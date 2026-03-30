प्रवासी विमान आणि आर्मी हेलिकॉप्टरची हवेत धडक, थरार कॅमेऱ्यात कैद

American Airlines Jet- US army Black Hawk Helicopter Accident: अमेरिकेच्या दोन एअरक्राफ्टमध्ये झालेल्या धडकेचा नवीन व्हिडीओ समोर आला आहे. यामध्ये अमेरिकन एअरलाइन्सचा एक प्रवासी विमान आणि लष्करी हेलिकॉप्टर यांच्यात आकाशातच जोरदार टक्कर झाली आहे. ही घटना रोनाल्ड रीगन वॉशिंग्टन नॅशनल एअरपोर्टजवळ झालं आहे. ज्यामध्ये एकूण 67 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना 29 जानेवारी 2025 रोजी घडली आहे.
अपघाताच्या वेळी, फ्लाईट 5342 विचिटा येथून उड्डाण करत होती आणि विमानतळावर उतरणार होती. त्याच वेळी, एक आर्मीचं हेलिकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण मोहिमेवर होते आणि प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रातून उड्डाण करत होते. त्यानंतर व्हिडिओमध्ये दोन्ही विमाने हवेतच एकमेकांवर आदळताना दिसतात आणि त्यानंतर एक मोठा स्फोट होतो. आकाशात आगीचा एक गोळा उसळतो आणि धुराचा लोट वर जाताना दिसतो.
New footage released by 60 Minutes shows last year’s mid-air collision between an American Airlines passenger jet and a Black Hawk helicopter at Reagan National Airport near Washington, D.C.
The crash, which occurred on January 29, 2025, killed 67 people, including 64 on the…
अपघातानंतर, प्रवासी विमान आणि लष्करी हेलिकॉप्टर दोन्ही पोटोमॅक नदीत कोसळले. या अपघातात 64 प्रवासी आणि कर्मचारी, तसेच हेलिकॉप्टरमधील तीन सैनिक ठार झाले. 2001 पासून अमेरिकेतील ही सर्वात मोठी हवाई दुर्घटना मानली जाते. हा व्हिडिओ तपासात उपयुक्त ठरू शकतो. नागरी आणि लष्करी विमानांमधील समन्वयाबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. अधिकारी सध्या अपघाताचे कारण आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठीच्या सुरक्षा उपायांची चौकशी करत आहेत.
29 जानेवारी, 2025 रोजी अमेरिकेत एक मोठा हवाई अपघात झाला. अमेरिकन एअरलाइन्सचे प्रवासी विमान आणि ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर यांची हवेत टक्कर झाली. हा अपघात रोनाल्ड रेगन वॉशिंग्टन नॅशनल एअरपोर्टजवळ घडला. फ्लाइट 5342 वॉशिंग्टनहून वॉशिंग्टनला जात होते आणि उतरण्याची तयारी करत होते. ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर त्याच वेळी प्रशिक्षण मोहिमेवर उड्डाण करत होते. या धडकेमुळे एक मोठा स्फोट झाला आणि दोन्ही विमाने नदीत कोसळली. या अपघातात एकूण 67 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात विमानातील 64 आणि हेलिकॉप्टरमधील तीन सैनिकांचा समावेश आहे. सुरक्षा आणि हवाई वाहतूक नियंत्रणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले असून, तपास यंत्रणा अपघाताच्या कारणाचा तपास करत आहेत.