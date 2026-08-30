/नेपाळ महाप्रलयात चमत्कार, 97 वर्षाची वृद्ध महिला बचावली; पहा Video

नेपाळमध्ये झालेल्या महाप्रलयामध्ये हजारो लोकांना त्याचा जीव गमवावा लागला, मागील काही दिवसांमध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या विनाशकारी पुरानंतर सध्या नागरिकांना शोधण्याचे काम सुरु आहे. अनेक लोक या विनाशकारी पुरानंतर चिखलामध्ये गाडले गेले आहेत. अनेक युवा त्याचबरोबर अनेक लहान लहान मुलांचा मृत्यू चिखलामध्ये गाडले गेल्यामुळे त्यांना त्यांचा जीव गमवावा लागला. 26 ऑगस्ट रोजी अचानक नेपाळच्या नुवाकोट जिल्ह्यातील देवघाट येथे पुराच्या आणि भूस्खलनाच्या आपत्तीनंतर अनेक नागरिकांची घरे गेली, तर आता सध्या बचाव पथकाचे शोधकाम सुरु आहे. आता या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
नेपाळमध्ये झालेल्या या महाप्रलयामध्ये एका वृद्धाश्रमाच्या ढिगाऱ्याखालून 97 वर्षीय महिलेचा जीव वाचवण्यात आला आहे. या महिलेले रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते, 97 वर्षीय महिलेची प्रकृती रुग्णालयात सुधारत असून, तिच्या डॉक्टरांनी ही माहिती दिली आहे. बुधवारी परिसरात आलेल्या अचानक आलेल्या पुरामुळे गुणा माया बोहरा ढिगाऱ्याखाली अडकल्या होत्या. या महिलेची सुटका करण्यात आली आणि सुमारे चार तास ही मोहिम नेपाळ पोलीस व नेपाळ लष्कराने पार पाडली. या वृद्ध महिलेचा नातू दिपक बोहरा, या मोहिमेत मदत करण्यासाठी काठमांडूहून आला होता.
MIRACLE IN NEPAL!— American Nightmare (@thewakeninq) August 28, 2026
A 105-YEAR-OLD WOMAN has reportedly been rescued alive after being trapped beneath the rubble of her home for around 24 HOURS.
At 105, she survived what many would never survive.
ABSOLUTELY INCREDIBLE. A TRUE MIRACLE! pic.twitter.com/AOBVJGTH0v
ही घटना घडल्यानंतर वृद्ध महिलेचा नातू दिपक बोहराने माध्यमांशी संवाद साधला. बीबीसी नेपाळशी बोलताना दीपक म्हणाला की, त्याची आजी एखाद्या युद्धातून विजय होऊन परतलेल्या 'योद्ध्या'सारखी दिसत होती. त्याचबरोबर महिलेचे कुटुबातील सदस्याने सांगितले की, भाऊ आणि मुलाने झाडांना दोरी बांधून ते घटनास्थळी गेले होते, गुणा माया अजूनही जिवंत होती, जरी इतर अनेकजण मरण पावल्यासारखे दिसत होते. अखेर बोहराला ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले आणि एक्स्कॅव्हेटरच्या फावड्यातून सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले, बाहेर काढल्यानंतर या महिलेला लगेचच रुग्णालयामध्ये देखील दाखल करण्यात आले होते.
जेव्हा नेपाळमध्ये ही दुर्घटना घडली तेव्हा परिसरामध्ये पूर आला होता आणि ही महिला यावेळी एका वृद्धाश्रमात राहत होती. जेव्हा पुर आला तेव्हा ही महिला ढिगाऱ्याखाली अडकली होती, पोलीस आणि नेपाळ लष्कराने तिला ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यासाठी सुमारे चार तास प्रयत्न केले.