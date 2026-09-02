/डच बँकेने अमेरिकेत ठेवलेला 86 टन सोन्याचा साठा ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित केला; जागतिक अर्थवस्थेत काही तरी मोठं घडणार?

डच बँक : जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अमेरिकेच्या फेडने कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. अशातच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि बॉण्डवरील वाढलेले उत्पन्न यामुळे जगात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. अशातच सर्व देश आर्थिक संकटापासून बाचवाचा प्रयत्न करत आहेत. अशातच डच बँकेने अमेरिकेत ठेवलेला 86 टन सोन्याचा साठा ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित केला आहे. डच बँकेने अचानक हा निर्णय घेतल्याने जागतिक अर्थवस्थेत काही तरी मोठं घडणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.
जगातील अनेक देशांनी आपले सोन्याचे साठे (Gold Reserves) अमेरिकेत सुरक्षित ठेवले आहेत. न्यू यॉर्कमधील 'फेडरल रिझर्व्ह बँक' (Federal Reserve Bank of New York) च्या भूमिगत तिजोरीत (Vault) जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा आहे. या तिजोरीत असलेले तब्बल 98 सोने हे परदेशी सरकारे आणि मध्यवर्ती बँकांचे आहे
2 सप्टेंबर रोजी डच मध्यवर्ती बँकेने मोठा निर्णय जाहीर केला. डच बँकेने उत्तर अमेरिकेतून अब्जावधी अमेरिकन डॉलर्स किमतीचा आपला सोन्याचा साठा हस्तांतरित केला आहे. जागतिक राजकीय अशांततेच्या काळात बँकेने या निर्णयाला "संकटकालीन तयारी" म्हटले आहे. हे हस्तांतरण मार्च ते ऑगस्ट दरम्यान झाले आहे.
न्यूयॉर्क आणि कॅनडातील ओटावा येथे एकूण अंदाजे 313 मेट्रिक टन सोन साठा ठेवला आहे. यापैकी 86 मेट्रिक टन सोने बँकेने लंडनला हलवले आहे. या हस्तांतरणापूर्वी, न्यूयॉर्कमध्ये डच सोन्यापैकी 31.3 टक्के आणि ओटावामध्ये 19.7 टक्के सोने होते. हस्तांतरणानंतर, आता या दोन शहरांमध्ये एकूण सोन्यापैकी 18.5 टक्के सोने आहे.
2025 च्या अखेरीस बँकेकडे एकूण 612.4 मेट्रिक टन सोनं होते. ज्याचे मूल्य 72.2 अब्ज युरो अंदाजे 83.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. या हस्तांतरणामुळे सोन्याच्या साठ्याची व्यापारक्षमता सुधारली असल्याचे बँकेचे गव्हर्नर ओलाफ श्लायपेन यांनी सांगितले. हा साठा वापरण्याची वेळ कधीच येणार नाही, परंतु आपली लवचिकता आणि तयारी मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
डच बँकेने 27 मेट्रिक टनांहून अधिक सोने अतिशय सुरक्षित पद्धतीने स्थलांतरित केले. अमेरिका आणि कॅनडामधून झाईस्टजवळील एका लष्करी तळावर असलेल्या डच बँकेच्या अत्यंत सुरक्षित तिजोरीत हे सोनं प्रत्यक्षपणे हस्तांतरित करण्यात आले. सोन्याच्या विटा अटलांटिक महासागर ओलांडून कशा आल्या, हे बँकेने उघड केले नाही. तितकेच सोने झाईस्टहून लंडनलाही हस्तांतरित करण्यात आले. उर्वरित हस्तांतरण न्यूयॉर्कमध्ये अंदाजे 59 मेट्रिक टन सोने विकून आणि त्यातून मिळालेल्या पैशांनी लंडनमध्ये सोने खरेदी करून पूर्ण करण्यात आले.
डच बँके डीएनबी (DNB) या नावाने ओळखली जाते. बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये ठेवलेले सोने आधुनिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकांची पूर्तता करते. हे जगातील सर्वात सहजपणे व्यापार करता येणारे सोने मानले जाते. त्यामुळे, संकटकाळात ते डीएनबीला सर्वात सहज उपलब्ध होईल. न्यूयॉर्क आणि ओटावा येथे ठेवलेला सोन्याचा साठा अशा परिस्थितीत इतक्या लवकर आणि थेट वापरला जाऊ शकत नाही. जागतिक अशांततेच्या काळात डच मध्यवर्ती बँकेने आपला अब्जावधी डॉलर्सचा सोन्याचा साठा उत्तर अमेरिकेतून लंडनला हलवला. बँकेने याचे वर्णन "संकटकालीन तयारी" असे केले आहे, ज्यामुळे सोन्याची व्यापारक्षमता वाढेल.