प्रवासी विमान आणि आर्मी हेलिकॉप्टरची हवेत धडक, थरार कॅमेऱ्यात कैद

America Mid AIr Collision Accident : रीगन वॉशिंग्टन नॅशनल एअरपोर्टवर लँडिगदरम्यान अमेरिकन एअरलाइन्सचा जेट आणि हेलिकॉप्टर यांच्यात आकाशातच मोठी टक्कर झाली आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 30, 2026, 06:06 PM IST
American Airlines Jet- US army Black Hawk Helicopter Accident: अमेरिकेच्या दोन एअरक्राफ्टमध्ये झालेल्या धडकेचा नवीन व्हिडीओ समोर आला आहे. यामध्ये अमेरिकन एअरलाइन्सचा एक प्रवासी विमान आणि लष्करी हेलिकॉप्टर यांच्यात आकाशातच जोरदार टक्कर झाली आहे. ही घटना रोनाल्ड रीगन वॉशिंग्टन नॅशनल एअरपोर्टजवळ झालं आहे. ज्यामध्ये एकूण 67 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना 29 जानेवारी 2025 रोजी घडली आहे. 

अपघाताच्या वेळी, फ्लाईट 5342 विचिटा येथून उड्डाण करत होती आणि विमानतळावर उतरणार होती. त्याच वेळी, एक आर्मीचं हेलिकॉप्टर नियमित प्रशिक्षण मोहिमेवर होते आणि प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रातून उड्डाण करत होते. त्यानंतर व्हिडिओमध्ये दोन्ही विमाने हवेतच एकमेकांवर आदळताना दिसतात आणि त्यानंतर एक मोठा स्फोट होतो. आकाशात आगीचा एक गोळा उसळतो आणि धुराचा लोट वर जाताना दिसतो.

घटनेचा थरार कॅमेऱ्यात कैद 

अपघातानंतर, प्रवासी विमान आणि लष्करी हेलिकॉप्टर दोन्ही पोटोमॅक नदीत कोसळले. या अपघातात 64 प्रवासी आणि कर्मचारी, तसेच हेलिकॉप्टरमधील तीन सैनिक ठार झाले. 2001 पासून अमेरिकेतील ही सर्वात मोठी हवाई दुर्घटना मानली जाते. हा व्हिडिओ तपासात उपयुक्त ठरू शकतो. नागरी आणि लष्करी विमानांमधील समन्वयाबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. अधिकारी सध्या अपघाताचे कारण आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठीच्या सुरक्षा उपायांची चौकशी करत आहेत.

नेमकी घटना काय होती?

29 जानेवारी, 2025 रोजी अमेरिकेत एक मोठा हवाई अपघात झाला. अमेरिकन एअरलाइन्सचे प्रवासी विमान आणि ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर यांची हवेत टक्कर झाली. हा अपघात रोनाल्ड रेगन वॉशिंग्टन नॅशनल एअरपोर्टजवळ घडला. फ्लाइट 5342 वॉशिंग्टनहून वॉशिंग्टनला जात होते आणि उतरण्याची तयारी करत होते. ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टर त्याच वेळी प्रशिक्षण मोहिमेवर उड्डाण करत होते. या धडकेमुळे एक मोठा स्फोट झाला आणि दोन्ही विमाने नदीत कोसळली. या अपघातात एकूण 67 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात विमानातील 64 आणि हेलिकॉप्टरमधील तीन सैनिकांचा समावेश आहे. सुरक्षा आणि हवाई वाहतूक नियंत्रणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले गेले असून, तपास यंत्रणा अपघाताच्या कारणाचा तपास करत आहेत.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

अशोक खरातच्या कडवट औषधामध्ये असं काय होतं की खाताच महिला व्...

महाराष्ट्र बातम्या