/... तर पुन्हा एकदा नेपाळमध्ये महापूर येणार?, नदीवर तयार झालाय महाकाय सरोवर, चीनने दिला धोक्याचा इशारा

नेपाळमध्ये अचानक आलेल्या पुरात अनेक भारतीयांसह शेकडो बेपत्ता झालेत. तिबेटमध्ये भूकंपा झाला या भूकंपानं हिमनदी फुटली आणि त्यामुळे हा महापूर आल्याची माहिती नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिली आहे. आतापर्यंत पुरात 389 जणांचा मृत्यू झालाय. तर 826 सुरक्षा कर्मचारी, तसंच 1500हून अधिक जण बेपत्ता आहेत. दरम्यान महाप्रलयानंतरही नेपाळमधील धोका पूर्णपणे टळला नाहीये. पुन्हा एकदा महापुराचा धोका असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
नेपाळमध्ये गुरुवारी 9.18 वाजता 3.2 तीव्रतेचा भूकंप आला. नॅशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजीच्या म्हणण्यानुसार, याचे केंद्र 10 किमी खोलीवर होते. त्यामुळंच पुन्हा एकदा नेपाळमध्ये महापुराचा धोका आहे. दरम्यान, चीनने दिलेल्या माहितीनुसार, रसुवागढी बॉर्डरपासून 18 किमी उंचीवर तिबेटच्या ल्हेंदे नदीवर एक नवीन तलाव निर्माण झाला आहे. हा तलाव साधारणपणे 0.11 वर्ग किमीवर पसरला असून यात साधारण 200 करोड लीटर पाणी जमा झालंय. जर पुढच्या तीन दिवसांत 300 कोटी लीटर पाणी साचू शकते. जर या तलावाचा बांध फुटला तर नेपाळच्या भोटेकोशी आण त्रिशुली नदीला पुन्हा एकदा पूर येऊ शकतो.
बुधवारी सकाळी नेपाळ-चीन सीमेजवळ 8.37 वाजता धक्के जाणवले होते. सुरुवातीला अमेरिकेच्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाने हा 4.4 तीव्रतेचा भूकंप असल्याचं म्हटलं होत. मात्र नंतर लक्षात आलं की हिमनग ल्हेंदे नदीत कोसळला होता. ल्हेंदे नदी ही भोटेकोशी नदीची उपनदी आहे.
तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, या आपत्तीची सुरुवात एका प्रचंड हिमनदी-संबंधित हिमस्खलनाने झाली. सुमारे 17.000 फूट उंचीवरून, हिमनदीचा सुमारे 2,000 फूट रुंद (अर्ध्या किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा) एक तुकडा तुटून 4,000 फूट खाली दरीत कोसळला. या आघाताची शक्ती हिरोशिमा येथील अणुस्फोटाच्या शक्तीच्या अंदाजे 6.3 टक्के असल्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे 5.2 तीव्रतेचा भूकंपासारखा धक्का बसला.
नेपाळमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीत महाराष्ट्रातील 110 हून अधिक पर्यटक अडकल्याची माहिती राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने गुरुवारी दिली.
मुंबईतील अंधेरी येथील हिंदुजा रुग्णालयाचे ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन विभागप्रमुख डॉ. आनंद देशपांडे आणि नानावटी रुग्णालयाच्या प्रसूती व स्त्रीरोगशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. गायत्री देशपांडे हे दाम्पत्यही नेपाळमध्ये अडकले आहे. कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी नेपाळला गेलेले ठाणे जिल्ह्यातील 9 नागरिक नेपाळमधील महापुरानंतर बेपत्ता झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली.