Nepal News : नेपाळच्या पंतप्रधानपदी येताच सुशीला कार्की यांनी स्वीकारल्या Gen-Z आंदोलकांच्या 'या' पाच अटी

Nepal Prime minister Sushila Karkee News : प्रचंड विरोध, जाळपोळ, रत्कपात अशा मन विषण्ण करणाऱ्या परिस्थितीनंतर आता कुठे नेपाळची परिस्थिती सुधारताना दिसत आहे. नेपाळमधील ताजी घडामोड म्हणजे, इथं माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
शितल निवास येथे झालेल्या समारंभात राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. देशासमोरील राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रतिष्ठित माजी सरन्यायाधीश कार्की यांची निवड करण्यात आली. दरम्यान या सत्तापालटानंतर नेपाळमध्ये नेमकं काय चित्र आहे, पाहणंही महत्त्वाचं.
नेपाळमधील आंदोलनांनंतर येथील 'जेन झी' अर्थात युवा वर्गानं पंतप्रधानपदासाठी पहिली पसंती काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना दिली होती, मात्र प्राथमिक माहितीनुसार बालेन शाह यांनी सत्ता सांभाळण्यास नकार दिला आणि त्यानंतर सुशीला कार्की यांचं नाव पुढे आलं. खुद्द शाह यांनीसुद्धा कार्की यांना पाठींबा दिला आणि अखेर नेपाळमधील राजकीय अस्थिरतेला पूर्णविराम मिळाला. नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश अशी ओळख असणाऱ्या कार्कींना या देशातील युवांनीही समर्थन दिलं.
- कार्की यांचा जन्म 7 जून 1952 मध्ये विटानगर इथं झाला.
- 1979 मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली.
- 1985 मध्ये त्या महेंद्र मल्टीपल कॅम्पसमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्या.
- 22 जानेवारी 2009 मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली.
- 2010 मध्ये त्यांची स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2016 मध्ये नेपाळच्या त्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश ठरल्या.
- 11 जुलै 2016 ते 7 जून 2017 पर्यंत त्यांनी सर्वोच्च न्ययालयाच्या न्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळली.
नेपाळच्या युवांचा पाठींबा या एका कारणानंच कार्की यांच्याकडे देशातील सत्तेची सूत्र गेली असं म्हणणं सपशेल चूक ठरेल. कारण, यात इतरही काही महत्त्वाचे घडक महत्त्वाची जबाबजारी बजावतात. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कार्की यांनी स्वीकारलेल्या Gen-Z च्या अटी.
यामध्ये आंदोनकर्त्यांचं सर्वात महत्त्वाचं मत/ मागणी म्हणजे, हे आंदोलन फक्त सोशल मीडिया बंदीवरील विरोधातील नसून, देशातील देशात असणारा भ्रष्टाचार हे त्यामागचं मुख्य कारण होतं. ज्यामुळं आंदोलनकर्त्यानी सरकारपुढं असाही प्रस्ताव ठेवला जिथं गतकाळातील सरकार, नेते, पक्षांच्या संपत्तीच्या तपासासाठी एक प्रभावी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात यावी. त्यांच्या या मागणीवरही कार्की यांनी मान्यता दिल्यानं त्यांची या पदावर नियुक्ती झाली.
सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाची शपथ कधी आणि कुठे घेतली?
सुशीला कार्की यांनी १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शितल निवास (राष्ट्रपती भवन) येथे शपथ घेतली. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.
नेपाळमधील आंदोलनांमुळे नेमकं काय घडलं?
नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात 'जेन झी' (युवा वर्ग) ने सुरू केलेल्या आंदोलनांमुळे हिंसक घटना घडल्या. जाळपोळ, रत्कपात आणि ५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. यामुळे संसद भंग झाली आणि ओली सरकार पडलं.
बालेन शाह यांनी पंतप्रधानपद का नाकारलं आणि कार्की यांना का पाठिंबा दिला?
आंदोलकांच्या प्रथम पसंतीत काठमांडूचे महापौर बालेन शाह होते, पण त्यांनी सत्ता सांभाळण्यास नकार दिला. त्यानंतर कार्की यांचं नाव पुढे आलं आणि शाह यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. कार्की यांची निवड भ्रष्टाचाराविरोधातील कठोर भूमिकेमुळे आणि युवकांच्या विश्वासामुळे झाली.