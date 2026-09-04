'पुराचं पाणी आमच्या घराला धडकत होतं, आम्ही 6...'; नेपाळच्या प्रलयात तग धरून राहिलेल्या 'हिरव्या घरा'च्या मालकीणीने सांगितला थरार

नेपाळच्या त्रिशुली परिसरात 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या भीषण पुरात तिबेट-नेपाळ सीमा संपूर्ण उद्ध्व्स्त झाली आहे. गावंच्या गावं आणि घरंच्या घरं वाहून गेले आहेत. या भीषण पुरात हजारोच्या संख्येने लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. मात्र सध्या नेपाळमध्ये एका घराची चर्चा आहे ती म्हणजे हिरव्या रंगाची. भीषण पुरातही हे घर तसंच्या तसं राहिलं. आता या घराच्या मालकांनी पहिल्यांदाच भीषण पुराचा अनुभव मांडला आहे. घराच्या मालकीण लक्ष्मी पांडे यांनी म्हटलंय, की, 'आम्ही खूपच नशीबवान आहोत की आमचा जीव वाचला. हा आमच्यासाठी दुसरा जन्म आहे. पुराचे पाणी घरात घुसले होते त्यामुळं आम्ही दुसऱ्या मजल्यावर गेलो.'
भीषण पुराबद्दल बोलताना लक्ष्मी पांड्ये यांनी म्हटलंय की, त्रिशुलीच्या लोकांना थोडा पण अंदाज नव्हता की अशी पूरस्थिती निर्माण होईल. घटनेच्या वेळी आम्ही आमच्या घरातच असलेल्या दुकानात होतो. मी आणि माझे पती माझ्या सासूबाई आणि मुलीला वाचवण्यासाठी घरी आलो. आम्ही त्यांना घेऊन दुसऱ्या मजल्यावर गेलो. वरती जाताच आम्हाला लक्षात आलं की जुना पुल तुटलाय आणि पाणी परिसरात शिरलंय. त्यावेळी घरात आम्ही एकूण 6 जण होतो. नशीबाने आमचा जीव वाचलाय.
पाण्याचा स्तर पाहून खूप घाबरलो होतो. जेव्हा आम्हाला कळलं की पूर आलाया तेव्हाच आम्ही घराच्या बाहेर पडणार होतो. पण तो पर्यंत परिस्थिती खूपच भयावह झाली होतं. तसंच, लक्ष्मी पांड्ये यांच्या सासूबाईंनीही घरातून बाहेर जाण्यात नकार दिला. पण जेव्हा पूल वाहून गेला तेव्हा आम्ही खूप घाबरलो आणि आता घरातून बाहेर पडायला हवं, असं सासूबाईंना सांगितलं. त्यानंतर आम्ही घराबाहेर पडण्याची तयारी केली. खाली आलो. पण तोपर्यंत पुराचं पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळं नाईलाजाने आम्हाला परत घरात जावं लागलं, असंही लक्ष्मी पांड्ये यांनी सांगितलं.
#WATCH | Nuwakot, Nepal | Laxmi Pandey, the owner of the green-colored house which survived the August 26 flash flood, says, "We feel lucky to have survived. It is like a second birth for us. We had climbed to the upper floor as flood water had entered my house. Even during the… https://t.co/2ufGOmmOE6 pic.twitter.com/ulk8QIqqEK— ANI (@ANI) September 1, 2026
पाण्याचा स्तर सातत्याने वाढत होता. तसंच, पाण्याच्या लाटादेखील सतत घराला येऊन धडकत होत्या. त्यामुळं घरात कंपन होत होतं. तेव्हा एका क्षणाला आम्हाला वाटलं की आम्ही आता वाचू शकणार नाही. पण तेव्हा आमच्याच शेजाऱच्या 5-6 जणांनी त्यांचा जीव धोक्यात घालून आम्हाला वाचवलं. ते आमच्यासाठी देवापेक्षा कमी नाहीत, असंही लक्ष्मी पांड्ये यांनी म्हटलं आहे.
आम्ही स्वतःला खूप नशीबवान मानतो. हा आमचा पुर्नजन्म आहे. पुराचे पाणी घरात शिरल्यानंतर आम्हाला दुसऱ्या मजल्यावर जावे लागले. नेपाळमध्ये भूकंप झाला होता तेव्हाही आम्हाला कंपने जाणवले होती. तेव्हा शेजारच्या लोकांना आम्हाला घरातून बाहेर काढले, असंही लक्ष्मी यांनी म्हटलं आहे.