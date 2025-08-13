चंद्रावर गर्लफ्रेण्डसोबत 'संबंध' ठेवण्याची इच्छा, NASA च्या इंटर्नने केली 184 कोटींची चोरी; प्रकरण ऐकून डोक्यावर हात माराल!

NASA intern Stole Lunar Sample: 2002 मध्ये अमेरिकेच्या नासा (NASA) मध्ये इंटर्न असलेल्या थॅड रॉबर्ट्सने आपल्या प्रेमिकेसाठी चंद्राचे 17 पाउंड दगड चोरले होते. ज्यांची किंमत 21 दशलक्ष डॉलर होती. या चोरीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ माजवली. थॅडने आपल्या प्रेमिकेच्या इच्छेसाठी हे कृत्य केल्याचा दावा केला, पण FBI च्या तपासात आणखी काही उघड झाले. ही अनोखी कथा बेन मेजरिच यांच्या ‘Sex on the Moon’ या पुस्तकात सविस्तरपणे लिहिली गेली आहे.
थॅड रॉबर्ट्सचे वय 24 वर्षे असून त्याने आपल्या प्रेमिका टिफनी फाउलर आणि सहकारी इंटर्न शे सौर यांच्यासह नासाच्या जॉन्सन स्पेस सेंटरमधून 17 पाउंड चंद्राचे खड्डे आणि एक उल्का चोरली. त्यांनी सुरक्षा कॅमेरे हॅक केले, नेओप्रीन बॉडीसूट घातले आणि खरे नासा बॅज वापरून बिल्डिंग 31 मधील 600 पाउंड वजनाचा तिजोरी चोरली.
थॅडने दावा केला की त्याने हे सर्व आपल्या प्रेमिकेला “चांद देण्यासाठी” केले. त्याने चंद्राचे खड्डे बेडखाली ठेवून टिफनीसोबत “चंद्रावर अंतरंग क्षण” अनुभवले, जे त्याच्यासाठी प्रेमाचे प्रतीक होते. त्याने CBS ला सांगितले, “मी हे प्रेमासाठी केले, मला तिला माझ्या प्रेमाची खूण द्यायची होती.”
FBI च्या तपासात उघड झाले की थॅडची चोरी फक्त प्रेमासाठी नव्हती. त्याने बेल्जियमच्या एका खरेदीदाराशी संपर्क साधला होता, जो प्रति ग्रॅम 1,000 ते 5,000 डॉलर देण्यास तयार होता. खरेदीदाराला संशय आल्याने त्याने FBI ला कळवले, आणि ऑर्लांडो येथे झालेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये थॅड आणि त्याच्या साथीदारांना अटक झाली.
थॅडने 2002 मध्ये चोरी कबूल केली आणि त्याला 8 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, पण 6 वर्षांनंतर 2008 मध्ये तो सुटला. टिफनी आणि शे यांना 180 दिवसांची नजरकैद, 150 तास सामाजिक सेवा आणि 9,000 डॉलर नासाला परतफेड करण्याची शिक्षा झाली. चौथा साथीदार गॉर्डन मॅकव्हॉर्टरला 6 वर्षांची शिक्षा झाली.
या चंद्र चोरीनंतर थॅड आणि टिफनी यांनी पुन्हा कधीही भेट घेतली नाही. त्यांच्या या विचित्र प्रेमकथेने नासाच्या सुरक्षेला धक्का दिला आणि चंद्राचे खड्डे वैज्ञानिकदृष्ट्या निरुपयोगी झाले. ही कथा आजही प्रेम आणि बेपर्वाईचे एक अनोखे उदाहरण मानली जाते.
