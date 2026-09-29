/अवघ्या काही सेकंदात अख्खा डोंगर नदीत कोसळला, नदीत चिखल-दगडांचा महापूर, निसर्गाचे महाभयानक रूप, पाहा Video

शेजारील देश नेपाळमध्ये पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. रविवारी अख्खाच्या अख्खा डोंगर कोसळून कालीगंडकी नदीत पडला आहे. या घटनेत 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेचे व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहेत. तसंच, यात डोंगर कोसळतानाची दृश्ये अंगावर काटा आणणारी आहेत. माती आणि खडकांचा भाग काहीच सेकंदात कोसळून खाली येताना दिसत आहे. तर बघता बघता नदीच्या प्रवाहात संपूर्ण दगड-धोंडे पसरलेले या व्हिडिओत दिसतंय.
नेपाळमध्ये आलेल्या महापुराला एक महिना पूर्ण होत नाही तोच पुन्हा एकदा मुसळधार पाऊस भूस्खलनामुळं मोठे संकट कोसळले आहे. आता सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं नारायणी नदीमध्ये बांधण्यात आलेल्या जहाजाचा जोर तुटला आणि जहाज भरकटत 100 मीटरपर्यंत गेले. त्यानंतर एका पुलाच्या पिलरचा जावून धडकले.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 24 तासांत नेपाळमध्ये विविध भागातील जिल्ह्यात पूर, भूस्खलन आणि मुसळधार पावसामुळं 272 दुर्घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये 21 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 4 जण बेपत्ता आहेत आणि 26 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
नेपाल के मुस्तांग जिले में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से हालात बिगड़ गए। कई जगह पहाड़ खिसके और काली गंडकी नदी उफान पर आ गई जिससे सड़कें भी प्रभावित हुईं। pic.twitter.com/kjERnwb00F— Anjali Kumari (@AnjaliKumari009) September 28, 2026
दरम्यान, नेपाळ पोलीस आणि नेपाळी सैन्याने अत्यंत संवेदनशील आणि पूरग्रस्त भागांमध्ये माइकिंग करून नागरिकांना सतत सतर्क करत आहेत. नागरिकांना कोणत्याही परिस्थितीत नदीकाठावर न जाण्याचे आणि हवामानाचा अंदाज घेऊन पूर्ण काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून केले जात आहे. नेपाळच्या तराई भागापासून ते पश्चिम चंपारणमधील बगहा क्षेत्रापर्यंत या पावसामुळे नद्यांच्या पाण्याच्या दबावात मोठी वाढ झाली आहे. गंडक नदीच्या वाढत्या जलपातळीवर स्थानिक प्रशासनासह नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थही सतत नजर ठेवून आहेत.
नेपाळमध्ये ऑगस्टच्या अखेरीस झालेल्या विनाशकारी पूर आणि दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटनेला एक महिना पूर्ण झाला असून, या दुर्घटनेत आतापर्यंत 1453 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 5285 जण अद्याप बेपत्ता आहेत. नॅशनल डिझास्टर रिस्क रिडक्शन अँड मॅनेजमेंट अथॉरिटीने (एनडीआरआरएमए) ही माहिती दिली आहे. गेल्या 26 ऑगस्ट रोजी नेपाळ-तिबेट सीमेवरून आलेल्या पुरामुळे उत्तर आणि मध्य नेपाळातील शहरे व गावे उद्ध्वस्त झाली. या भीषण आपत्तीत रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्प वाहून गेले आहेत. तिबेटमध्येही 43 जणांचा मृत्यू झाला असून 500 हून अधिक जण बेपत्ता आहेत. नेपाळमध्ये 13 हजार 795 जणांची सुटका करण्यात आली असून, सध्या 1113 नागरिक 21 निवार केंद्रांमध्ये राहत आहेत.