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'पुराचं पाणी आमच्या घराला धडकत होतं, आम्ही 6...'; नेपाळच्या प्रलयात तग धरून राहिलेल्या 'हिरव्या घरा'च्या मालकीणीने सांगितला थरार

नेपाळमधील त्रिशुली नदीच्या भीषण पुराने नुवाकोट परिसरात मोठे नुकसान केले. अनेक घरे, वाहने आणि मालमत्ता पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. मात्र, पुराच्या तडाख्यात एक हिरव्या रंगाचे घर तग धरून उभे राहिले.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:22 AM IST
'पुराचं पाणी आमच्या घराला धडकत होतं, आम्ही 6...'; नेपाळच्या प्रलयात तग धरून राहिलेल्या 'हिरव्या घरा'च्या मालकीणीने सांगितला थरार
Image Credit: nepal flash flood

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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