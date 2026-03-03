वैज्ञानिकांना मोठं यश! अंतराळात सापडला सूर्यासारखा मोठा तारा, ताकद 3 पट जास्त, अभ्यासातून होणार अनेक खुलासे

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nasa Chandra Telescope Captures Star Like Sun: नासाच्या चंद्रा एक्स-रे वेधशाळेने अवकाशातील एका तरुण ताऱ्याची दुर्मिळ झलक टिपली आहे. हा तारा सूर्यासारखाच आहे, परंतु त्याचे वय खूपच कमी आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 3, 2026, 04:15 PM IST
Nasa Chandra Telescope Captures Star Like Sun: नासाच्या चंद्रा एक्स-रे वेधशाळेने अवकाशातील एका तरुण ताऱ्याची दुर्मिळ झलक टिपली आहे. हा तारा सूर्यासारखाच आहे, परंतु त्याचे वय खूपच कमी आहे. ताऱ्याभोवती गरम वायूचा एक मोठा बुडबुडा दिसला आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे आपल्याला सूर्याचे बालपण (सूर्याचे सुरुवातीचे दिवस) समजण्यास मदत होऊ शकते. पृथ्वीपासून सुमारे 120 प्रकाशवर्षे अंतरावर असलेल्या या ताऱ्याला HD 61005 असं नाव देण्यात आले आहे. वजन आणि आकारात तो सूर्यासारखाच आहे.

एस्ट्रोस्फीयर 

अवकाशात ताऱ्याभोवती दिसणारे गरम वायूचे वर्तुळ म्हणजे 'एस्ट्रोस्फीयर'. ते आपल्या सूर्याभोवती असलेल्या वर्तुळासारखेच आहे. ते एक संरक्षक कवच आहे.

खगोलमंडल कसे तयार होते

जेव्हा ताऱ्यातील शक्तिशाली वारे अवकाशात धूळ किंवा वायूशी आदळतात तेव्हा फुग्यासारखा आकार तयार होतो. शास्त्रज्ञ याला खगोलमंडल म्हणतात. यामुळे सूर्यमालेचे हानिकारक बाह्य किरणोत्सर्गापासून संरक्षण करण्यास मदत होते. नासाने पहिल्यांदाच ताऱ्याभोवतीच्या या थराचे निरीक्षण केलं आहे. हा शोध महत्त्वाचा आहे कारण आतापर्यंत शास्त्रज्ञांनी आपल्या स्वतःच्या सौरमालेतील कवचाचे बारकाईने निरीक्षण केले होते.

हा तारा 100 दशलक्ष वर्षे जुना 

हा तारा 100 दशलक्ष वर्षे जुना आहे. आपला सूर्य अंदाजे 4.6 अब्ज वर्षे जुना आहे. सूर्याच्या तुलनेत, हा तारा अजूनही लहान मुलाच्या अवस्थेत आहे. संशोधनातील निष्कर्षानुसार, हा तरुण तारा सूर्यापेक्षा तिप्पट तेजस्वी आणि 25 पट जास्त घन आहे. या ताऱ्याभोवतीची घनता आपल्या सौर मंडळाच्या सभोवतालच्या क्षेत्रापेक्षा हजार पट जास्त आहे.

हा शोध अत्यंत महत्त्वाचा 

जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या संशोधक कॅरी लिसे यांच्या मते, हा शोध अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या शोधावरून आपल्याला कळू शकते की कालांतराने सूर्याचा आकार कसा बदलत गेला. सूर्य जसजसा विकसित होत गेला तसतसा आकाशगंगाही प्रगती करत गेली आहे आणि त्याच्या संरक्षक कवचात कोणते बदल झाले आहेत हे या तरुण ताऱ्याचे निरीक्षण करून अनुमान काढता येते.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

