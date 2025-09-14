पृथ्वीसोबत आणखी एक चंद्र गेल्या 60 वर्षांपासून लपून फिरतोय; दुसरा चंद्र पाहून वैज्ञानिक हडबडले

New Quasi Moon: पृथ्वीला किती चंद्र आहेत असं विचारले तर कुणीही एकच आहे असचं सांगेल. शास्त्रज्ञांनी आता एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. आपल्या पृथ्वीला एक नवीन अर्धचंद्र उदयास आला आहे. हा छुपा चंद्र वर्षानुवर्षे आपल्या पृथ्वीसोबत आहे. परंतु कोणालाही त्याबद्दल माहिती नव्हती. शास्त्रज्ञांनी त्याला 2025 पीएन7 असे नाव दिले आहे. हा चंद्र सुमारे 60 वर्षांपासून आपल्यासोबत स्थिर कक्षेत फिरत आहे आणि पुढील अनेक वर्षे येथेच राहील.
क्वासी-मून हा एक प्रकारचा लघुग्रह आहे जो पृथ्वीसह सूर्याभोवती फिरत आहे. तो पृथ्वीच्या चंद्रासारखा दिसतो, परंतु प्रत्यक्षात तो सूर्याच्या कक्षेत आहे. हा गुरुत्वाकर्षणाचा खेळ आहे. प्लॅनेटरी सोसायटीच्या मते, हे लघुग्रह पृथ्वीशी तात्पुरते भेटी देतात. ते आपल्यासोबत कायमचे राहत नाहीत. पृथ्वीला आधीच कार्डिया आणि कामो'ओलेवा सारखे सात ज्ञात अर्ध-चंद्र आहेत. नव्याने सापडलेला 2025 चा पीएन7 हा सर्वात लहान आणि सर्वात कमी स्थिर अर्ध-चंद्र आहे. तो आणखी 60वर्षे पृथ्वीसोबत राहील, परंतु त्यानंतर निघून जाईल.
हा लघुग्रह पहिल्यांदा 2 ऑगस्ट 2025 रोजी हवाईमधील हालेकाला वेधशाळेतील पॅन-स्टार्स १ दुर्बिणीने पाहिला होता. परंतु जुन्या संग्रहातील माहितीवरून असे दिसून आले की तो 2014 पासून दृश्यमान होता. फ्रेंच पत्रकार आणि हौशी खगोलशास्त्रज्ञ एड्रियन कॉफिनेट यांनी प्रथम त्याचे विश्लेषण केले. त्यांनी 30 ऑगस्ट रोजी मायनर प्लॅनेट मेलिंग लिस्टवर पोस्ट केले की हा पृथ्वीचा अर्ध-उपग्रह आहे. अभ्यासाचे सह-लेखक माद्रिदच्या कॉम्पुटेन्स युनिव्हर्सिटीचे कार्लोस डे ला फुएंटे मार्कोस म्हणाले की, तो लहान, मंद आणि पृथ्वीवरून दिसत नव्हता, त्यामुळे इतक्या वर्षांपासून तो दुर्लक्षित राहिला. हा शोध 2 सप्टेंबर 2025 रोजी अमेरिकन अॅस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीच्या रिसर्च नोट्स जर्नलमध्ये प्रकाशित झाला. आंतरराष्ट्रीय अॅस्ट्रॉनॉमिकल युनियनने 29 ऑगस्ट रोजी याबद्दल एक परिपत्रक जारी केले, ज्यामध्ये 30 जुलैचा डेटा होता.
2025 पीएन 7 चा व्यास फक्त 19 मीटर (62 फूट) आहे, जो 2013 मध्ये रशियातील चेल्याबिन्स्क येथे पडलेल्या उल्कापेक्षा थोडा लहान आहे. त्याची चमक 26 तीव्रतेची आहे, म्हणजेच ती खूपच मंद आहे. तुलनेसाठी, उघड्या डोळ्यांना दिसणारे तारे ६ किंवा त्यापेक्षा कमी तीव्रतेचे आहेत. सर्वात तेजस्वी तारा, सिरियस, -1.5 आहे. म्हणून, तो फक्त चांगल्या दुर्बिणीनेच पाहता येतो. हा लघुग्रह पृथ्वीपासून 4.5 दशलक्ष ते 60 दशलक्ष किलोमीटर अंतरावर आहे. तो अर्जुन लघुग्रह पट्ट्यामधून आला आहे. त्याच्या वेगावरून असे दिसून येते की तो एक पकडलेला लघुग्रह आहे. तो पृथ्वीशी 1:1 अनुनादात आहे, म्हणजेच एकाच वेळी सूर्याभोवती फिरतो. छुपा चंद्र अतिशय मंद आहे. पृथ्वीवरून हा दिसत नाही. त्यामुळे तो अनेक दशके अदृश्य राहिला. पण आता व्हेरा सी. रुबिन वेधशाळेसारख्या नवीन उपकरणांमुळे अशा आणखी वस्तू सापडू शकतात. हा लघुग्रह 1960 पासून, म्हणजेच सुमारे 60 वर्षांपासून पृथ्वीसोबत आहे.
2025 PN७ सारखे आणखी अर्ध-चंद्र असू शकतात. रुबिन वेधशाळा असे अनेक शोध लावू शकते. सर्वात प्रसिद्ध अर्ध-चंद्र म्हणजे कामोआ'ओलेवा (2016 HO3), ज्याचा व्यास 40-100 मीटर आहे. चीनचे तियानवेन-2 मिशन (मे 2025 मध्ये लाँच केलेले) त्यातून नमुने गोळा करण्यासाठी आणि 2027 पर्यंत ते परत करण्यासाठी जाईल. यामुळे सौर मंडळाची उत्पत्ती समजून घेण्यास मदत होईल. अर्ध-चंद्र आणि लघु-चंद्र यांच्यातील फरक: लघु-चंद्र पृथ्वीच्या कक्षेत तात्पुरते कैद होतात (काही आठवडे किंवा महिने), परंतु अर्ध-चंद्र दशके टिकू शकतात.
1 पृथ्वीला आता किती चंद्र आहेत?
पृथ्वीला एक मुख्य चंद्र आहे, परंतु आता त्याच्याशिवाय सात ज्ञात क्वासी-मून (अर्ध-चंद्र) आहेत. नव्याने शोध लागलेल्या २०२५ पीएन७ मुळे हे प्रमाण आता आठ झाले आहे.
2 क्वासी-मून म्हणजे काय?
क्वासी-मून हा एक लघुग्रह आहे जो पृथ्वीसोबत सूर्याभोवती १:१ अनुनादात फिरतो. तो पृथ्वीच्या कक्षेत नसून सूर्याच्या कक्षेत असतो, परंतु पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे तो पृथ्वीला चंद्रासारखा वाटतो. हा तात्पुरता साथीदार असतो आणि दशके किंवा वर्षे सोबत राहू शकतो.
3 २०२५ पीएन७ हा क्वासी-मून कधी शोधला गेला?
हा लघुग्रह पहिल्यांदा २ ऑगस्ट २०२५ रोजी हवाईमधील हालेकाला वेधशाळेतील पॅन-स्टार्स १ दुर्बिणीने शोधला गेला. मात्र, जुन्या संग्रहातील डेटावरून तो २०१४ पासून दिसत होता आणि १९६० पासून (सुमारे ६० वर्षे) पृथ्वीसोबत आहे.