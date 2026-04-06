Smart Lockdown : भारताच्या शेजारी राष्ट्रात 'स्मार्ट लॉकडाऊन'; शाळांसह सरकारी कार्यालयांनाही सुट्टी, इंधनाच्या रेशनिंगची शक्यता

Fuel Crisis Smart Lockdown : जागतिक स्तरावर सध्या फक्त आणि फक्त आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीच केंद्रस्थानी आहे. इराणचा अमेरिका आणि इस्रायल या देशांशी सुरु असणारा संघर्ष शमण्याचं नाव घेत नाहीये आणि याचा थेट परिणाम आशिया खंडातील अनेक देशांवर होताना दिसत आहे. कच्च्या तेलाचा पुरवठा यामुळं खंडित आणि काही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाल्यामुळं अनेक देशांमध्ये इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. तर काही देशांनी जाहीरपणे इंधन टंचाई स्वीकारली आहे.
भारताचं शेजारी राष्ट्र असणाऱ्या नेपाळमध्येसुद्धा हीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. इंधनाच्या आणिबाणीचा सामना करण्यासाठी नेपाळ सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. ज्यानुसार सरकारी कार्यालयं आणि शैक्षणिक संस्था आठवड्यातून दोन दिवस बंद राहतील. शासनानं हा निर्णय जाहीर करत त्यानुसार शनिवार आणि रविवारी नेपाळमध्ये सार्वजनिक सुट्टी असेल. 5 एप्रिलपासूनच आजपासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, दोन दिवसांच्या सुट्टीमुळे इंधनाची बचत होण्यास मदत होणार आहे हाच हेतू केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, पाकिस्तानसह आशियातील अनेक देशांत इंधन टंचाईमुळे स्मार्ट लॉकडाऊन, वर्क फ्रॉम होमसह अनेक निर्बंध लादले जात आहेत, नेपाळही त्यास अपवाद नाही.
सुरुवातीला नेपाळमध्ये एकाच दिवसाच्या सुट्टीच्या धोरणाची तरतूद होती. मात्र, इंधन तुटवड्यामुळं सरकारला या धोरणात बदल करावा लागला, ज्याबाबत कॅबिनेटमध्ये दीर्घकालीन चर्चासुद्धा पार पडली आणि एकमतानं दोन सुट्ट्यांचा निर्णय घेण्यात आला.
सद्यस्थितीला नेपाळमध्ये भीषण उर्जासंकट सुरू असून, पश्चिम आशियामध्ये वाढणारा तणाव पाहता देशापुढं असणारं हे संकट इतक्यात शमणार नाही हेच स्पष्ट होत आहे. मागील 18 दिवसांमध्ये इथं पेट्रोलच्या दरात तब्बल 45 रुपयांची वाढ झाली असून, प्रति लीटमागे झालेली ही वाढ ऐतिहासिक ठरत आहे.
यापूर्वी श्रीलंकेमध्ये सुट्टीची घोषणा करत इंधन तुटवण्यावर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक सरकारनं पावलं उचचल्याचं पाहायला मिळालं. ज्यामध्ये सरकारी कार्यालयं, शाळा आणि महाविद्यालयांसह विद्यापिठांना दर बुधवारी रजा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय सरकारनं क्यूआर कोड आधारित इंधन रेशनिंग प्रणालीसुद्धा लागू केल्याचं पाहायला मिळालं होतं. आता नेपाळनंही याच धर्तीवर निर्णय लागू केल्यानं भारताच्या शेजारी देशांमध्ये असणारी भीषण इंधन टंचाई गंभीर वळणावर आल्याचं स्पष्ट होत आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणला धमकी दिली. होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरू केली नाही तर अमेरिका इराणच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ला करेल, असा इशारा त्यांनी दिला. या मार्गावरुन जगातील 20 टक्के तेलाची वाहतूक होते. ट्रम्प यांनी इराणला सामुद्रधुनी पूर्णपणे उघडण्यासाठी 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता, ज्याची मुदत आता संपणार आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी इराणला सोमवारपर्यंत करार अंतिम करण्याचा इशारा दिला आहे, अन्यथा 7 एप्रिलपासून विध्वंस करण्याची धमकी दिली आहे.