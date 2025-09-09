भयानक! नेपाळाचे माजी पंतप्रधानांच्या पत्नीला निदर्शकांनी बेदम मारहाण केली अन् नंतर घर जाळलं, उपचारादरम्यान राजलक्ष्मींचा मृत्यू

Nepal Protest : नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये सुरू असलेल्या Gen-Z आंदोलनाने आता भयानक रूप धारण केलं आहे. आंदोलनकर्त्यांनी नेपाळचे अर्थमंत्री बिष्णू प्रसाद पौडेल यांना काठमांडूत रस्त्यावर पळवून पळवून मारल्याची घटना समोर आली. त्यानंतर धक्कादायक म्हणजे निदर्शकांनी माजी पंतप्रधान झलनाथ खनाल यांच्या निवासस्थानावर हल्ला केला. त्यांचा घराची तोडफोड केली एवढं नाही तर घरही जाळलं. निदर्शकांनी खनाल यांच्या पत्नी राजलक्ष्मी यांना बेदम मारहाण केली. ही घटना त्यांच्या डल्लू येथील निवासस्थानी घडली, जिथे निदर्शकांनी त्यांना घरात कोंडून ठेवले आणि आग लावली. कुटुंबातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना गंभीर अवस्थेत कीर्तिपूर बर्न हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
निदर्शकांनी ऊर्जामंत्री दीपक खडका यांच्या घरालाही लक्ष्य केले. असे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. एका व्हिडीओमध्ये निदर्शक राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानावर हल्ला करताना दिसत आहेत तर पोलिस त्यांना रोखण्यासाठी धडपडत आहेत.
स्थानिक माध्यमांनुसार, पक्षाचे नेते नरेश शाही म्हणाले की, राजलक्ष्मी गंभीर जखमी झाल्या आणि त्यांना छाउनी येथील नेपाळ आर्मी हॉस्पिटलमध्ये तातडीने नेपाळ आर्मी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांना वाचवण्याचे अथक प्रयत्न करूनही, उपचारादरम्यान त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
अहवालानुसार, त्यांनी सांगितले की निदर्शकांनी घराला आग लावली तेव्हा लक्ष्मी या त्यांच्या मुलगा निर्भिक खनालसोबत घरी होत्या. घराला आग लागण्यापूर्वी नेपाळी सैन्याने झलनाथ खनाल यांना वाचवलं होतं.
दरम्यान नेपाळमधील कोटेश्वर इथे तैनात असलेल्या तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना आंदोलकांनी निर्घृणपणे ठार मारल्याची बातमी समोर आली आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांनी प्रथम पोलीस विभाग कार्यालयाला आग लावली आणि नंतर अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर ओढत नेले. शस्त्रे टाकूनही, जमावाने तिन्ही अधिकाऱ्यांना मारहाण करून ठार मारले.
तर नेपाळचे अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांनी मंगळवारी सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि संकट सोडवण्यासाठी चर्चा करण्याचे आवाहन केले.
1. माजी पंतप्रधान झलनाथ खनाल यांच्या घरावर काय घडले?
आंदोलकांनी झलनाथ खनाल यांच्या डल्लू येथील निवासस्थानावर हल्ला केला. त्यांनी घराची तोडफोड केली, आग लावली आणि खनाल यांच्या पत्नी राजलक्ष्मी यांना बेदम मारहाण केली. राजलक्ष्मी आणि त्यांचा मुलगा निर्भिक खनाल घरात अडकले होते. नेपाळी सेनेने झलनाथ खनाल यांना वाचवले, पण राजलक्ष्मी गंभीर जखमी झाल्या आणि छाउनी येथील नेपाळ आर्मी हॉस्पिटलमध्ये आयसीयूमध्ये दाखल झाल्या. तिथे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
2. ऊर्जामंत्री दीपक खडका यांच्या घरावर काय झाले?
आंदोलकांनी ऊर्जामंत्री दीपक खडका यांच्या घराला लक्ष्य केले आणि तोडफोड केली. ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये दिसते. याशिवाय, माजी पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा यांच्या घराला आग लावली गेली आणि त्यांची पत्नी अरझू राणा देउबा जखमी झाल्या.
3. राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानावर हल्ला झाला का?
आंदोलकांनी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या निवासस्थान शीतल निवासवर हल्ला केला. पोलीस त्यांना रोखण्यासाठी धडपडत होते. याशिवाय, पंतप्रधानांच्या निवासस्थान आणि संसद भवनावरही हल्ला झाला, जिथे आंदोलकांनी आग लावली आणि तोडफोड केली.