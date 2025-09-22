Nepal Degu Taleju Bhawani : महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी अनेकांचे कुलदैवत आहे. छत्रपती शिवरायांनी आई तुळजाभवानीचा आशिर्वाद घेऊनच स्वातंत्र्याचे रणशिंग फुंकले. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी नेपाळच्या राजाची कुलदेवता आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी नेपाळच्या राजाची कुलदेवता कशी बनली? नेपाळमध्ये तुळजाभवानीची मंदिरं कोणी आणि कधी बांधले? जाणून घेऊया रंजक इंतिहास
जेन झी अर्थात तरुणांनी केलेल्या आंदोलामुळे नेपाळ देश चर्चेत आला. असातच नेपाळमधल्या आंदोलनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्र आणि नेपाळचं अनोखं कनेक्शनही चर्चेत आले. महाराष्ट्रातील तुळजापूरची तुळजाभवानी आणि नेपाळच्या राजाचं हे कनेक्शन आहे. तुळजापूरची आई तुळजाभवानी ही केवळ महाराष्ट्राचीच आराध्यदैवत नाहीय, तर ती नेपाळच्या राजांचीही कुलदेवता आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या तुळजाभवानीचा महिमा उत्तर भारतापासून नेपाळपर्यंत पसरलेला आहे. नेपाळमधील तुळजाभवानीची मूर्ती 'देगू तलेजूभवानी' या नावाने ओळखली जाते. 'देगू तलेजूभवानी' ही देवी ही नेपाळच्या राजघराण्याची कुलदेवता आहे. इ.स. 1324 मध्ये कर्नाटवंशाच्या राजा हरिसिंह याने नेपाळमध्ये तुळजाभवानीच्या मूर्तीची स्थापना केली. त्यानंतर त्यांच्या वंशजांनी काठमांडू आणि पाटण येथे श्री तुळजाभवानीची मंदिरे स्थापन करून संपूर्ण नेपाळ तुळजाभवानीमय करून टाकला आहे. तेव्हापासून 'देगू तलेजूभवानी' देवीची परंपरा नेपाळमध्ये सुरू राहिली. नेपाळी भाषेत तुळजाभवानीला देगू तलेजूभवानी म्हणतात. नेपाळमध्ये कर्नाट राजांनी बांधलेली तुळजाभवानीची मंदिरे ही नेवारी बांधकामशैलीची आदर्श उदाहरणे आहेत. उतरते छप्पर किंवा पॅगोडय़ाप्रमाणे आकार असणारी तलेजूभवानीची भव्य मंदिरे पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेतात.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या शारदीय नवरात्र उत्सवाची आज विधिवत सुरुवात झाली आहे. तुळजापूरच्या मंदिरात सकाळी पारंपरिक पद्धतीने, मंत्रोच्चार आणि धार्मिक विधी-अनुष्ठानांच्या गजरात मुख्य पुजाऱ्यांच्या हस्ते घटस्थापना करण्यात आली. ढोल-ताशांचा गजर, भाविकांचा जयजयकार आणि ''''जय भवानी… जय शिवराय'''' या घोषणांनी संपूर्ण तुळजापूर नगरी दुमदुमून गेली. सकाळपासूनच हजारो भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली असून मंदिर परिसरात उत्साह आणि भक्तिभावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. आजपासून पुढील नऊ दिवस देवीची विशेष पूजा, आरती आणि महापूजा होणार असून मंदिर समितीकडून विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या काळात भाविकांसाठी दर्शनाची विशेष व्यवस्था, रांगा व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधा देखील करण्यात आल्या आहेत. शारदीय नवरात्रात देशभरातून लाखो भाविक तुळजापूरात दर्शनासाठी दाखल होणार असल्याने तुळजापूर नगरी भक्तिरसात न्हाऊन निघाली आहे. देवीच्या जयघोषांनी नवरात्रोत्सवाचा पहिला दिवस अतिशय मंगलमय वातावरणात सुरू झाला आहे.
FAQ
1. महाराष्ट्राची तुळजाभवानी नेपाळच्या राजांची कुलदेवता कशी बनली?
महाराष्ट्रातील तुळजापूरची तुळजाभवानी ही नेपाळच्या राजघराण्याची कुलदेवता म्हणून ओळखली जाते. इ.स. १३२४ मध्ये कर्नाटवंशाच्या राजा हरिसिंह देवाने मुस्लिम आक्रमकांकडून तुळजाभवानीला वाचवून नेपाळमध्ये आणली आणि भक्तपूर येथे तिची स्थापना केली. त्यांच्या वंशजांनी ही परंपरा पुढे चालवली, ज्यामुळे ती नेपाळच्या राजांची कुलदेवता बनली. नेपाळमध्ये तिला 'देगू तलेजूभवानी' म्हणतात, जी नेवारी हिंदूंची संरक्षक देवता आहे.
2. नेपाळमध्ये तुळजाभवानीची मंदिरे कोणी आणि कधी बांधली?
इ.स. १३२४ मध्ये राजा हरिसिंह देवाने भक्तपूर येथे तुळजाभवानीची स्थापना केली. त्यांच्या वंशजांनी काठमांडू आणि पाटण (ललितपूर) येथे मंदिरे बांधली. काठमांडूचे मंदिर १५व्या शतकात जयप्रकाश मल्ला यांनी बांधले, तर पाटणचे मंदिर महेंद्र मल्ला यांनी १५०० च्या दशकात बांधले. ही मंदिरे नेवारी शैलीची आहेत, ज्यात उतरते छप्पर आणि पॅगोडा आकार आहे.
3. 'देगू तलेजूभवानी' हे नाव काय आहे आणि त्याचा अर्थ काय?
नेपाळी भाषेत तुळजाभवानीला 'देगू तलेजूभवानी' म्हणतात. 'देगू' हा नेपाळी शब्द आहे जो 'तुळजा' किंवा 'तलेजू' चा अपभ्रंश आहे. ही देवी नेपाळच्या राजघराण्याची कुलदेवता आहे आणि तिची मूर्ती किंवा यंत्र (ज्यामितीय चित्र) महाराष्ट्रातील तुळजापूर मंदिराशी जोडलेले आहे. ही देवी दुर्गेचा एक रूप आहे आणि नेपाळमध्ये तिची पूजा वार्षिक एकदाच उघडलेल्या मंदिरात होते.