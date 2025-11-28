English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नेपाळने छापली 100 रुपयांची वादग्रस्त नोट; नोटेवर छापली भारतातील तीन ठिकाणं, नेमकं म्हणणं काय?

Nepal Currency Controversy: नेपाळ सरकारनं नुकतीच 100 रुपयांची नोट जारी केली असून, यामध्ये भारतातील काही भाग दाखवण्यात आले आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Nov 28, 2025, 10:36 AM IST
नेपाळने छापली 100 रुपयांची वादग्रस्त नोट; नोटेवर छापली भारतातील तीन ठिकाणं, नेमकं म्हणणं काय?
Nepal Currency Controversy: नेपाळच्या सेंट्रल बँकेनं नुकतीच 100 रुपयांची एक नोट जारी केली असून, आता या नोटेसह एका  वादानं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. या नोटेवर लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा या भारतातील क्षेत्रांना समाविष्ट करण्यात आल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ही ठिकाणं म्हणजे भारताचा तोच भाग आहे, जो उत्तराखंडध्ये मोडतोय. मात्र नेपाळच्या नोटेवर या भागाची छायाचित्र दिसल्याचं पाहून आता पुन्हा भारत- नेपाळ तणावात नव्यानं भर पडल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

नेपाळच्या अधिकाऱ्यांचं काय म्हणणं? 

नेपाळमधील राष्ट्रीय बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापूर्वीसुद्धा 100 रुपयांच्या नोटेवर नेपाळचा नकाशा छापला जात होता. आता मात्र 2020 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मानचित्राच्या हिशोबानं त्यात बदल केले असून, यामध्ये नेपाळच्या सीमेत भारताचं काही क्षेत्र दाखवण्यात आलं आहे. इतर नोटांवर नकाशा छापलेला नाही, त्यामुळं हा बदल फक्त 100 रुपयांच्या नोटेपुरताच सीमित ठेवण्यात आल्याचं पाहायला मिळत असल्यानं तणाव निर्माण होत आहे. 

नेपाळच्या नोटेवर नेमकं काय छापलं आहे? 

नेपाळच्या नव्या 100 रुपयांच्या नोटेवर एकिकडे माऊंट एव्हरेस्ट, दुसरीकडे नेपाळच्या राष्ट्रीय फुलाचा वॉटरमार्क आहे. मधोमध फिक्या हिरव्या रंगावर नेपाळचा विस्तारित नकाशा पाहायला मिळत आहे. यामध्ये अशोकस्तंभसुद्धा छापलं असून, त्यात गौतम बुद्धांचं जन्मस्थळ असणाऱ्या लुंबिनीचाही उल्लेख आहे. तर, नोटेच्या मागच्या बाजूस एकशिंगी गेंडा दिसत आहे. 

वादाला सुरुवात नेमकी कधी झाली? 

2020 मध्ये नेपाळच्या तत्कालीन सरकारनं एक नवा राजकीय नकाशा जारी करत महाकाली नदीचं उगमस्थान असल्यामुळं लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुका हे भाग प्रत्यक्षात आपल्या देशाचा भाग असल्याचं म्हटलं होतं. नेपाळच्या संसदेतसुद्धा या नकाशाला मान्यता देण्यात आली होती. भारतानं मात्र या भूमिकेचा निषेध करत हा नकाशा ऐतिहासिक तथ्य आणि प्रशासकीय गोष्टी यांमध्ये अजिबात साधर्म्य नसल्याचं म्हटलं. आता मात्र थेट नोटेवर हा आक्षेपार्ह नकाशा छापल्यानं या प्रकरणाला पुन्हा हवा मिळाली आहे. 

काय आहे भारत- नेपाळ सीमावाद? 

भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांमध्ये जवळपास 1850 किमी लांबीची सीमा असून, ही सीमा 5 राज्यांमधून जाते. या दोन्ही देशांमध्ये असणारी ही सीमा 1816 च्या सुगौली कराराचे परिणाम असून, महाकाली नदीचा मुख्य प्रवाह आणि तिच्या विविध व्याख्यांमुळं दरवेळी हा सीमावाद डोकं वर काढत असतो. ज्या प्रवाहाला भारताकडून नदीचा मुख्य प्रवाह संबोधलं जातं, त्याच प्रवाहाला नेपाळ मात्र उपनदी म्हणून संबोधित करतो ज्यामुळं हा वाद अद्यापही धुमसतच आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

