पृथ्वीवर निर्माण होणार नवीन महासागर; आफ्रिकन खंड दोन भागात विभागतोय, 6000 KM लांबीची दरी स्पष्ट दिसतेय

African Continent Is Splitting In Two Parts : आफ्रिकन खंडात एका असाधारण भूगर्भीय घटना घडत आहे. या घटनेने जगभरातील भूगर्भशास्त्रज्ञांचे लक्ष वेधले आहे. शास्त्रज्ञांना असे आढळून आले आहे की टेक्टोनिक शक्तींनी आफ्रिकन भूभागाचे तुकडे करण्यास सुरुवात केली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आता हे स्पष्ट होत आहे की खंडाचे तुकडे होताना एक नवीन महासागर तयार होत आहे. हे पूर्व आफ्रिकेत घडत आहे, जिथे तीन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स एकत्र येतात आणि हळूहळू वेगळे होतात.
संशोधन शास्त्रज्ञ डॉ. रोसालिया नेव्ह यांनी एव्हिडन्स नेटवर्कमधील एका लेखात म्हटले आहे की पूर्व आफ्रिकेत खंडाचे विभागजन होत असू याच्या खुणा दिसू लागल्या आहेत. त्यांनी या विभागाला "ग्रेट रिफ्ट व्हॅली" असे नाव दिले आहे, जी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे सुमारे 6,000 किलोमीटर पसरलेली आहे. या प्रदेशात, पृथ्वीचा पृष्ठभाग हळूहळू भेगा पडत आहे. खालून येणारा गरम मॅग्मा या प्रक्रियेला गती देत आहे. किलिमांजारोसारखे प्रचंड ज्वालामुखी पर्वत या भूगर्भीय कथेचे साक्षीदार आहेत, जे सुमारे 25 दशलक्ष वर्षांपासून चालू असलेल्या खंडीय बदलाचे प्रतीक आहे
आफ्रिकन खंडाचे दोन भागात विभाजन होऊ लागले आहे. लेखात म्हटले आहे की पूर्व आफ्रिकेचा हा प्रदेश तीन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्सच्या संगमावर आहे. सोमाली प्लेट, आफ्रिकन प्लेट आणि अरबी प्लेट. या भूगर्भीय परिस्थितीमुळे खंडीय फाटण्यासाठी उत्कृष्ट परिस्थिती निर्माण होते. शास्त्रज्ञांच्या मते, सोमाली प्लेट दरवर्षी काही मिलिमीटर वेगाने पूर्वेकडे सरकत आहे, हळूहळू पृथ्वीच्या कवचाला ताणत आहे. उपग्रह आणि जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखरेख केल्याने हे सिद्ध झाले आहे की ही प्रक्रिया सध्या मंद असली तरी चालू आहे.
आफ्रिका खंडाचे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर ताणत आणि पातळ करत आहे. येथील हालचाली दिवसेंदिवस लक्षणीयरीत्या वाढेल. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की या प्रक्रियेला सध्या अनेक शंभर वर्षे लागतील, परंतु जेव्हा ती वेगवान होईल तेव्हा तिला फक्त काही सेकंद किंवा मिनिटे लागतील. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की जेव्हा हा थर पूर्णपणे तुटतो तेव्हा समुद्राचे पाणी भेगा भरून एक नवीन महासागर निर्माण होईल. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की हा नवीन महासागर अफार प्रदेशापासून केनिया आणि टांझानियाच्या सीमेपर्यंत पसरेल आणि आफ्रिकेच्या हॉर्नला एका विशाल बेटात रूपांतरित करेल. 2005 मध्ये इथिओपियामध्ये झालेल्या भूकंपाने शास्त्रज्ञांना धक्का दिला जेव्हा काही मिनिटांतच60 किलोमीटर लांबीची भेगा निर्माण झाली, ज्यामुळे जमीन सुमारे दोन मीटरने वेगळी झाली. शास्त्रज्ञांना आश्चर्य वाटले कारण, इतक्या तीव्रतेची भेगा तयार होण्यास शतके लागतात, परंतु ती काही सेकंदातच घडते. म्हणूनच, शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की जेव्हा ही प्रक्रिया वेगवान होते तेव्हा डोळ्याच्या झटक्यापेक्षा कमी वेळ लागेल.