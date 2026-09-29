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अवघ्या काही सेकंदात अख्खा डोंगर नदीत कोसळला, नदीत चिखल-दगडांचा महापूर, निसर्गाचे महाभयानक रूप, पाहा Video

नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा पावसाने धुमाकुळ घातला आहे. एका व्हायरल व्हिडिओत संपूर्ण डोंगरच कोसळल्याचे पाहायला मिळातेय. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 29, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:29 AM IST
अवघ्या काही सेकंदात अख्खा डोंगर नदीत कोसळला, नदीत चिखल-दगडांचा महापूर, निसर्गाचे महाभयानक रूप, पाहा Video
Image Credit: Mountain Collapse

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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