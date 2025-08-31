हवेतून शोधले बर्फाच्या जाड थराखाली 100 फूट खोलवर दडलेले गुप्त शहर; NASA चे अचंबित करणारे संशोधन

NASA Discovery Secret City: NASA च्या संशोधकांनी अचंबित करणारे संशोधन केले आहे. ग्रीनलँडमध्ये नासाच्या शास्त्रज्ञांनी एक अतिशय मनोरंजक आणि आश्चर्यकारक शोध लावला आहे. बर्फाच्या जाड थराखाली 100 फूट खोलवर गुप्त शहराचे अवशेष सापडले आहेत. नासाच्या शास्त्रज्ञांनी हवेतून हे संशोधन केले आहे.
नासाच्या संशोधकांनी रडार या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बर्फाखाली लपलेल्या काही मानवनिर्मित रचनांचे अवशेष शोधले आहे. हा शोध एप्रिल 2023 मध्ये ग्रीनलँडच्या त्या भागावरून उड्डाण करणाऱ्या नासाच्या विमानाने लावला. संशोधकांना "कॅम्प सेंच्युरी" या जुन्या लष्करी तळाचे अवशेष सापडले, जे आता बर्फाखाली गाडले गेले होते. कॅम्प सेंच्युरी असे बर्फाखाली दबलेले या गुप्त शहराचे नाव आहे. कॅम्प सेंच्युरी हा 1960 च्या दशकात बांधण्यात आलेला एक गुप्त लष्करी प्रकल्प होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात, विशेषतः जेव्हा जगात सोव्हिएत युनियन (रशिया) सोबत तणाव होता तेव्हा अमेरिकन सैन्याने हा प्रकल्प सुरू केला होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली, ज्याचा उद्देश बर्फाखाली एक मोठा लष्करी तळ बांधणे होता. सोव्हिएत युनियनच्या कोणत्याही अणु हल्ल्यापासून अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी हा तळ बांधण्यात आला होता.
कॅम्प सेंच्युरी हे बर्फाखाली एका मोठ्या शहरासारखे बांधले गेले होते, ज्यामध्ये 3000 मैलांपेक्षा जास्त बोगदे होते. या बोगद्यांमधून आइसमन क्षेपणास्त्रे डागली जाणार होती, जेणेकरून जर कधी अणुयुद्ध झाले तर अमेरिका सोव्हिएत युनियन आणि पूर्व युरोपमधील 80 टक्के लक्ष्ये नष्ट करू शकेल. या प्रकल्पाला प्रोजेक्ट आइसवर्म असेही म्हटले जात असे आणि त्याचा उद्देश केवळ वैज्ञानिक संशोधन नव्हता, जसे डॅनिश सरकारला सांगण्यात आले होते. खरं तर, ते एक गुप्त लष्करी मोहीम होती. हा प्रकल्प 1967 मध्ये बंद करण्यात आला होता, परंतु त्याबद्दलची खरी माहिती 1997 मध्ये समोर आली.
जेव्हा नासाने रडारद्वारे बर्फाखालील हे कॅम्प सेंच्युरी शोधले तेव्हा ते स्वतःच आश्चर्यचकित झाले. त्यांना आधी माहित नव्हते की हे कॅम्प सेंच्युरीचे अवशेष असतील. नासाचे शास्त्रज्ञ अॅलेक्स गार्डनर म्हणाले की आम्ही बर्फाच्या थराखाली दुसरे काहीतरी शोधत होतो, परंतु आम्हाला जे सापडले ते काहीतरी वेगळेच होते. या शोधामुळे इतिहासाचे एक नविन रहस्य उलगडले आहे. परंतु विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण शतकानुशतके लपलेल्या अशा रहस्यमय गोष्टी शोधू शकतो अळी प्रतिक्रिया नासाच्या संशोधक पथकाने दिली.