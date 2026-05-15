/अविश्वसनीय! एक असं ठिकाण जिथं पाय ठेवताच चिकटतं सोनं; NASA चा इथंच डोळा, किती दूर आहे ही जागा?

Treasure Viral News : सोन्याचे दर येत्या काळात आणखी वाढणार असा इशारा असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना वर्षभर सोनं खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं. देशात परकीय चलनाचा तुटवडा होऊ नये यासाठी सध्या केंद्राकडून अनेक आवाहनं केली जात आहेत. इथं सोन्याची इतकी चर्चा असतानाच नासा, या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेची नजर मात्र भलत्याच ठिकाणी असल्याचं स्पष्ट होत आहे. हे ठिकाण खरंतर प्रचंड दूर आहे. इतकं की, तिथं सामान्यांना पोहोचणं कठीण. पण, नासानं मात्र त्याच ठिकाणची अशी माहिती जगासमोर आणलीये की, तिथं पोहोचायचं कसं हा प्रश्न अनेकांच्याच मनात घर करेल. ही जागा पृथ्वीवर नसून ती आहे अवकाशात.
मंगळ आणि गुरू ग्रहादरम्यान एत प्रचंड मोठा असा धातूचा लघूग्रह घिरट्या घालत असून त्याचं नाव आहे 16 Psyche. हा धुळमातीचा लघुग्रह नसून, संशोधकांच्या मते त्यात लोह, निकोल, प्लॅटिनम आणि पृथ्वीवर आतापर्यंत सापडलेला सोन्याचा सर्वात मोठा साठा किंबहुना त्याहीपेक्षा मोठं सुवर्णभांडार असल्याचं म्हटलं जात आहे. याच कारणास्तव या लघुग्रहाला “ट्रिलियन डॉलर एस्टेरॉईड” हे नाव पडलं आहे.
नासाला फक्त या लघुग्रहाच्या मुल्यामध्येच महत्त्वं नाही, तर संशोधकांच्या मते हा एखाद्या प्राचीन ग्रहाचा गाभा असू शकतो तो धातूचा असावा. अब्जावधी वर्षांपूर्वी तो ग्रहापासून तुटून वेगळा झालेला असू शकतो. हा तर्क योग्य ठरल्यास मानवाला ग्रहांची ओळख करून देण्यासाठी हे संशोधन महत्त्वाचं ठरेल. 16 Psyche हा ग्रह 1852 मध्ये इटलीच्या खगोलशास्त्रज्ञ Annibale de Gasparis नं पहिल्यांदा हा लघुग्रह जगासमोर आणला होता. अॅस्ट्रॉईड बेल्टमधील सर्वात मोठ्या आकाराच्या वस्तूंपैकी हा लघुग्रह एक असून त्याचं क्षेत्रफळ जवळपास 220 किमी रुंद आहे. सूर्यमालेमध्ये बहुतांश लघुग्रह दगड किंवा बर्फाचे असतात मात्र, Psyche त्याहून वेगळं आहे.
रडार आणि घनता मोजणाऱ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार या लघुग्रहावर असणाऱ्या धातुंचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. संशोधकांच्या निरीक्षणानुसार हा एखाद्या ग्रहाच्या उत्पत्तीसमयीचाच भाग असू शकतो, जो अवकाशातील टक्कर झाल्यामुळं ग्रहापासून वेगळा झाला. हा सिद्धांत खरा ठरल्यास Psyche प्रत्यक्षात एखाद्या ग्रहाचा असा खुला गाभा असेल ज्याचा बाह्य थर कैक वर्षांपासून नष्ट झाला आहे.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये नासानं SpaceX Falcon Heavy या रॉकेटच्या मदतीनं या लघुग्रहाशी संबंधित मोहिम सुरू केली होती. आता हे Psyche मिशनचं अंतराळयान अब्जावधींचा प्रवास करून अॅस्ट्रॉईड बेल्टच्या दिशेनं पुढं जात असून, 2029 पर्यंत तो या लघुग्रहापर्यंत पोहोचू शकतो. मात्र तो तिथं उतरणार नसून, त्याच्या अवतीभोवती घिरट्या घालत हळुहळू जवळ जाईल आणि त्याचं चुंबकिय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण, अंतर्गत संरचना याबाबत निरीक्षण करेल.
काही निरीक्षणांनुसार हा लक्षवेधी लघुग्रह सामान्य नसून, त्यामध्ये असणारा धातूचा भागच त्याला आणखी खास ठरवत आहे. गेल्या कैक वर्षांपासून संशोधक अॅस्ट्रॉईड मायनिंगचा विचार करत असून, भविष्यात असे धातूंचे लघुग्रह अंतराळावर आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील. मात्र, सध्या Psyche वर खोदकाम करणं मानवी क्षमतेसाठी अशक्य गोष्ट आहे. मात्र प्रत्यकक्षात हे शक्य झाल्याच पाऊल ठेवल्यासही पायास सोनं लागेल इतकं अधिक प्रमाणात सोनं या लघुग्रहावर असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतो.