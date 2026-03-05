English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Viral News : नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा; संतापलेल्या HR म्हणाला की, 'कंपनीचा लॅपटॉप दिल्यावर...'

Viral News : सोशल मीडियावर एका कंपनीच्या HR ची पोस्ट जोरदार व्हायरल होत आहे. एका कर्मचाऱ्याने नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा दिला. कारण जाणून तुम्हालाहा आश्चर्य वाटेल. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 5, 2026, 02:36 PM IST
Employee Resignation On First Day : नोकरीचा पहिला दिवस हा प्रत्येक व्यक्तीसाठी खास असतो. नोकरी इच्छुक लोकांना कुठल्याही कंपनीत नोकरीसाठी एचआर माध्यमातून पुढे जावं लागतं. एचआरसाठीही कंपनीला चांगला कर्मचारी मिळावा यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागतात. वेगवेगळ्या कंपनीचे भरती प्रक्रिया या वेगळ्या असतात. या भरती प्रक्रियेत एचआरला अनेक विचित्र अनुभव येत असतात. असाच एक विचित्र अनुभव एका एचआरने आपला अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

ही पोस्ट आहे एका नायजेरियन एचआर प्रोफेशनलची...त्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर पोस्ट करत एका नवीन कर्मचाऱ्याने नोकरीच्या पहिल्याच दिवशी राजीनामा दिला असं सांगितलं. त्याने सांगितलं की, या नोकरी इच्छुक उमेदवाराला निवड झाल्यानंतर जवळपास दोन महिने त्याने ऑफिसला जॉइन होण्यासाठी वाट पाहण्यात आली. तो कंपनीसाठी एक मजबूत कर्मचारी मानला जात होता, त्याच्याकडून एचआरला खूप अपेक्षाही होत्या. पण त्याच्या नोकरीच्या पहिल्याच दिवशीच्या कृत्यामुळे धक्काच बसला.  

दोन महिने त्याच्या जॉइन होण्याची वाट पाहिल्यानंतर तो नोकरीच्या पहिल्या दिवशी ऑफिसमध्ये आला. मग त्याची ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुरू झाली. सर्व काही नीट सुरु होतं, पण एचआरने जेव्हा त्याला कंपनीच्या कामासाठी अधिकृत लॅपटॉप दिला त्यानंतर त्याचे वागणे बदलले. 

एचआरने सांगितलं की, त्या कर्मचारी म्हणाला की, तो कंपनीच्या लॅपटॉपऐवजी त्याचा वैयक्तिक लॅपटॉप वापरले. पण, कंपनीच्या धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत कामासाठी कंपनीच्या लॅपटॉपचा वापरणे बंधनकारक असतं. त्यामुळे एचआरने त्याला तसं करण्यास नकार दिला. त्यानंतर कर्मचाऱ्याने लॅपटॉप घेतला आणि दिवसभर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुरू होती. 

 

असं वाटलं तो विषय तिथेच संपला आहे, पण नाही. जसे ऑफिसची वेळ संपली आणि तो कर्मचारी एचआरकडे आला आणि त्याने सांगितलं की, मी दोन लॅपटॉप घरी घेऊन जाऊ शकत नाही. म्हणून तो कंपनीचा लॅपटॉप ऑफिसमध्ये ठेवत आहे. एचआरने लॅपटॉप परत घेतला. तेव्हाही एचआरच्या लक्षात आलं नाही की त्या कर्मचाऱ्याचा मनात काय आहे. 

त्याच संध्याकाळी, एचआरला कर्मचाऱ्याकडून एक मेसेज आला. त्यात असं लिहिलं होतं की, तो आता या पदावर रुजू होणार नाही. एचआरला असं वाटलं की, कदाचित त्याने मागील नोकरीचा राजीनामा दिला नसेल आणि तो एकाच वेळी दोन नोकऱ्या करण्याची योजना आखत असणार. जर त्याने कंपनीचा लॅपटॉप घरी नेला असता तर त्याचे हे कारस्थान उघडकीस आलं असतं.

एचआरची ही पोस्ट सोशलम मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने म्हटलंय की, आजकाल बरेच लोक अनेक नोकऱ्या करतात, यात काही नवीन नाही. तर काहींनी म्हटलं की, कंपन्यांनी कोणालाही नोकरी देताना त्या उमेदवाऱ्याची योग्य तपासणी करावी. 

