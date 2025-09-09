Nepal Gen Z Protest: आंदोलनकर्त्यांनी उपपंतप्रधानांना रस्त्यावर पळवून पळवून मारलं; धक्कादायक VIDEO व्हायरल

Nepal Gen Z Protest: नेपाळमध्ये सध्या हिंसक आंदोलन सुरु अशून, यादरम्यान मंत्र्यांवर सतत हल्ले होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. आंदोलनकर्त्यांनी नेपाळचे अर्थमंत्री बिष्णू प्रसाद पौडेल यांना काठमांडूत रस्त्यावर पळवून पळवून मारलं आहे. नेपाळमधून आलेल्या व्हिडीओमध्ये अर्थमंत्री बिष्णू प्रसाद काठमांडूमधील गल्लीत धावताना दिसत आहेत. यादरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना घेरलं होतं. यादरम्यान आंदोलनकर्ते त्यांचा पाठलाग करतात. यादरम्यान एक आंदोलनकर्ता त्यांना लाथ मारतो. लाथ लागल्यानंतर ते खाली पडतात आणि पुन्हा उठून धावू लागतात. यावेळी आंदोलनकर्ते त्यांना पकडून घेऊन जातात. बिष्णू प्रसाद पौडेल नेपाळचे उपपंतप्रधानही आहेत.
बिष्णू प्रसाद पौडेल हे नेपाळच्या राजकारणातील एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व आहेत, त्यांची राजकीय कारकीर्द दीर्घ आहे आणि आर्थिक सुधारणांमध्ये त्यांचे योगदान आहे.
पौडेल यांनी वयाच्या 18 व्या वर्षी शिक्षण सोडलं आणि कम्युनिस्ट पक्षात सामील झाले. ते अनेक वेळा देशाचे अर्थमंत्री राहिले आहेत, याशिवाय ते संरक्षण मंत्री देखील राहिले आहेत. बिष्णू प्रसाद पौडेल हे नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (सीपीएन-यूएमएल) चे उपाध्यक्ष देखील राहिले आहेत.
दरम्यान नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी देशाचे लष्करप्रमुख अशोक सिग्देल यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राजीनामा दिला आहे. लष्करप्रमुख अशोक सिग्देल यांनी केपी शर्मा ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितलं होतं. त्यानंतर ओली यांना त्यांचे पद सोडण्यास भाग पाडण्यात आलं.
Nepal’s Finance Minister Bishnu Prasad Paudel runs as a mob chasea him.
The attack occurred as thousands of Gen Z protesters clashed with security forces across the capital, Kathmandu, and other cities. pic.twitter.com/SbMts9LTaK
— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) September 9, 2025
दरम्यान, आंदोलकांनी संसद भवनाला आग लावली आहे. आंदोलक संसद भवनात घुसले आहेत आणि प्रचंड तोडफोड आणि जाळपोळ करत आहेत. संसद भवनात भीषण आग लागली आहे. संसद भवनातून धुराचे लोट बाहेर पडत आहेत. आंदोलकांनी अनेक मंत्र्यांच्या घरांनाही आग लावली आहे. सिंह दरबार संपूर्ण आंदोलकांनी भरला आहे.
नेपाळमध्ये सध्या तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर, नेपाळी सैन्य आता त्यांच्या निवासस्थानी मंत्र्यांना सुरक्षा पुरवण्यात व्यग्र आहेत. सैन्य हेलिकॉप्टरद्वारे मंत्र्यांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जात आहे. खरं तर, देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी जाळपोळ, हिंसाचार आणि लूटमार केली आहे. अनेक मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ले झाले आहेत आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. यानंतर, लष्कराने परिस्थिती हाताळण्यास सुरुवात केली आहे.
FAQ
1) नेपाळ आंदोलन कशासाठी?
हे आंदोलन मुख्यतः युवा (जनरेशन झेड, वय १३ ते २८ वर्ष) यांनी सुरू केले, जे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, युट्यूब) वर बंदी आणि सरकारी भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहे. ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने २६ प्लॅटफॉर्म्स बंद केले, ज्यामुळे लाखो युवक नाराज झाले. हे आंदोलन भ्रष्टाचार, नातेवाईकवाद (नेपोटिझम) आणि आर्थिक संकटाविरुद्ध आहे. काठमांडू, इटाहारी, पोखरा येथे हिंसा झाली.
2) आंदोलन कधी आणि कसे सुरू झाले?
४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने 'सोशल नेटवर्क्स व्यवस्थापन निर्देशिका २०२३' नुसार नोंदणी न केलेल्या प्लॅटफॉर्म्स बंद केले. हे फेक न्यूज, द्वेषपूर्ण भाषण आणि ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी होते. ८ सप्टेंबरला काठमांडूमध्ये संसद भवनासमोर हजारो युवक उतरले. ते 'एनाफ इज एनाफ' (पुरे झाले) आणि 'भ्रष्टाचार संपवा' असे घोषवाक्य घेऊन मार्च केले. पोलिसांनी आंसू वायू, रबर बुलेट्स आणि लाइव्ह फायरिंग केली, ज्यात हिंसा वाढली.
3) आंदोलनाची मुख्य कारणे काय?
सोशल मीडिया बंदी: नेपालातील ९०% लोक (३० दशलक्ष) इंटरनेट वापरतात. बंदीमुळे मनोरंजन, बातम्या आणि व्यवसाय प्रभावित झाले. युवकांना हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला वाटले.
भ्रष्टाचार आणि कुटुंबावाद: सरकारी नेते आणि 'नेपो किड्स' (राजकीय कुटुंबातील मुले) यांच्यावर आरोप. आर्थिक संधींचा अभाव आणि बेरोजगारीमुळे युवक नाराज.
आर्थिक संकट: महागाई, बेरोजगारी आणि गरीबी. आंदोलक म्हणतात, "आम्हाला आमचा देश परत हवा"