English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • नेपाळमध्ये भीषण बस अपघात; प्रवासी बस नदीत कोसळून 18 ठार, परिसरात एकच हाहाकार

नेपाळमध्ये भीषण बस अपघात; प्रवासी बस नदीत कोसळून 18 ठार, परिसरात एकच हाहाकार

Nepal dhading bus accident: नेपाळमध्ये भीषण बस दुर्घटना झाल्याचं वृत्त समोर आलं असून, प्रवासी बस नदीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात 18 जणांचा मृत्यू ओढावला आहे. प्रशासनाला या अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव...   

सायली पाटील | Updated: Feb 23, 2026, 09:54 AM IST
नेपाळमध्ये भीषण बस अपघात; प्रवासी बस नदीत कोसळून 18 ठार, परिसरात एकच हाहाकार
Nepal dhading bus accident news 18 dead river crash rescue latest update

Nepal dhading bus accident: नेपाळच्या धदिंग भागात सोमवारी एक अतिशय भयंतर रस्ते अपघात घडल्याची माहिती समोर आली. या अपघातात एक प्रवासी बस चालकानं नियंत्रण गमावल्यामुळं थेट नदीपात्रात कोसळली. ही दुर्घटना इतक्या भीषण स्वरुपाची होती, की यामध्ये 18 प्रवाशांचा मृत्यू ओढवला तर, बसमधील इतर प्रवासी गंभीररित्या जखमी झाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

सदर घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासन आणि बचाव दल घटनास्थळी पोहोचून तातडीनं बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं. मात्र हा अपघात इतक्या भीषण स्वरुपाचा होता, की त्यामुळं परिसरात एकच हाहाकार माजला. अपघातानंतर स्थानिकांनी तातडीनं जमखमींना जवळच्याच रुग्णालयात नेलं, तर तपास यंत्रणांनी लगेचच अपघाताचा तपास सुरू केला. 

बसमधून किती प्रवासी प्रवास करत होते? 

नेपाळमधील या अपघातग्रस्त बसमध्ये मृत्यू झालेल्यांमध्ये एक महिला आणि एक पुरूष परदेशी नागरिक असून त्यांची नावं समोर आलेली नाहीत. प्राथमिक माहितीनुसार आतापर्यंत 17 मृतदेह सापडले ज्यानंतर आणखी एका मृतदेहाचीसुद्धा ओळख पटली. या बसमधून एकूण 44 प्रवासी प्रवास करत होते. ज्यापैकी 18 जाणांचा मृत्यू ओढावला. मृतांमध्ये 12 पुरूष आणि 6 महिलांचा समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आले. काही कारणास्तव बस चालकाचं स्टिअरिंगवरील नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात ओढावला असं प्रथमदर्शनी सांगण्यात येत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Nagpur News : बारावीचे 2 पेपर फुटले, व्हॉट्सअ‍ॅपवर उत्तर व्हायरल; कोणाचा प्रताप?

 

हा अपघात रात्री उशिरा झाल्या कारणानं अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर बचावकार्यात अनेक अडचणी आल्या. मात्र तरीही संरक्षण यंत्रणांसह स्थानिकांनी बचावकार्यात हातभार लावत जखमींना तातडीनं प्रथमोपचारांसाठी रुग्णालयात पाठवलं. या अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर आजुबाजूच्या भागातूनही नागरिक बचावकार्यात हातभार लावण्यासाठी सहभागी होताना दिसले. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Nepal bus AccidentDhading Road AccidentNepal River Crash NewsDhading Bus Accident Dead ListMonday Accident Nepal

इतर बातम्या

जेलमधून बाहेर येताच राजपाल यादवचा कृतीने जिंकली मनं, व्हिडी...

मनोरंजन