अफाट! NASA नं जे पाहिलं ते कोणालाही जमलं नाही, मंगळावर डायनासोरची अंडी?

NASA on Mars : मंगळ ग्रहाविषयी फक्त इस्रोलाच नव्हे, तर जगातील प्रत्येक देशाच्या अंतराळ संशोधन संस्थेला कमालीचं कुतूहल आहे. या ग्रहाच्या तापमानावपासून त्यावरील जीवसृष्टीचे मिळणारे संकेत, तिथं असणारे डोंगर, संभाव्य पाण्याचे घटक अशा एक ना अनेक मुद्द्यांना अनुसरून आतापर्यंत विविध पैलूंच्या आधारे या ग्रहाचं अध्ययनपर निरीक्षण करण्यात आलं. नासानं यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली असून मंगळ ग्रह खऱ्या अर्थानं पृथ्वीवासियांच्या जवळ आणला.
शास्त्रज्ञ आणि अवकाश क्षेत्रातील अभ्यासकांसाठी कायमच नवनवीन मुद्द्यांवरून प्रेरणास्त्रोत ठरणाऱ्या मंगळ ग्रहाबाबतचा आणखी एक खुलासा 'नासा'नं केला आहे. जिथं क्युरिऑसिटी रोव्हरनं मंगळ ग्रहावरील एक असा भाग शोधून काढला आहे, जिथं काही खडकाळ रचना आढळत असून, हे खडक काहीसे कैक हजारो वर्षांपूर्वीच्या प्राण्यांच्या अंड्यांचे अवशेष भासत आहेत. काहींच्या मते ही एखाच्या पुरातन (डायनासोरसम) प्राण्याच्या प्रजननाची जागा आहे. ज्यामुळं आता एका नव्या निरीक्षणाला वाव मिळत आहे.
मंगळावर रोवरनं The Boxworks नावाच्या एका क्षेत्रामध्ये परीक्षण केलं असून, मंगळावरील Gediz Vallis Ridge च्या डोंगरउतारावर हे अवशेष हेरले. जिथं अंडाकृती आकाराच्या खडकाळ रचने वर रोवरच्या नजरा खिळल्या. या खडकांमध्ये कोट्यवधी वर्षांपूर्वीचे पाण्याचे अवशेष आणि मंगळावरील कथित जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचे अवशेष दडलेले असू शकतात ही बाब नाकारता येत नाही.
संशोधकांच्या मते वातावरण आणि हवामानात होणाऱ्या बदलांबाबत खडक सर्वाधिक सबळ पुरावे साठवून ठेवतात. त्यामुळं या खडकांमधील विविध थर/ पदर तपासून पाहिलं असता प्रचंड महत्त्वाची माहिती समोर येऊ शकते. मंगलावर सापडलेली ही सध्याची रचना पाहता मंगळावर कधीकाळी पाण्याचे स्त्रोत असल्यास, आता हा ग्रह इतका रखरखीत कसा झाला याचाही उलगडा करता येणार आहे.
नासानं सध्याच्या या मोहिमेमध्ये कमाल माहिती मिळवली असून, इथून पुढं मंगळावर हा रोव्हर आणखी काही काळ डोंगरकपारीचं निरीक्षण करणार असून, तिथं पडलेल्या भेगांचंही परीक्षण करून त्याची माहिती पृथ्वीवर पाठवणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. मंगळ ग्रह सध्याच्या स्थितीपर्यंत नेमका कसा पोहोचला यासंदर्भातील गूढ माहिती या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेतून मिळणार आहे, त्यामुळं नासा आता भविष्यात मंगळाबाबतचं कोणतं रहस्य उलगडो हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.
नासाच्या क्युरिऑसिटी रोव्हरने मंगळावर काय शोधले आहे?
क्युरिऑसिटी रोव्हरने मंगळावरील गेडिझ व्हॅलिस रिज (Gediz Vallis Ridge) येथील "द बॉक्सवर्क्स" (The Boxworks) नावाच्या क्षेत्रात अंडाकृती आकाराच्या खडकाळ रचना शोधल्या आहेत.
"द बॉक्सवर्क्स" म्हणजे काय?
"द बॉक्सवर्क्स" हे मंगळावरील माउंट शार्पच्या गेडिझ व्हॅलिस रिजवरील एक क्षेत्र आहे, जिथे भेगांनी आणि खनिजांनी भरलेल्या खडकांच्या जटिल रचना आढळतात.
या खडकांचे वैशिष्ट्य काय आहे?
या खडकांमध्ये भेगांनी भरलेल्या आणि खनिजांनी (जसे की कॅल्शियम सल्फेट) बनलेल्या रचना आहेत, ज्या पाण्याच्या उपस्थितीमुळे तयार झाल्या असाव्यात. काही खडक गोलाकार किंवा समूहात दिसतात, ज्यामुळे ते पृथ्वीवरील हायड्रोथर्मल प्रक्रियांशी संबंधित रचनांसारखे दिसतात.