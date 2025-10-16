अविश्वसनीय! मंगळ ग्रहावर 'हवेत उडणारा चमचा...' हे काय दिसलं नासाच्या संशोधनात?

Floting Spoon On Mars planet: मंगळ ग्रह हा वैज्ञानिकांसाठी नेहमीच संशोधनाचा विषय राहिलेला आहे. नासाचे अंतराळवीर नेहमीच नवनवीन संशोधनांची माहिती पृथ्वीपर्यंत पोहोचवत असतात. याच नासा म्हणजे अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या अंतराळात असणाऱ्या एका उपकरणानं पुन्हा एकदा कमाल केली आहे. मंगळावर तरंगणारा चमचा असल्याच सांगितलं जात असून या बातमीने भलतीच उत्सुकता वाढवली आहे.
क्युरिऑसिटी रोव्हर किती काळापासून फोटो काढत आहे?
नासाचा क्युरिऑसिटी रोव्हर हा उपकरण ऑगस्ट 2012 मध्ये मंगळावर उतरला आणि तेव्हापासून त्याने असंख्य लक्षवेधी प्रतिमा शेअर केल्या आहेत. मंगळावरील या वस्तू कोरड्या, धुळीने माखलेल्या ग्रहावर अस्तित्वात असण्याची शक्यता कमी दिसते. तरी काही वस्तू शास्त्रज्ञांना मंगळावर भूतकाळातील सजीवसृष्टीच्या पुराव्यांकडे नेतात.
याबद्दल शास्त्रज्ञांनी काय सांगितले?
शास्त्रज्ञांनी सांगितले की मंगळावरील चमच्यामध्ये दोन प्रतिमा आहेत. एक खडकाची निर्मिती दाखवत असुन दुसरी क्युरिऑसिटीच्या मास्टकॅम कॅमेऱ्याने घेतलेली मूळ प्रतिमा आहे. तिथे नसलेल्या गोष्टी पाहणे याला पॅरेडोलिया म्हणतात. हे रहस्यमय आकार केवळ ऑप्टिकल भ्रम आहेत ज्याचा मानवी डोळे आणि मेंदुला आभास होतो.
या प्रतिमा कशा आल्या?
फक्त चमच्याची नाही तर या आधी नासाच्या प्रतिमांमध्ये निरीक्षकांनी उंदीर, महिला, जेली डोनट्स यासारख्या वस्तू पाहिल्या आहेत. तर आतापर्यंत, या सर्व वस्तू खडक असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि त्याहून अधिक काही नाही.
याबद्दल शास्त्रज्ञांनी काय म्हटले?
नासाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की तो प्रत्यक्षात चमचा नसून एक अनोखा खडक आहे जो कालांतराने मंगळावर वाहणाऱ्या वाऱ्यांनी चमच्याच्या आकारात बदलला आहे. क्युरिऑसिटी रोव्हर या उपकरणाने घेतलेल्या या चित्रात, एका उंच खडकातून एक हँडल बाहेर पडताना दिसत आहे. त्याहून अधिक काही नाही.
FAQ
1. क्युरिऑसिटी रोव्हर कधीपासून मंगळावर आहे?
ऑगस्ट २०१२ पासून तो मंगळावर फोटो काढत आहे आणि संशोधन करत आहे.
2. ही प्रतिमा कशी तयार झाली?
क्युरिऑसिटीच्या मास्टकॅम कॅमेऱ्याने घेतलेली; हे पॅरेडोलिया नावाचा ऑप्टिकल भ्रम आहे.
3. यापूर्वी अशा गोष्टी दिसल्या का?
हो, उंदीर, महिला, जेली डोनट्ससारख्या आकारांच्या खडकांच्या प्रतिमा आल्या होत्या.