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डच बँकेने अमेरिकेत ठेवलेला 86 टन सोन्याचा साठा ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित केला; जागतिक अर्थवस्थेत काही तरी मोठं घडणार?

डच बँकेने अमेरिकेत ठेवलेला 86 टन सोन्याचा साठा ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित केला आहे. जगात आर्थित अस्थिरता निर्माण झाली असून संकटकालीन तयारी म्हणून डच बँकेने सोनं साठं स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 02, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 11:40 PM IST
डच बँकेने अमेरिकेत ठेवलेला 86 टन सोन्याचा साठा ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित केला; जागतिक अर्थवस्थेत काही तरी मोठं घडणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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