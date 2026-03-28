Gen Z चा बदला! आपला PM निवडून आणत माजी PM ला पाठवलं तुरुंगात; भारताच्या शेजारच्या देशात खळबळ

Balen Shah Becomes PM Ex PM Arrested: नेपाळच्या राजकारणात नाट्यमय घडामोड घडत, नव्या पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या शपथविधीनंतर अवघ्या एका दिवसातच माजी पंतप्रधान के पि शर्मा ओली यांना अटक करण्यात आली आहे.
केपी शर्मा ओली यांना त्यांच्या गुंडू येथील निवासस्थानातून अटक करण्यात आली. एसएसपी संतोष खडका यांच्या नेतृत्वाखाली सीआयडी टीमने ही कारवाई केली. नेपाळातील ‘झेन झी’ आंदोलनादरम्यान झालेल्या गोळीबारात 19 जणांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली असून, गोळीबाराचे आदेश दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. दरम्यान, ओली आणि रमेश लेखक यांच्या अटकेनंतर गृहमंत्री गुरुंग यांनी प्रतिक्रिया देताना, “ही अटक सूड नाही, तर न्यायाची सुरुवात आहे,” असे स्पष्ट केले.
ही अटक सप्टेंबर 2025 मधील ‘झेन झी’ आंदोलनावर झालेल्या कठोर कारवाईशी संबंधित असून, निषेध दडपण्यासाठी करण्यात आलेल्या गोळीबारामुळे मृत्यू झालेल्या निदर्शकांच्या प्रकरणात ओली यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये नेपाळमध्ये तरुणांनी उभारलेले ‘झेन झी’ आंदोलन देशभर पसरले होते. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजकीय अस्थिरता आणि प्रशासनातील अपयशाविरोधात हे आंदोलन पेटले. सुरुवातीला डिजिटल स्वातंत्र्याच्या मागण्यांपासून सुरू झालेले हे आंदोलन नंतर सरकारविरोधी मोठ्या लाटेत परिवर्तित झाले.
सरकारने आंदोलनावर केलेल्या कठोर कारवाईत किमान 76 जणांचा मृत्यू झाला असून 2000 हून अधिक जण जखमी झाले. विशेष म्हणजे, आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या गोळीबारात 19 आंदोलनकर्त्यांचा जीव गेला होता. या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, पंतप्रधान म्हणून के. पी. शर्मा ओली हे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरले. तसेच, गोळीबार थांबवण्यासाठी आवश्यक ती पावले वेळीच उचलण्यात आली नाहीत, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
“कार्यकारी प्रमुख म्हणून चांगल्या-वाईट प्रत्येक गोष्टीसाठी जबाबदारी ओली यांचीच आहे,” असे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांनाही अटक करण्यात आली आहे. तसेच, तत्कालीन पोलीस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. जर दोष सिद्ध झाला, तर संबंधितांना 10 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.
“हा अहवाल निष्काळजी असून माझ्या व्यक्तिमत्त्वावर हल्ला आहे. ही द्वेषाची राजकारण आहे.” अलीकडील सार्वत्रिक निवडणुकीत बालेन शाह यांनी ओली यांचा त्यांच्या बालेकिल्ल्यात पराभव केला होता. त्यांच्या विजयामुळे नेपाळमध्ये सत्तांतर झाले आणि नव्या नेतृत्वाचा उदय झाला. नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर लगेचच झालेली ही कारवाई केवळ कायदेशीर नसून राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. नेपाळमध्ये आता स्पष्ट संदेश दिला जात आहे, सत्तेतील कुणीही असो, उत्तरदायित्व टाळता येणार नाही.