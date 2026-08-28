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... तर पुन्हा एकदा नेपाळमध्ये महापूर येणार?, नदीवर तयार झालाय महाकाय सरोवर, चीनने दिला धोक्याचा इशारा

नेपाळ-तिबेट सीमेजवळील हिमनदी कोसळल्याने आणि दरड कोसळल्याने आलेल्या विनाशकारी अचानक पुरामुळे व ढिगाऱ्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे मृतांची संख्या 389 वर पोहोचल्याची पुष्टी नेपाळ पोलिसांनी केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:34 AM IST
... तर पुन्हा एकदा नेपाळमध्ये महापूर येणार?, नदीवर तयार झालाय महाकाय सरोवर, चीनने दिला धोक्याचा इशारा
Image Credit: Nepal Flash Flood Current Situation LIVE Photos Videos flood risks arise as a new lake forms

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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