारे 120 प्रकाशवर्षे अंतरावर असलेल्या या ताऱ्याला HD 61005 असं नाव देण्यात आले आहे. वजन आणि आकारात तो सूर्यासारखाच आहे.
अवकाशात ताऱ्याभोवती दिसणारे गरम वायूचे वर्तुळ म्हणजे 'एस्ट्रोस्फीयर'. ते आपल्या सूर्याभोवती असलेल्या वर्तुळासारखेच आहे. ते एक संरक्षक कवच आहे.
जेव्हा ताऱ्यातील शक्तिशाली वारे अवकाशात धूळ किंवा वायूशी आदळतात तेव्हा फुग्यासारखा आकार तयार होतो. शास्त्रज्ञ याला खगोलमंडल म्हणतात. यामुळे सूर्यमालेचे हानिकारक बाह्य किरणोत्सर्गापासून संरक्षण करण्यास मदत होते. नासाने पहिल्यांदाच ताऱ्याभोवतीच्या या थराचे निरीक्षण केलं आहे. हा शोध महत्त्वाचा आहे कारण आतापर्यंत शास्त्रज्ञांनी आपल्या स्वतःच्या सौरमालेतील कवचाचे बारकाईने निरीक्षण केले होते.
हा तारा 100 दशलक्ष वर्षे जुना आहे. आपला सूर्य अंदाजे 4.6 अब्ज वर्षे जुना आहे. सूर्याच्या तुलनेत, हा तारा अजूनही लहान मुलाच्या अवस्थेत आहे. संशोधनातील निष्कर्षानुसार, हा तरुण तारा सूर्यापेक्षा तिप्पट तेजस्वी आणि 25 पट जास्त घन आहे. या ताऱ्याभोवतीची घनता आपल्या सौर मंडळाच्या सभोवतालच्या क्षेत्रापेक्षा हजार पट जास्त आहे.
जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या संशोधक कॅरी लिसे यांच्या मते, हा शोध अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या शोधावरून आपल्याला कळू शकते की कालांतराने सूर्याचा आकार कसा बदलत गेला. सूर्य जसजसा विकसित होत गेला तसतसा आकाशगंगाही प्रगती करत गेली आहे आणि त्याच्या संरक्षक कवचात कोणते बदल झाले आहेत हे या तरुण ताऱ्याचे निरीक्षण करून अनुमान काढता येते.