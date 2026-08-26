/प्रचंड विध्वंस! पुरापासून जीव मुठीत घेवून धावणारी माणसं, घरं आणि पूल...; 41 सुरक्षा कर्मचारीसह 105 भारतीय बेपत्ता, अंगावर काटा आणणारे VIDEO

उत्तर नेपाळमधील रसुआ इथे अचानक आलेल्या पुरामुळे प्रचंड विध्वंस आणि हाहाकार पाहिला मिळतंय. या पुरामध्ये क्षणात होत्याचं नव्हतं झालंय. घरं, पूल अगदी माणसं आपला जीव मुठीत घेऊन जातानाचा एक व्हिडीओ पाहून अंगावर शहारा येतो. मिळालेल्या माहितीनुसार या पुरातमुळे 32 नेपाळ पोलीस आणि 9 सशस्त्र पोलीस कर्मचाऱ्यांसह एकूण 41 सुरक्षा कर्मचारी बेपत्ता झाल्याचे वृत्त आहे.
BREAKING: Moment flash floods swept away several houses and a bridge near Trishuli Bazar in Nepal pic.twitter.com/rqotIPbn6B— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026
तर रसुवामधील या पुरामुळे 384 देशी आणि विदेशी पर्यटक बेपत्ता झाली माहिती प्रशासनाने दिली आहे. तर भारतीय बेपत्ता झालेल्यांची संख्या 105 एवढी समोर आली आहे. प्रशासनाने सांगितलं की, हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
बिहार सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है।— SKY (@ysatyandra) August 26, 2026
खासकर
चंपारण
सारण
सुपौल में
क्योंकि तिब्बत से आने वाली भोटे कोशी नदी आगे चलकर #नेपाल की त्रिशूली और नारायणी नदी में मिलती है, जिसे भारत में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसका एक हिस्सा सुनकोशी के जरिए कोसी नदी के कैचमेंट… pic.twitter.com/SWmPjsYbzn
Nepal flash flood –— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026
नेपाल में आई बाढ़ का एक और डरावना वीडियो। यह तस्वीर चीन अधिकृत तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की है। बाढ़ की वेव करीब 5 मंजिला ऊंची इमारत को पार कर गईं। यहां पर शायद ही कोई जिंदा बच पाया होगा। बाढ़ की शुरुआत इसी एरिया से हुई, जो बाद में नेपाल में एंटर हुई। https://t.co/JiWboP9mSw pic.twitter.com/DYFAgNHZIr
नेपाळ पर्यटन मंडळाने (एनटीबी) ट्रॅव्हल एजन्सी, स्थानिक संस्था, टूर गाईड आणि सुरक्षा यंत्रणांकडून खात्री केल्यानंतर ही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केलीय. बेपत्ता लोकांच्या शोधण्यासाठी युद्धपातळीवरील बचाव मोहीम सुरू करण्यात आलीय.
INDIA, BE CAREFUL!— Megh Updates (@MeghUpdates) August 26, 2026
A major flood wave has entered Nepal’s Bhote Koshi from the Tibetan side, triggering alerts across the Trishuli basin.
Bhote Koshi → Trishuli → Narayani/Gandak → Bihar → Ganga.
West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran & Vaishali should… pic.twitter.com/5oayN3emjN
नेपाळी सैन्य आणि स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास भोटे कोशी नदीच्या पाण्याचा प्रवाह अनपेक्षितपणे वाढला आणि क्षणात त्या पुराने अख्खाचे शहर आपल्या विळख्यात घेतलं. घरं, पुलं अख्ख शहर उद्धवस्त झालंय.
Scary. Prayers for people of Nepal. pic.twitter.com/9UXYCEMOzs— Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) August 26, 2026
A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.— Ravi Pandey (@ravipandey2643) August 26, 2026
The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l
तिमुरे, स्याफ्रुबेशी, रसुवागढी आणि मैलुंग येथील पोलीस कार्यालयांचेही मोठे नुकसान झालंय समोर आलंय.
Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एक निवेदन जारी करण्यात आले आहे. या निवेदनातून आवाहन करण्यात आलंय की, रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, चितवन आणि गोरखा येथील नदीकिनारी राहणाऱ्या लोकांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत सतर्क राहण्याचे आणि सुरक्षेची उपाययोजना करा.
Nepal flash flood –— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026
नेपाल में आई बाढ़ में 384 टूरिस्ट लापता हो गए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लिस्ट जारी की है। यह डेटा नेपाल की 10 प्रमुख टूरिज्म एजेंसी से लिया गया है। इसमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। 291 में 105 भारत के रहने वाले हैं, बाकी की राष्ट्रीयता की… https://t.co/ukNIReus1D pic.twitter.com/BMNR6B2aZA
दरम्यान रसुआमध्ये पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या सात जणांचे मृतदेह सापडले असल्याचे वृत्त समोर आलंय.