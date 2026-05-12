NASA च्या मोहिमेला 'मंगळ'; अवकाशातील 6 दिवसांच्या थरारामुळं पृथ्वीवर कुठं आला भूकंप?

NASA Mission Mars Update : मंगळ ग्रह आणि त्याची अनेक अनुत्तरित रहस्य आजसुद्धा संशोधकांच्या कुतूहलाला वाव देतात. अशाच मंगळ ग्रहासंदर्भातील एक महत्त्वाची माहिती नासाच्या मोहिमेमुळं समोर आली आहे.
NASA Mission Mars Update : मंगळ ग्रहावर पाणी आहे की नाही, तिथं हवेत ऑक्सिजन आहे का, तेथील वातावरण नेमकं कसंय? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उकल करण्यासाठी आतापर्यंत जगातील विविध देशांच्या अंतराळ संशोधन संस्थांनी प्रयत्न केले. अवकाश मोहिमासुद्धा राबवल्या. यामध्ये मंगळाबाबत सातत्यानं नवनवीन संशोधनं जगासमोर आणण्याचं काम केलं ते म्हणजे अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन संस्था असणाऱ्या नासानं. अवकाशाचं विश्वसुद्धा नासासाठी तसं नवं नाही, मात्र पृथ्वीपासून मैलो दूर असणाऱ्या या अंधारमय जगतात नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेनं संपूर्ण संस्थेसह अनेक संशोधकांचाही जीव टांगणीला लावला होता.
14 वर्षांपासून नासाचं मंगळावर अस्तित्वं?
गेल्या 14 वर्षांपासून नासाचं मंगळावर अस्तित्वं आहे, ते म्हणजे तिथं असणाऱ्या रोव्हरच्या माध्यमातून. या ग्रहावरील धूळमाती आणि खडकांमध्येच क्युरिऑसिटी रोव्हर कार्यरत असताना त्याच्यासोबत असं काही घडलं जे आतापर्यंत कधीही कोणी अनुभवलं नव्हतं. दैनंदिन ड्रिलिंग मिशनदरम्यान मंगळावरील एका डोंगरवजा ठिकाणी रोव्हरचा हाजवजा भाग असा काही अडकला की, ही कोट्यवधी रुपये खर्चून आखण्यात आलेली मोहिम तिथंच अपयशी ठरताना दिसली. नासाच्या नियंत्रण कक्षात जणू भूकंपच आला. अतिशय महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचा अनपेक्षित अंत होतो की काय, याचीच भीती संशोधकांच्या मनात घर करून गेली. मात्र पुढं जे घडलं ते अतिशय रंजक होतं.
नासाच्या रोव्हरमध्ये टणक, खडकाळ भागांमध्ये छिद्र करण्याची क्षमता आहे.. मात्र, तरीही तो मंगळावर मात्र अडकला. जवळपास 5 ते 6 दिवस हा थरार सुरूच राहिला आणि अखेर रोव्हरला त्या स्थितीतून मोकळं करण्यात संशोधकांना यश मिळालं.
कसा अडकला रोव्हर?
नासाच्या सांगण्यानुसार क्यूरिऑसिटी रोव्हर मंगळाच्या गेल क्रेटरस्थित माऊंट शार्पवर चढाई करण्यासाठी पुढे झाला. संशोधकांना या मोहिमेच्या माध्यमातून अटाकामा या उंचवटा असणाऱ्या भागाची माहिती मिळवायची होती, ज्याची रुंदी साधारण 1.5 फूट आणि वजन 13 किलो असावं. ठरल्यानुसार रोव्हरनं त्या टणक भागामध्ये छिद्र करण्यास सुरुवात केली, जिथून तो धुळीचे नमुने घेणार होता आणि छिद्र पाडल्यानंतर ड्रील बाहेर खेचणं अपेक्षित होतं. मात्र, इथंच गाडी अडकली.... रोव्हर पुढं होताच हा संपूर्ण खडकाळ भाग ड्रिलच्या वरील भागात अडला आणि पृष्ठापासून वेगळा झाला.
रोव्हर अडकला, नासानं पृथ्वीवरून कसा काढला संकटावर तोडगा?
या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच कॅलिफोर्नियास्थित जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या तज्ज्ञांनी या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वप्रथम ड्रिलमध्ये कंपनं निर्माण केली ज्यामुळं पृष्ठापासून वेगळा झालेला आणि रोव्हरला अडकलेला भाग खाली पडला. पण, मोहिम इथं पूर्ण झाली नाही. सलग चार दिवस प्रयत्न केल्यानंतर रोव्हरची जागा बदलण्यात आली आणि त्यात पुन्हा कंपनं निर्माण करण्यात आली. मोहिमेच्या सहाव्या दिवशी ड्रिल एका बाजुला वाकवण्यात आला आणि एकाच वेळी तीन गोष्टी करण्यात आल्या. ज्यामध्ये ड्रिल फिरवणं, कंपनं निर्माण करणं आणि ड्रिल बिट स्पिन करणं हे टप्पे होते. हाच प्रयत्न यशस्वी ठरला आणि अटाकामाचे तुकडे होऊन रोव्हर मोकळा झाला.
रोव्हर कधीपासून मंगळावर ?
2012 मध्ये नासाचं हे रोव्हर मंगळावर उतरलं होतं. सुरुवातीला तो फक्त 2 वर्षांसाठी तिथं पाठवण्यात आला होता. मात्र, त्याची एकंदर बांधणी पाहता 14 वर्ष उलटूनही तो तिथं सक्रीय आहे. मंगळावरील सजीवसृष्टीचं अस्तित्वं, त्याबाबतची शक्यता आणि तेथील वातावरणाचा अभ्यास करणं हे या रोव्हरचं मुख्य काम आहे.