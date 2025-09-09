नेपाळमध्ये घड्याळ कायम 45 मिनिटे मागे, या मागचं कारण अतिशय इंटरेस्टिंग

नेपाळशी आपले असे नाते आहे की आपण कोणत्याही व्हिसा किंवा पासपोर्टशिवाय येथे जाऊ शकतो. नेपाळची संस्कृती आणि हवामान लोकांना इतके आकर्षित करते की लोक येथे भेट देण्यासाठी येतात. नेपाळ हा जगातील एकमेव देश आहे जो आजपर्यंत कोणत्याही देशाचा गुलाम राहिलेला नाही. म्हणूनच येथे कोणत्याही प्रकारचा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात नाही. हे काही वेळा ऐकून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटले असेल, म्हणून आज आम्ही तुम्हाला या देशाबद्दल काही मनोरंजक गोष्टी सांगतो, ज्या ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.
जर तुम्हाला वाटत असेल की नेपाळ हा गिर्यारोहणासाठी प्रसिद्ध असलेला एक छोटासा देश आहे, तर तुम्ही चुकीचे नाही आहात. पण कदाचित तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की देशाची राजधानी काठमांडूमध्ये १५ किमीच्या परिघात सात युनेस्को जागतिक वारसा सांस्कृतिक स्थळे आहेत. त्याला लिव्हिंग कल्चरल म्युझियम असे दुसरे नाव देखील देण्यात आले आहे. याशिवाय, नेपाळमध्ये युनेस्कोने चार मान्यताप्राप्त जागतिक वारसा स्थळे आहेत, ज्यामुळे ते सर्वाधिक वारसा स्थळे असलेला देश बनते.
तुम्ही कधी जिवंत देवी पाहिली आहे का? जर नसेल तर एकदा नेपाळला जाऊन पहा. येथे तुम्हाला जिवंत देवी पाहायला मिळेल. येथील देवीला 'कुमारी' असेही म्हणतात, ज्याचा शब्दशः अर्थ कुमारी आहे. तारुण्याआधी, मुलींना देवी तलेजू मानले जाते. कुमारी देवी मंदिरात राहतात आणि उत्सवांमध्ये त्यांची पूजा केली जाते आणि रथांवर प्रदक्षिणा घालतात. तारुण्य संपल्यानंतर किंवा त्या आजारी पडल्यास किंवा अपघाताला बळी पडल्यास त्यांना यापासून दूर केले जाते.
जेव्हा आपल्याला कळते की आपले घड्याळ इतरांपेक्षा मागे किंवा पुढे आहे, तेव्हा आपण लगेच ते दुरुस्त करण्यास सुरुवात करतो. पण नेपाळच्या लोकांना त्याचा काही फरक पडत नाही. नेपाळची वेळ माउंट एव्हरेस्टच्या आधारावर ठरवली जाते, ज्यामुळे येथील वेळ जगाच्या इतर भागांपेक्षा ४५ मिनिटे मागे आहे.
१४७,१८१ चौरस किमीच्या या छोट्या देशात कधीही वांशिकतेच्या आधारावर दंगली घडल्या नाहीत यावर तुमचा विश्वास बसेल का? दक्षिण आशियातील एक जुना देश असल्याने, येथे १२३ भाषा आणि ८० वांशिक गट आहेत. नेपाळमध्ये धर्म किंवा वांशिकतेच्या आधारावर कधीही दंगली घडलेल्या नाहीत. या संदर्भात येथे खूप शांतता दिसून येते.
नेपाळ हा एकमेव देश आहे ज्याचा ध्वज तुम्हाला दोन त्रिकोणांच्या आकारात दिसेल. वरच्या त्रिकोणात चंद्राचे चित्र आहे, तर खालच्या त्रिकोणात नेपाळमधील दोन प्रमुख धर्म, हिंदू आणि बौद्ध धर्माचे प्रतिनिधित्व करणारा सूर्य आहे. जरी हा ध्वज १९६२ मध्ये स्थापित झाला असला तरी त्याची रचना २००० वर्षे जुनी असल्याचे सांगितले जाते. नेपाळचा हा ध्वज हिमालयाचे देखील प्रतिनिधित्व करतो.