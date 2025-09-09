Nepal Gen-Z Protest: पंतप्रधानांच्या घराबाहेर गोळीबार, मंत्र्यांची घरं जाळली; Gen-Z आंदोलनकर्त्यांनी संसदेला घेरलं

Nepal Gen-Z Protest: नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेण्यात आली असली तरी तरुणांकडून सलग दुसऱ्या दिवशी आंदोलन सुरु आहे. काठमांडूमधील संसद भवनाबाहेर निदर्शने सुरू असून पंतप्रधानांविरुद्ध घोषणाबाजी केली जात आहे. सकाळी कर्फ्यू उठवण्यात आला असला तरी संवेदनशील भागात निर्बंध कायम राहतील आणि काही भागात आज मध्यरात्रीपर्यंत कर्फ्यू कायम राहणार आहे. दरम्यान, आयटी मंत्र्यांनी नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवली असून ती हळूहळू पूर्ववत केली जाईल अशी घोषणा केली आहे.
काठमांडूमधील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. संसद भवनाबाहेर मंगळवारी सकाळपासून निदर्शक पंतप्रधानांविरुद्ध घोषणाबाजी करत आहेत. राजधानीत सकाळपासून कर्फ्यू उठवण्यात आला असला तरी, राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपती निवासस्थान, पंतप्रधान निवासस्थान, सिंह दरबार आणि संसद भवनाभोवती निर्बंध सुरू आहेत. त्याच वेळी, सकाळी 7 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत मंत्र्यांच्या निवासस्थानाभोवती आणि प्रमुख पक्षांच्या कार्यालयांभोवती संचारबंदी लागू राहणार आहे.
#WATCH | Nepal: Drone visuals from the national capital city of Kathmandu as violent protests continue here over alleged corruption by the Government. pic.twitter.com/A2L10pqUXa
— ANI (@ANI) September 9, 2025
आंदोलनकर्त्यांनी गृहमंत्री रमेश लेखक यांच्या घराची तोडफोड केली असून आग लावली आहे. कीर्तिपूर नगरपालिकेची इमारत पेटवण्यात आली आहे. तसंच नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते शेर बहादूर देऊबा यांच्या घराची जाळपोळ केली असून, अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आहे. ओली यांच्या पक्षाचे नेते आणि माजी उपपंतप्रधान रघुवीर महासेठ यांच्या घरावर दगडफेक करण्यात आली आहे.
#WATCH | Nepal: Protesters chase and pelt stones at security personnel in Kathmandu, as the demonstrations turn violent.
Protesters are demonstrating against alleged corruption. pic.twitter.com/v4BYEd03Xe
— ANI (@ANI) September 9, 2025
याशिवाय ललितपूरमधील सीपीएन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहल 'प्रचंड' यांच्या निवासस्थानी हल्ला आणि जाळपोळ करण्यात आला आहे. यादरम्यान पंतप्रधान केपी शर्मा ओली दुबईला जाण्याच्या तयारीत असून हिमालय एअरलाइन्सला सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री, कृषी मंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली दुबईला जाण्याची योजना आखत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते उपचारासाठी दुबईला जाण्याची तयारी करत आहेत. नेपाळची खासगी विमान कंपनी हिमालय एअरलाइन्सला स्टँडबाय राहण्यास सांगण्यात आलं आहे. सरकारमधील अनेक मंत्र्यांच्या राजीनाम्यांनंतर, पंतप्रधान ओली यांनी त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी उपपंतप्रधानांकडे कार्यवाहक जबाबदारी सोपवली आहे. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या दुबई दौऱ्याच्या तयारीबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहेत आणि जनतेमध्येही तणाव आहे.
कीर्तिपूरच्या नया बाजार येथील नगरपालिका इमारतीला निदर्शकांनी आग लावली. जाळपोळीच्या या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
नेपाळमधील केपी ओली सरकारचे सहयोगी नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देवा यांच्या घरावर निदर्शकांनी हल्ला केला. निदर्शकांनी देउवा यांच्या निवासस्थानावर ताबा घेतला आणि आग लावली. अर्धा डझन वाहनांना आग लावण्यात आली. पोलिस आणि सुरक्षा दल घटनास्थळी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राजधानीतील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे आणि प्रशासन सतर्क आहे.
काठमांडूमध्ये, आंदोलकांनी ओली पक्षाचे नेते आणि माजी उपपंतप्रधान रघुवीर महासेठ यांच्या जनकपूर येथील घरावर दगडफेक केली. अलिकडच्या काळात झालेल्या निदर्शनांमध्ये ही घटना उघडकीस आली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी सुरक्षा दल तैनात करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.
FAQ
1) नेपाळमधील आंदोलनाची मुख्य कारणे कोणती आहेत?
नेपाळमधील आंदोलन प्रामुख्याने दोन कारणांमुळे सुरू आहे: सोशल मीडियावर बंदी: ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सअॅप, एक्ससह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. कारण, या कंपन्यांनी माहिती आणि दळणवळण मंत्रालयाकडे नोंदणी केली नाही. यामुळे तरुणांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली, विशेषतः जे व्यवसायासाठी सोशल मीडियावर अवलंबून आहेत.
भ्रष्टाचार आणि आर्थिक मंदी: तरुणांमध्ये सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थिरतेबाबत असंतोष आहे. २०१७ च्या एअरबस करारासारख्या भ्रष्टाचाराच्या घटना आणि नेपाळच्या प्रति व्यक्ती उत्पन्न ($१,३००) कमी असताना नेत्यांच्या मुलांचे आलिशान जीवन यामुळे संताप वाढला.
2) आंदोलन कोणी सुरू केले आणि कोण सहभागी आहे?
हे आंदोलन "Gen Z आंदोलन" म्हणून ओळखले जाते, जे प्रामुख्याने तरुण आणि विद्यार्थ्यांनी सुरू केले आहे.
काठमांडूमधील हामी नेपाळ या स्वयंसेवी संस्थेने ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी आंदोलनाचे आयोजन केले.
हजारो तरुण, विशेषतः शालेय आणि महाविद्यालयीन गणवेशातील विद्यार्थी, काठमांडूसह पोखरा, बुटवल, भरतपूर, इटहरी आणि दमक येथे रस्त्यावर उतरले. त्यांनी "भ्रष्टाचार बंद करा, सोशल मीडिया उघडा" आणि "युवक भ्रष्टाचाराविरोधात" असे फलक झळकावले.
3) आंदोलन कधी आणि कुठे सुरू झाले?
आंदोलन ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ९:०० वाजता (३:१५ GMT) काठमांडूतील मैतीघर परिसरात सुरू झाले.
निदर्शकांनी संसद भवनावर चाल केली, काहींनी बॅरिकेड्स तोडून संसदेत प्रवेश केला आणि रुग्णवाहिका जाळली.
आंदोलन काठमांडूसह इटहरी, बिराटनगर, भरतपूर, पोखरा आणि बुटवल येथे पसरले.