नासाला मंगळ ग्रहावर दिसली रहस्यमय अदृश्य सावली, लाल ग्रहाचे वातावरण..., सूर्यमालेतील सर्वात मोठ्या 'वादळा'बद्दल शास्त्रज्ञ काय म्हणतात?

Mars Planet : मंगळ ग्रहावर नासाच्या शास्त्रज्ञांना रहस्यमय अदृश्य सावली दिसली आहे. मंगळ ग्रहावरील विचित्र वातावरणातील हालचालीमुळे शास्त्रज्ञ चिंतेत आहेत.
Solar Storm on Mars : एकीकडे सूर्य आग ओकतोय आणि तिकडे शांत दिसणारा मंगळ ग्रहावर विचित्र हालचाली दिसून आल्या आहेत. नासाच्या शास्त्रज्ञांना मंगळ ग्रहावर एक अदृश्य आणि विचित्र सावली दिसली आहे. या मंगळ ग्रहावरील स्थिती पाहून नासाच्या शास्त्रज्ञांनी दावा केलाय की, एका तीव्र सौर वादळानंतर मंगळ ग्रहाचे वातावरण आतून रहस्यमयरीत्या आकुंचन पावू लागलंय. नासाच्या 'मेव्हेन' या अवकाशयानाने मंगळ ग्रहावर एक अत्यंत विचित्र आणि अद्वितीय हालचाल टिपली आहे. शास्त्रज्ञांनी भीती व्यक्ती केली आहे की, कोणत्यातरी अज्ञात शक्तीमुळे मंगळाचे वातावरण आतून आकुंचन पावत आहे. विश्वाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या ग्रहाच्या वातावरणात अशा प्रकराचे बदल दिसून आले आहेत. मंगळ ग्रहावरील बदलामुळे मोठा धोका आहे का, काय म्हणाले शास्त्रज्ञ पाहूयात.
मंगळ ग्रहावरील स्थितीला विज्ञानाच्या जगात झ्वॉन-वोल्फ प्रभाव (Zvon-Wolfe effect) असं संबोधल जातं. झ्वॉन-वोल्फ या स्थितीमध्ये जेव्हा चुंबकीय बलाच्या प्रभावाखाली असलेले प्रभारित कण एकमेकांवर दाबले जातात तेव्हा ही स्थिती दिसून येते. शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे झ्वॉन-वोल्फ प्रभाव पूर्वी ग्रहांच्या सभोवताली दिसून आला होता. पण इतिहासात पहिल्यांदात एखाद्या ग्रहावर झ्वॉन-वोल्फ प्रभाव दिसून आला आहे.