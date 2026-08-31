/50 कोटींचं सोनं आणि 1.5 कोटींची रोकड, नेपाळच्या महापुरात वाहताना दिसला बँकेचा खजिना; पुढे जे झालं..

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण फ्लॅश फ्लडने मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी केली आहे. रसुवा जिल्ह्यातील भोटेकोशी नदीला आलेल्या महापुरामुळे अनेक भागांमध्ये प्रचंड नुकसान झाले. या आपत्तीत अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट बँकेच्या त्रिशूली धुंगे शाखेलाही मोठा फटका बसला. पुराच्या पाण्यामुळे बँकेतील रोकड, सोने आणि महत्त्वाची कागदपत्रे धोक्यात आली होती.
या बँक शाखेत अंदाजे 50 कोटी नेपाळी रुपयांच्या किमतीचं सोनं असल्याची माहिती समोर आली. त्यासोबत सुमारे 1.5 कोटी रुपये रोकड आणि महत्त्वाची कागदपत्रेही होती. महापुराच्या पाण्याने परिसरातील मोठ्या प्रमाणात माती, दगड आणि इतर मलबा वाहून आणल्याने हे मौल्यवान साहित्य सुरक्षितपणे बाहेर काढणे बचाव पथकांसाठी मोठे आव्हान ठरले.
या परिस्थितीत नेपाळ पोलिसांनी जवळपास आठ तास अथक प्रयत्न केले. अखेर बँकेतील सुमारे 1.5 कोटी रुपयांची रोकड, अंदाजे 50 कोटी रुपयांचे सोने आणि आवश्यक कागदपत्रे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात पोलिसांना यश आले. नेपाळ पोलिसांनी या कारवाईची माहिती आणि त्याचे दृश्य सोशल मीडियावरही शेअर केले आहे.
नेपाळमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर बचाव आणि मदतकार्य सुरू आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या माहितीनुसार, हजारो नागरिकांना हवाई आणि रस्ते मार्गाने सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. नेपाली सेना, नेपाळ पोलीस आणि सशस्त्र पोलीस दलाचे 20 हजारांहून अधिक जवान विविध भागांमध्ये तैनात आहेत. जलविद्युत प्रकल्प, पूरग्रस्त गावे आणि सुरंगांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके काम करत आहेत.
नुवाकोटमधील अपर त्रिशूली-3 ‘ए’ जलविद्युत प्रकल्पाच्या सुरंगेत बचावकार्य सुरू आहे. सुरंगेत प्रवेश करण्यासाठी नेपाली लष्कराचे अभियंते मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रशिक्षित श्वानांसह सुमारे 90 जणांची संयुक्त टीम या मोहिमेत सहभागी आहे. भारतासह चीन आणि दक्षिण कोरियातील तज्ज्ञ पथकेही बचावकार्याला मदत करत आहेत.
ही आपत्ती केवळ मालमत्तेच्या नुकसानीपुरती मर्यादित नाही. नेपाळच्या विविध भागांत मोठ्या संख्येने नागरिकांचा मृत्यू झाला असून हजारो जण बेपत्ता आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या आपत्तीमागे हिमनदीचा काही भाग कोसळून निर्माण झालेला प्रचंड बर्फ-दगडांचा प्रवाह कारणीभूत असण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे बचावकार्याबरोबरच पुढील काळात हिमनद्या आणि अचानक येणाऱ्या पुरांचा धोका हा नेपाळसमोरील मोठा प्रश्न ठरणार आहे.
नेपाळच्या आपत्तीग्रस्त भागात भारतासह विविध देशांकडून मदत पोहोचत आहे. भारताकडून आतापर्यंत 68.5 टन मानवी मदत आणि आवश्यक औषधे पाठवण्यात आल्याची माहिती नेपाळ सरकारने दिली आहे. त्याचबरोबर पूरामुळे तुटलेल्या संपर्कव्यवस्थेमुळे दळणवळण पूर्ववत करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. मात्र, एवढ्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर बेपत्ता नागरिकांचा शोध, मृतांची ओळख, बाधितांचे पुनर्वसन आणि उद्ध्वस्त पायाभूत सुविधा उभारणे हे नेपाळसमोरील पुढचे मोठे आव्हान आहे.